Opinión ¿Qué pasa con Santa Fe?

En la vísperas de 50 días sin casos confirmados de Covid-19 en su población, la ciudad de Santa Fe siente el peso del aislamiento obligatorio de una manera contundente. Cuando se repasa lo que ocurre en ciudades similares, con un desarrollo de la curva epidemiológica parecidas, la ciudad de Garay aparece postergada notablemente.



Todas las mañanas se suceden los reclamos sectoriales de grupos empresarios que pretenden alcanzar la “nueva normalidad” para poder trabajar y no desaparecer como empresarios o comerciantes.



¿Qué pasa con la ciudad de Santa Fe que no logra trasponer la barrera sanitaria que se le ha impuesto?. En los primeros días estuvo en discusión si el virus aún circulaba o no en el conglomerado santafesino. Según los especialistas con cortes cada 14 días se tiene una evaluación sobre cómo se comporta el coronavirus en una región. En casi 50 días hay tres cortes de dos semanas. Todos negativos. ¿entonces?



Hay que tener en cuenta que la cuarentena es una medida precautoria pero que no es la solución definitiva, es un paliativo. Desde ese punto de vista funcionó y ha permitido que el sistema de salud se equipe de manera adecuada y no colapse cuando -eventualmente- aparezcan los infectados y se multipliquen los casos. El programa DetectAr también demuestra que, por el momento, no hay circulación de virus.



El reclamo es para poder trabajar, para poder producir, para poder volver a poner en marcha la rueda de la economía detenida el 20 de marzo.



Se podría especular con que, en realidad, no se quiere dejar a Rosario como la única zona de la provincia bajo los efectos de una cuarentena más dura. Sería algo ilógico.



Santa Fe por sí misma y en virtud de los esfuerzos que ha realizado su población debería ser evaluada diferente a otras ciudades donde se detectan casos. Hasta Rafaela que tuvo 21 casos confirmados y una persona fallecida sigue avanzando hacia la “nueva normalidad” cuando, proporcionalmente, ha sido mucho más castigada que Santa Fe que tuvo 27 casos confirmados, sin decesos.



La “Perla del Oeste” en las últimas horas -como el resto de la provincia excepto Santa Fe y Rosario- ha podido sumar el servicio de sepelios en el Cementerio Municipal, la ampliación a 10 obreros en construcciones privadas y el retorno del servicio doméstico.



La ciudad capital de la provincia sigue esperando. Su gente sigue esperando. Es hora de que las respuestas lleguen.