https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.05.2020 - Última actualización - 10:36

10:31

En Sargento Cabral, el club Liverpool atraviesa un momento tan complicado como difícil. En cuarentena, la familia del barrio espera la apertura de la institución para volver a disfrutar del deporte.

Liverpool, un club de barrio que necesita de todos Abrir sus puertas para ir a jugar En Sargento Cabral, el club Liverpool atraviesa un momento tan complicado como difícil. En cuarentena, la familia del barrio espera la apertura de la institución para volver a disfrutar del deporte. En Sargento Cabral, el club Liverpool atraviesa un momento tan complicado como difícil. En cuarentena, la familia del barrio espera la apertura de la institución para volver a disfrutar del deporte.

No son muchos los clubes que mantienen una esencia particular que configura el paisaje de un barrio determinado. Son tiempos difíciles, complicados para ese tipo de instituciones. Hoy están obligadas a mutar para acomodarse a las nuevas y complicadas épocas. En el corazón de Sargento Cabral se encuentra uno de ellos. Ubicado en Ruperto Godoy 1800, el viejo y querido Club Liverpool mantiene viva la tradición que lo hizo un ícono del centro-este de la ciudad.



Actualmente cuenta con una amplia oferta deportiva, que lo hacen atractivo para cerca de 500 personas que viven en la zona. El fútbol infantil lidera la lista, con un importante número de niños. Además se destacan: patín artístico, judo, karate, roller derby y gimnasia.



A esto se suma un salón típico en este tipo de entidades, importante para su vida social y útil para la organización de diversos eventos destinados a sus asociados y también a otras instituciones del barrio.



En sus orígenes, Liverpool también fue conocido por la práctica de fútbol 11. Incluso supo ser protagonista en distintos torneos de la vieja Federación. Los más memoriosos recuerdan una anécdota según la cual un perro ingresó a la cancha en medio de un partido y evitó un gol.



Orgullo compartido



Por estos días le toca pelearla para sobrevivir. Con el trabajo sacrificado de su comisión directiva, más algunos aportes que esporádicamente puede conseguir, trata de superar los momentos difíciles y sumar páginas a su rica historia.



Migue Pérez, su presidente, relató el momento que atraviesan: “Nuestra institución hoy económicamente se encuentra en un estado caótico, debido a que, con más de 70 días con las puertas herméticamente cerradas y cumpliendo con la actual cuarentena, no tenemos ningún tipo de ingresos; cuotas societarias, pagos de profesores de distintas disciplinas, alquiler de fútbol 5, alquiler de salón de eventos, etc. Además, nos encontramos con el inconveniente de tener una cuenta bancaria del cual nos exigen rápidamente la asamblea general, que se debía realizar en el mes de marzo pasado y que no se pudo hacer. Por lo tanto, tendremos que cumplimentarla virtualmente.



“Estamos pensando en una ingeniería económica para cuando esta situación vuelva a una normalidad y comiencen a llegar los impuestos. Mientras tanto, tuvimos que anular momentáneamente el seguro de cada persona que entra en la institución, el sistema de cable y resta esperar lo que es agua, gas, luz y tratar de mantener nuestro personal de limpieza totalmente al día.



“De aquí en más, nos regimos en la buena voluntad de socios, de simpatizantes y de toda una barriada que puedan colaborar, si es que lo necesitamos. Sabemos que la mayoría de las instituciones barriales están igual que nosotros y, quiera Dios, que podamos zanjar esta situación tan incómoda. No solamente nuestra preocupación es la institución, sino los casi 500 chicos que practican distintas disciplinas diariamente.



“Este club, con mucha historia en la ciudad, está pasando por un momento sumamente complicado y por eso la necesidad de pedir una ayuda económica para ponerlo nuevamente en marcha. Cada vez falta menos para la vuelta a la actividad y para eso estamos trabajando en los protocolos necesarios”, aseguró el presidente.

“En tiempos normales, es un verdadero orgullo ver todas las tardes a tantos chicos dándole vida a una institución de barrio de las que quedan cada vez menos, lamentablemente. Para los padres es muy importante que cuenten con un lugar donde estén contenidos en lugar de tenerlos en la calle o dando vueltas por cualquier lugar de la ciudad. Eso significa todo un desafío para nosotros”. Miguel Pérez, presidente de Liverpool FC.

Datos de interés

El club Liverpool se encuentra ubicado en Ruperto Godoy 1850. Para asociarse, consultar por las actividades u otros informes, es posible dirigirse a la sede o llamar a los siguientes teléfonos: 4698658 (secretaría); 154-453154 (Miguel Pérez).