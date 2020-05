https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.05.2020 - Última actualización - 20:31

20:27

Podrían quedar en libertad de acción

Independiente arregló el pago de salarios con once futbolistas, pero no firmaron Campaña ni Silva

La dirigencia de Independiente presentó este jueves ante Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) el acuerdo económico con once de los jugadores de su plantel para el pago de la deuda, mientras que los uruguayos Gastón Silva y Martín Campaña no firmaron y podrían quedar en libertad de acción.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Podrían quedar en libertad de acción Independiente arregló el pago de salarios con once futbolistas, pero no firmaron Campaña ni Silva La dirigencia de Independiente presentó este jueves ante Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) el acuerdo económico con once de los jugadores de su plantel para el pago de la deuda, mientras que los uruguayos Gastón Silva y Martín Campaña no firmaron y podrían quedar en libertad de acción.

En el acuerdo firmado, los jugadores aceptaron la prórroga solicitada por el club para cancelar las deudas salariales el próximo 10 de junio, una semana después del primer arreglo, cuando ingrese el dinero por la venta de Nicolás Figal al Inter de Miami de Estados Unidos. Quienes aceptaron la propuesta fueron el capitán Silvio Romero, Juan Sánchez Miño, Andrés Roa, Carlos Benavídez, Braian Romero, Cristian Chávez, Leandro Fernández, Pablo Hernández, Alexander Barboza, Lucas Romero y Jonathan Menéndez. Ocho de ellos solicitan el pago bajo apercibimiento de libertad de acción, al igual que los uruguayos Silva y Campaña, los dos que no firmaron, aunque con particularidades. Si el arquero uruguayo Campaña manda la intimación formal vía telegrama, el club tendrá 48 horas para evitar la libertad de acción, aunque esperaría hasta el próximo lunes para tomar una decisión. A Campaña -que fue capitán- lo intentaron convencer, fue parte de la reunión, pero se mantuvo sin firmar el acuerdo, dando tiempo hasta el lunes para esa promesa de pago. El arquero tuvo ofertas para irse al exterior y parece tener una relación quebrada con los dirigentes, después que se filtraron documentos privados. Caso Silva El caso de Silva es más conflictivo, porque el defensor uruguayo intimó esta semana por segunda vez a Independiente y se declaró jugador "libre" debido a que se cumplió el plazo para que el club le abone la deuda que mantiene con él. Silva había enviado una carta documento semanas atrás, reclamando el dinero que le adeudaba la entidad de Avellaneda, adelantando que de no cumplir el plazo dispuesto para abonar el dinero se declararía en libertad de acción. El jugador charrúa reclamaba algunos ítems impagos de su contrato desde noviembre pasado, pero desde el club no están de acuerdo en la manera en que se manejó el futbolista para reclamar el abono del dinero. Independiente aún está trabado en deudas con Torino y Pumas de México por el pase de Silva, quien supuestamente llegaba en condición de libre. Silva arribó a Independiente de la mano del ex entrenador Ariel Holan, en la temporada 2017-2018 y fue parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana y de la Suruga Bank. Ante esta situación, el secretario general del club Héctor "Yoyo" Maldonado apuntó contra Silva y reveló que la CD intimó al jugador. "Debe cumplir el contrato acordado desde un principio. Lo vamos a demandar por incumplimiento", explicó. Con información de NA. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA