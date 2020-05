https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.05.2020 - Última actualización - 11:27

11:22

Es lo que está instalado en Paraguay, donde no quieren que se le acumulen reclamos (ver aparte tema Estudiantes de La Plata). La defensa de Independiente del Valle presentó 21 carillas y 200 archivos.

Ayer realizó su descargo el club ecuatoriano "En dos semanas sale el fallo Colón-Conmebol" Es lo que está instalado en Paraguay, donde no quieren que se le acumulen reclamos (ver aparte tema Estudiantes de La Plata). La defensa de Independiente del Valle presentó 21 carillas y 200 archivos. Es lo que está instalado en Paraguay, donde no quieren que se le acumulen reclamos (ver aparte tema Estudiantes de La Plata). La defensa de Independiente del Valle presentó 21 carillas y 200 archivos.

A pesar que tenía plazo hasta el lunes 1 de junio a la hora 13 de Asunción del Paraguay, El Litoral accedió a la documentación —vía Luque— que en las últimas horas Independiente del Valle ya presentó formalmente su descargo ante la protesta/reclamo que interpuso Colón de Santa Fe en el Comité de Apelaciones de la Conmebol. Ahora, más allá que la defensa sabalera pidió activar la figura de una “audiencia de partes”, según deslizaron a este diario desde la capital guaraní “el fallo de Colón sale en dos semanas”.

Como se recordará, Independiente del Valle —en la figura de su letrado el Dr. Andrés Holguín— había solicitado la extensión del plazo para realizar el descargo como consecuencia del “coronavirus”. En consecuencia, lo que debía presentar el club ecuatoriano el 12 de mayo, se extendió hasta el 1 de junio pero finalmente fue formalizado ayer por la mesa de entradas “virtual” —vía email— de la Unidad Disciplinaria Comisión de Apelaciones de la Conmebol.

¿Por qué la certeza de la “inmediatez” del fallo?. Primero, porque es un reclamo de segunda instancia (Apelaciones), donde básicamente Colón pide lo mismo (la Copa y sanciones para todos), pero ahora argumentando la figura de “fraude deportivo”. Y en líneas generales, la defensa básica de Independiente del Valle es similar: gira en torno que Jorge Vladimir Pinos fue autorizado y habilitado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Segundo, en Conmebol hay una idea de empezar a “resolver” cuestiones o litigios pendientes. O sea, no quieren acumular focos de conflictos. Ejemplo: está lo de Colón-Pinos, se suma lo de Jorge Wilsterman de Bolivia que anticipó Chilavert en primicia a El Litoral y ahora apareció el reclamo de Estudiantes de La Plata.

Es por eso que, luego de presentado el descargo de los ecuatorianos, en dos semanas aproximadamente saldrá el fallo definitivo. Si la respuesta vuelva a salir con un “no” para Colón, ya no hay instancias para reclamar en Conmebol o Sudamérica, por lo que debería apuntar directamente al TAS de Suiza (ahí seguro) y estudiar la chance del Comité de Ética de la FIFA.

En cuanto a la figura de la “audiencia” que pide Colón, con el objetivo final de un posible careo de partes, hay algunas consideraciones. Puede que la respuesta sea negativa como consecuencia del impedimento físico en medio de la pandemia (los aeropuertos están cerrados) o puede que Conmebol la ofrezca, vía zoom, de manera virtual.

El fallo: tres jueces

La Cámara de Apelaciones de la Conmebol está integrada por cinco miembros, a saber:

— 1) Sr. Guillermo Saltos (Ecuador)

— 2) Sr. Juan Monroy Gálvez (Perú)

— 3) Sr. Gildardo Muñoz Cardona (Colombia)

— 4) Sr. Omar Dorado (Bolivia)

— 5) Sr. Horacio Agustín Pintos (Uruguay)

Como se podrá observar, uno de los cinco que aparecen en esta Cámara que debe fallar es el Dr. Guillermo Saltos, ecuatoriano, que por cuestiones lógicas de nacionalidad será “apartado”. Pero, por lo que pudo averiguar El Litoral, “se elegirán a tres de los cuatro que quedan disponibles”. Siempre se elige, por lógica, un número impar por una posible votación antes de dictaminar.

En el “off the record”, los ecuatorianos sostienen que “la Conmebol le dirá que no a Colón en cuanto a la figura de la audiencia, porque ya le dijeron que no en noviembre del año pasado en la Unidad Disciplinaria”. En Colón confían, porque alguien ya se los prometió, que le dirán que sí a la audiencia —hoy por hoy, vía zoom— antes de fallar.

Lo que está claro, días más o días menos, es que las dos cosas “pesadas” están presentadas y cerradas:

— 1) El reclamo de Colón

— 2) La defensa de Independiente del Valle

Ahora, como se dice en este campo, “el caso Colón-Pinos-Independiente del Valle ya pasa a fallo”. Por lo que averiguó El Litoral, “en unas dos semanas se conocerá la sentencia” en la sede de Luque.

¿Un solución “salomónica”?

Como se pudo observar en las últimas horas, algunas “bombas” detonaron en Conmebol: problemas con FIFA por la agenda de Eliminatorias, el llamado “Caso Chilavert”, la denuncia de Estudiantes de La Plata, el reclamo renovado de Jorge Wilsterman de Bolivia y el fallo de Colón-Independiente del Valle.

El Litoral intentó bucear ante el escenario de un posible “fallo salomónico”, que deje conforme todas las partes.

“Podría haber una modificación deportiva, con lo cual la Copa no se mueve de las vitrinas de Independiente del Valle, pero a la vez una indemnización económica a Colón que deberá pagar la Federación Ecuatoriana por las agresiones y amenazas al Dr. Hilbert”, deslizaron desde Asunción.