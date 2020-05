https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de la decisión de Rondina, que tenía bastante consenso, de seguir en Arsenal, se abrió el abanico de posibilidades para suceder a Madelón.

Rudman, Gorosito, Coyette, Burgos, Vivas, Magnín, Gugnali... La margarita de Unión tiene varias hojas

Los dirigentes de Unión siguen evaluando la situación del entrenador que reemplazará a Leonardo Madelón. El abanico de nombres se ha ampliado a partir de la decisión que tomó Rondina de continuar en Arsenal y ya hubo contactos a través de sus representantes con, al menos, tres candidatos a suceder a Leo, aunque no son los únicos.



Puntualmente, el secretario técnico de Unión se puso en contacto con los representantes de Néstor Gorosito (con contrato vigente en Tigre hasta el 30 de junio pero aparentemente con la decisión tomada de alejarse del club una vez que expire dicho vínculo), Silvio Rudman y Walter Coyette.



Además, no hay que descartar a Eduardo Magnín, quien declaró hace unos días que hubo algunas conversaciones con dirigentes —algo lógico teniendo en cuenta que fue el entrenador de la reserva hasta junio del año pasado y conoce a todos— pero no recibió ningún ofrecimiento formal.



En realidad, oferta formal todavía no se hizo por ningún entrenador, ni siquiera por Sergio Rondina. Con el “Huevo”, la situación fue la siguiente: los dirigentes de Unión le solicitaron una reunión, que se hizo vía zoom el jueves de la semana pasada. Rondina le pidió permiso a Julio Grondona, presidente de Arsenal, para hacerlo. El jueves se concretó, hablaron de muchas cosas pero no hubo una oferta formal. Obviamente que el interés estaba y que Rondina era la prioridad. Pero no se llegó a ofertarle nada, mucho menos se habló de dinero y condiciones de trabajo. A las 48 horas, Rondina ya había asegurado la continuidad en Arsenal, algo que en esa charla virtual le había señalado a los dirigentes que era una firme posibilidad teniendo en cuenta que el técnico le había otorgado la prioridad al club que lo contrató hace más de dos años y medio para que encabece un proyecto que contemplaba el retorno a mediano plazo a la máxima categoría, teniendo en cuenta que, al asumir, el descenso era algo “cantado” y allí mismo se empezó a preparar el operativo de la vuelta a Primera, algo que concretó un año después.



Volviendo a los entrenadores anteriormente señalados —sin dejar de lado a Claudio Vivas, otro de los nombres que se viene apuntando desde hace un tiempo—, la situación es diferente y no sólo por el aspecto laboral. Si se habla de experiencia, sin dudas que el que la tiene es Pipo Gorosito, que hace 18 años arrancó como entrenador de Nueva Chicago y que inclusive ha tenido un paso por River y también por el fútbol europeo. Distinta es la situación de Walter Coyette, que luego de dirigir a la sub 15 nacional tuvo un paso por Chacarita, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y Unión La Calera. Coyette fue campeón mundial juvenil como jugador y formó una dupla recordada, con buen fútbol, junto al “Caño” Ibagaza. Estuvo en Unión, en 2003, cuando el club había descendido e iniciaba el duro camino del retorno, que le llevó 8 años.



El caso de Silvio Rudman también presenta aristas muy diferentes. A los 51 años, su carrera de entrenador la desarrolló prácticamente en forma completa en México y viene de dirigir al Monagas de Venezuela. Se autopostuló y pidió tener una charla con los dirigentes. Ya la tuvo su representante con Zuccarelli. Apareció en Argentinos Juniors en la época de Fernando Redondo, fue un jugador elogiado, con buen “marketing” y luego desarrolló su carrera en varios paises. Algunos dicen que caería bien un sector de la dirigencia.



Coyette, Gorosito y Rudman se agrega a los que ya tienen un nombre más “promocionado” —sólo por ponerle un “título”— en las charlas de los dirigentes. Descartado Rondina y sabiendo que Vojvoda es casi imposible porque tiene contrato con Unión La Calera y es muy posible que se quede a trabajar en el fútbol chileno, al menos por ahora, se mantiene la chance de Claudio Vivas, un técnico que alternó trabajando en planteles profesionales y también coordinando en inferiores, como ocurrió con Boca hasta fines de 2018. Se inició como ayudante de Bielsa y ha tenido experiencia en Argentinos Juniors, Banfield, Sporting Cristal y ahora en Bolívar, aunque a diferencia de Vojvoda, posiblemente con mayores chances de poder salir.

Después, sin que esto signifique que puedan perder gravitación, están los nombres que implicarían la utilización de una receta casera para el momento deportivo (todo indica que el torneo del segundo semestre sólo se jugará para determinar un campeón que acceda a la Libertadores del año que viene, sin sumar para el promedio ni para copas). Allí, Eduardo Magnín —con más fuerza— y Claudio Gugnali son las alternativas que se mantienen. Como todos, tienen “pro y contra”. Más allá de que no se trataba de un nombre indiscutido, el que más “consenso” tenía era Sergio Rondina. Y por eso se entabló aquella charla del jueves de la semana pasada.

¿Y el Mono Burgos? Es el nombre que asomó en las últimas horas. El tema es que Burgos tendría decidido largarse por su cuenta y dejar de trabajar como alterno de Simeone, con quién está desde que el Cholo arrancó su carrera. En Buenos Aires, el tema se trató. Si bien no tiene experiencia directa, nadie discute lo que le ha dado el tiempo de trabajo con Simeone. Es algo que podría compararse a lo que ocurrió con el Tolo Gallego cuando dejó de acompañar a Passarella.



“De ese tema no hablamos aún”, fue lo que le respondieron a El Litoral. Esa palabra —aún— puede tomarse como una posibilidad de que así sea en el futuro. Conclusión: no se sabe si en forma leve o intensa, pero el nombre del Mono Burgos también suena. O por lo menos se lo tiene en la consideración.



Como se verá, de todo un poco. Y la promesa del presidente de elegir al sucesor de Madelón en junio, como para que vaya viendo algunas cuestiones, como por ejemplo definir algo trascendente como será la continuidad o no de aquéllos jugadores —varios de ellos titulares— que terminan su contrato a fines del mes que viene.



Reemplazar a Madelón no es tarea fácil para esta dirigencia. Ningún nombre, por sí mismo —dentro del “target” en el que se puede manejar Unión— tendrá la consistencia, peso y aceptación del que dejó de dirigir al equipo un partido antes del paráte por la pandemia. Se pensó en Zielinski, quizás el que más se podía acercar en cuanto a prestigio, recorrido y “esperanza” de continuar por el mismo camino. Es cierto que nadie puede asegurar nada en el fútbol, que no hay una receta infalible y que más allá de que se puede achicar el margen, no hay nadie que garantice el éxito y mucho más si se trata de un club que no tiene la chance de traer al que quiere, sino al que puede.

Feliz cumpleaños, Diego

Foto: Facundo Maggiolo

Hace poco se recordaba el histórico gol de Diego Barisone a San Lorenzo, que le dio el empujón definitivo a ese equipo de Kudelka para mantener la categoría, algo que logró con 50 puntos en el 2012. Este 29 de mayo, Diego Barisone estaría cumpliendo 31 años de edad y seguramente estaría aún desplegando toda su energía en las canchas y ambicionando, como iba a ser algo “cantado”, el regreso a Unión para volver a ponerse la camiseta del club de sus amores. Sus amigos del club, aquéllos que arrancaron con él —algunos en la escuelita que lleva su nombre— y los que disfrutaron de su calidad humana en el plantel profesional, lo recordaron con el cariño eterno.





Unión solidario



Unión ha lanzado una colecta de ropa de abrigo, frazadas y calzado para ayudar a quienes lo necesiten, recibiéndose las donaciones en la portería del club, de 10 a 18.



Las mismas tienen que estar en buen estado, se recibirán hasta el sábado 27 de junio y lo recaudado se distribuirá en instituciones que trabajan con problemáticas sociales.



Más allá de que se están viviendo tiempos muy complicados, esta será la segunda colecta que realizará la institución, preocupándose por la situación de muchos que sufren necesidades.