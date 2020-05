https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 28.05.2020

17:49

Fallecido el pasado 25 de mayo Estudiantes rechazó el deseo del femicida Barreda de esparcir sus cenizas en el estadio

El club Estudiantes de La Plata rechazó este jueves la posibilidad de que las cenizas del cuádruple femicida Ricardo Barreda sean esparcidas en el estadio de 1 y 57, tal como lo manifestó el propio odontólogo como deseo tras su muerte.

Una de las máximas autoridades de la institución platense aseguró a Télam que el club "tiene una historia muy fuerte de respeto y de participación de mujeres en la vida social y deportiva, y eso marca toda una definición y una postura muy clara”.

De todas formas, el mismo dirigente de Estudiantes explicó que no existió ningún pedido por parte de allegados al femicida respecto al supuesto deseo de que sean esparcidas sus cenizas en el estadio.

El biógrafo Pablo Marti, la última persona que lo visitaba en el geriátrico en el que murió el 25 de mayo último, aseguró a Télam que ese era uno de sus deseos tras su muerte.

"No hubo ningún pedido al respecto, no se consideró ni está en evaluación. El tema no admite discusión alguna”, dijo el directivo del "León" de La Plata, que inauguró su nuevo estadio a fines del año pasado y en el cual fue pintado de blanco y rojo contra la violencia de género el Paseo de los Profesores, situado por detrás de la cabecera de la calle 55 en la capital bonaerense.

