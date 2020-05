Cómo se sale a buscar el virus en los barrios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.05.2020

Desde el miércoles pasado se puso en marcha el operativo en esta ciudad. Este viernes fue el turno de Centenario y La Loma. No solo se indaga sobre Covid: dengue, vacunación antigripal y otros síntomas o dolencias también figuran en las consultas.

Tapaboca, alcohol diluido, bata o pechera, planillas para la encuesta y un plano con el recorrido prefijado. Y repelente, porque los mosquitos siguen activos mientras el frío les da tregua. Ahora sí, el grupo integrado por personal de Salud y referentes sociales se divide en tres y sale desde el centro de Salud hacia el corazón del barrio. Así ocurría este jueves, minutos después de las 9 de la mañana, en Chalet y, en simultáneo, en San Lorenzo, y una situación similar se habrá vivido en el resto del territorio donde el miércoles de la semana pasada se puso en marcha el Plan Detectar para la búsqueda activa y la detección temprana de casos de Covid-19.

Rodolfo Roselli, director de la Región Santa Fe del Ministerio de Salud de la provincia, y Martín Campi, co-coordinador del primer nivel de atención, ofrecieron detalles de “esta estrategia territorial de búsqueda activa de casos de Covid-19”, que se inició el miércoles pasado y se retomó -luego de la lluvia y el feriado- este martes. “El objetivo de este dispositivo estratégico de testeo territorial -apuntaron- es ir tempranamente a la búsqueda de casos y evitar un brote comunitario”. La tarea se realiza en conjunto entre el Ministerio de Salud de la provincia, los centros de Salud de cada zona, la Dirección de Salud de la Municipalidad y referentes sociales que son quienes hacen de nexo con los vecinos y conocen cabalmente el territorio: en el caso de Chalet, fueron integrantes del Movimiento de Organización Barrial (MOB).

“No es un barrido casa por casa, sino que se visitan viviendas donde ya se conoce que hay familias numerosas o personas mayores, o con discapacidad”, describe Roselli, aunque la situación cambia según el barrio. En cualquier caso, no se indaga solo por coronavirus, sino también sobre dengue -epidemia que atraviesa uno de los mayores brotes de los últimos años-, vacunación antigripal y otros indicadores de riesgo para la salud.

En esta etapa se aplica para el testeo la técnica PCR, mediante hisopado en aquellas personas que presentan síntomas, a fin de realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad. No se utilizan aún los test rápidos cuya aprobación anunció el gobierno nacional a mediados de mayo. Éstos, que no llegaron aún a la provincia, serían destinados a otra etapa para evaluar, por ejemplo, comunidades cerradas como el Mercado de Abastecedores.

“En este plan no se busca al caso sospechoso que cumple con toda la definición de Nación y provincia, sino que se está buscando a pacientes oligosintomáticos, o sea que si tienen un solo síntoma ya se los considera para el hisopado. De todas formas, es bastante baja la presencia de casos sintomáticos en la comunidad, lo cual es bastante alentador”, explicó Campi.

Rodolfo Roselli, junto con Martín Campi, señala el comportamiento de la curva (ahora aplanada) de casos de Covid-19, que actualiza cada día el área de Informática con datos de toda la provincia.Foto: Guillermo Di Salvatore

En la frontera



¿Cómo va a seguir el relevamiento luego de esta semana? “Vamos a continuar en función de la evaluación que hagamos. Esto es dinámico y nos va marcando decisiones al andar”, apuntó Roselli. “Pero lo que vemos es que hay un bajo número de casos y esto coincide con la baja demanda de atención por enfermedades respiratorias en los efectores públicos”.

Sin embargo, hay un aspecto que preocupa y es el ingreso desde otras provincias que pueda desequilibrar la situación. Como se sabe, la mayoría de los casos que registra el país se presentan en Buenos Aires, Chaco y Córdoba, tres provincias limítrofes con Santa Fe y ahí es donde se pone el alerta y se coordina con Defensa Civil y Seguridad. En definitiva, “consideramos que acá la pandemia está controlada, aunque de ninguna manera ha desaparecido y, en general, estamos viendo que los casos son importados de provincias vecinas. Por eso habrá que extremar los controles con Buenos Aires, Córdoba y Chaco”, insistió el jefe de la Región.

- ¿Qué sucedió para que no se repita en la ciudad de Santa Fe la misma situación que en Buenos Aires donde los barrios vulnerables están registrando casos de Covid-19?



Roselli: - Creo que se actuó rápido, se hizo un buen control y seguimiento de los casos iniciales y de los contactos de esos casos. Así se logró limitar la distribución o ampliación del problema. Por georreferencia vimos que los casos estaban concentrados en la zona de Parque Federal, Guadalupe y Centro-Sur de la ciudad, adonde regresó gente que había viajado al exterior. Y la estrategia para actuar rápidamente ayudó muchísimo, como también el aislamiento preventivo, social y obligatorio.



- Campi: El riesgo de ingreso del virus a la provincia está y va a seguir durante un período prolongado. En un contexto como el nuestro, con más de 40 días sin casos en la ciudad de Santa Fe y muy pocos en todo el territorio, la estrategia fundamental sigue siendo la misma: detectar lo más temprano posible los casos y hacer el aislamiento para evitar que se produzca un brote.

- El principal riesgo para Santa Fe es que el virus ingrese desde otra provincia.



Roselli: - Claramente. No hay circulación territorial del virus. Es decir que los casos que pudieran ocurrir son importados. El esfuerzo va a ser el control de los ingresos.

Campi: - Quedan algunos vuelos de repatriación con personas que habían viajado al extranjero, pero se hace un seguimiento y deben cumplir con la cuarentena.

- Cuando se inició este programa en la ciudad, se cuestionó que las personas que hacían el recorrido no usaban guantes ni protección adecuada.



Campi: - Los elementos de protección personal están puestos en función de la tarea que cada persona cumple en el dispositivo. Como se trata de una entrevista en la que se mantiene la distancia no serían necesarios más elementos de los que estamos usando en este momento (barbijo y distanciamiento para la entrevista con este diario). A las personas que hacen el recorrido por los domicilios se las provee de barbijos; más importante que el guante -que puede ser una trampa si se lo utiliza mal- es el lavado de manos con agua y jabón, y toda la gente sale con el rociador de alcohol en 70. No se entra al domicilio. En caso de ser necesario un hisopado, se utiliza todo el equipamiento completo como corresponde. Pero no les va a golpear la puerta una persona con mameluco y escafandra, porque no es necesario para tomar la temperatura y porque no queremos generar más temor.

Sobre el terreno



“Nos sirve de mucho este acercamiento cara a cara con los vecinos, porque hay personas que presentan al menos un síntoma y, tal vez por miedo, no se acercan al centro de salud”. Quien lo cuenta es Soledad Molina, enfermera que integra el equipo de la Municipalidad de Santa Fe y que, junto a Sandra Saavedra, también enfermera, y Alba Alaniz y Ariadna Galarza, del MOB, transitaron las calles de barrio Chalet en busca de casos probables de Covid-19, pero también de otras enfermedades. “Hay muchas personas que no se hacen los controles médicos y esta encuesta sirve también para eso. Es una experiencia muy linda”, aseguró.

La chaqueta azul identifica a Alaniz con el MOB, una de las organizaciones sociales que participa en el plan Detectar. “Es una experiencia nueva y creo que hay gente que está atemorizada y esto los va a tranquilizar. Somos el nexo entre el centro de salud y los vecinos”, apunta.

El grupo recorre las calles, llega a algunas viviendas y anota datos personales, toma la temperatura corporal y realiza una encuesta similar a la que se responde antes del ingreso a un empleo. En caso de presentar un síntoma compatible con Covid-19, la persona es acompañada por un agente de salud hasta una carpa acondicionada para realizar el hisopado. Así, tal cual, lo explica Constanza Ramos, licenciada en Enfermería que pertenece a la Región 3 de Salud y viene participando activamente en esta experiencia a la que considera “muy positiva”.

Primer balance

Al momento de dialogar con las autoridades de la Región 3 de Salud se habían recorrido barrios Abasto, San Agustín, Yapeyú, Juventud Unida del Norte (Santo Domingo), Acería, Angel Gallardo y Santa Rosa de Lima. Este jueves fue el turno de Chalet y San Lorenzo, y la semana termina con Centenario y La Loma.

En los tres primeros días se habían relevado 352 domicilios donde habitan 1188 personas (contando convivientes), se detectaron 23 pacientes oligosintomáticos (con un solo síntoma) que fueron hisopados, de los cuales 17 dieron resultado negativo y de otros seis se aguardaba el resultado.

Martorano: Tres claves



“Hay que extremar los cuidados, no aflojar con la cuarentena y evitar que el virus ingrese desde otras provincias donde sí hay circulación”. En estas líneas resumía la secretaria de Salud de la provincia Sonia Martorano las prioridades para esta etapa de la pandemia por Covid-19 en cuyo pico “no entramos aún” y cuando es esperable que “se produzcan brotes en barrios y comunidades cerradas”.

La funcionaria explicó que en el plan Detectar se está utilizando la prueba de PCR “que es más útil y confiable para encontrar de manera precoz pacientes infectados que puedan contagiar a otras personas”. Si se encuentra un caso positivo, se hace el aislamiento y se rastrean contactos.

El testeo rápido, que podría utilizarse en otra etapa. “Tiene otra lógica, detecta anticuerpos y permite saber si esa persona estuvo en contacto con el virus”.

Puesta a hacer un balance de la situación en Santa Fe, donde la curva de casos se aplanó de manera notoria, evaluó que es “el resultado de haber anticipado medidas y de establecer el uso obligatorio de tapabocas desde el 15 de abril”.