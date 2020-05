Julieta Díaz contó que su hija tiene parálisis cerebral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz reveló cual es la complicación que padece Elena Antonia desde su nacimiento y aseguró: "Está desde siempre en rehabilitación".

Nunca habló de el tema y es la primera vez que se anima a contarlo. Se trata de Julieta Díaz y su hija de cinco años, Elena Antonia, con quien está transitando la cuarentena de su departamento. La pequeña, según reveló en diálogo con Paparazzi, padece parálisis cerebral de toda la vida. "Está desde siempre en rehabilitación, por suerte muy bien", aseguró relajada.

La actriz de Casi Feliz , que tuvo a su hija fruto de su ex marido estadounidense, Brent Federighi , suele tener un perfil bajo y prefirió nunca hablar del padecimiento de su pequeña. Al respecto aseguró: "Es algo muy íntimo de ella y de la familia, por eso prefiero no dar demasiados detalles. Lo que sí puedo decirte es que está muy bien y que avanza muy bien".

Gracias a los tratamientos que realiza para recuperarse y la detección temprana de la parálisis desde su nacimiento, permitió que hoy pueda caminar, mantener buena postura, jugar e incluso, según pudo saberse, asiste a clases de danza, aunque ahora bajo modalidad digital por la cuarentena, producto de la pandemia. En esa línea, Díaz afirmó: "Estamos contentos con los avances y ella también lo está".

Pese a la delicadeza de su condición, el riesgo de la pandemia por COVID-19, y el freno abrupto del trabajo de los artistas por el aislamiento obligatorio, Julieta asegura que este encierro le dio la posibilidad de conectarse más con la maternidad y sumó: "Uno está acostumbrado de una manera muy burguesa a tener muy resuelta la vida. De repente, pasé diez días encerrada con mi hija de cinco años y eso nos obligó a estar juntas, a redescubrirnos. Fue difícil por momentos pero por otros muy hermosos".

El origen de la parálisis cerebral de Elena Antonia nació con su llegada al mundo el 13 de diciembre del 2014, luego de sufrir una hipoxia (deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo), motivo por el cual debió permanecer en neonatología y preocupó tanto a su familia y al cuerpo médico que recién el 11 de enero de 2015 se comunicó la noticia de la maternidad de la morocha.

Traspasado un año de asumir el rol de madre de la pequeña, la actriz confesó en diálogo con el ciclo radial de La Once Diez que el nacimiento de Antonia había sido muy fuerte. "Mucha gente mala inventó que mi hija tuvo un problema al nacer porque no quise cesárea, no hay nada que yo pueda hacer que le genere algún problema a mi hija. La realidad es que nunca me ofrecieron la cesárea, la enfermera nos explicó que ya no había tiempo para hacerla.".