Línea directa

Luces de la ciudad

JERÓNIMO

“Señor intendente: hay mucha deficiencia de iluminación pública en la ciudad, en calles, barrios. A las 7 y a las 19 es de noche y se observa que falta luz frente a escuelas, en plazas y paseos. Por otro lado, hay lugares que las luces están prendidas todo el día. Es necesario solucionar esa irregularidad”.

Renovación licencia de conducir

LILIANA

“Llamé para renovar mi licencia de conducir al Centro de Educación Vial, ya que tenía turno para el 16 de abril, porque mi licencia venció el 18/4. Me dijeron que solo está habilitado el Centro del Parque Garay (yo tenía turno en el Distrito Norte). Pregunté si por mi edad (70 años) debía pedir un horario especial o me darían uno distinto a los menores de mi edad. Me contestaron que no, que pida turno y que vamos todos juntos, que no hacen diferencia para los adultos mayores... Me ponen hora para hacer 5 cuadras, para ir al súper, no puedo sacar a mi perro a dar una vuelta; estoy encerrada desde hace 70 días y me la aguanto, y para renovar mi carné y hacer lo que corresponde, conducir con licencia habilitada, ¿nos mezclan a todos? La verdad que no entiendo para qué tantos horarios y lugares especiales y restricciones a los adultos ¡y después nos juntan sin diferencia de edades! ¡Muy desordenado me parece! Gracias por el espacio y espero que desde la Secretaría de Control tomen los recaudos necesarios para nuestra seguridad”.

Pañales para adultos

UNA LECTORA

“Me he comunicado con la fábrica de descartables Nochísimo SA, de La Pampa 2875, Caba. Me atendió un tal Carlos, venezolano él. Ante mi pregunta de qué está pasando que Pami no entrega, desde el mes de abril, esos pañales elastizados con los que no había ningún problema (como sí lo hay con los que está entregando ahora), me contestó que no está terminado el contrato con Pami, sino que a raíz del problema de la pandemia todo lo que es materia prima se está desviando a la confección de barbijos y demás. Los pañales que entrega ahora el Pami son de muy mala calidad: hay que colocar dos; en algunos casos, les faltan los adhesivos para sujetar, o bien están pegoteados y al intentar separarlos se rompen. El coronavirus hasta en esto está perjudicando. Agradezco al diario la publicación de este mensaje. Yo ya he hecho un reclamo por estos pañales y hasta llamé a Bs. As. y así me he enterado de lo que ocurre”.

Plaza Martín Fierro

PEDRO

“La plaza Martín Fierro está dentro del ejido municipal paralela a calle San Martín. Más que plaza, es una plazoleta. Sucede que le falta luz pública; tiene solo dos columnas y creo que es muy simple colocarles focos para que se subsane esa cuestión”.

Incoherencias

LECTORA DE Bº ROMA

“Dicen que no hay plata en la provincia, que dejaron las arcas vacías, pero sin embargo, el gobernador nombró a 45 asesores para calentar sillas. Creo que esto demuestra que se falta a la verdad y que no hay equidad”.

Irresponsable y soberbia

AMALIA ISSA

“Escuché a esa señora de Rosario, que contrajo el Covid-19. Ella salió a ‘hacer su descargo’, descalificando e insultando a la gente que le reclamó por la falta de cuidados de su parte para no contagiar, junto a su marido, por los viajes a Bs. As., donde está el pico de los contagios. Ella minimiza lo que está pasando, cuando murieron muchas personas y quedan familias afectadas; calificando de ‘limitados’ a quienes exigen los cuidados correspondientes, afirmando que es una enfermedad que se cura 100 %. También insultó diciendo: ‘A las moscas les gusta la mierda’, ¿qué quiso decir con eso?... Creo que es una persona soberbia, imprudente e irresponsable”.