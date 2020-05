https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.05.2020

Jorge Griffa, el prócer de Newell’s "Siempre fantaseé con volver" El histórico formador de futbolistas, que regresó a la “Lepra” para ponerse al frente del área de captación, dijo que su tarea en esta nueva etapa es “formar a los que forman”.

Jorge Bernardo Griffa es una de esas personalidades que no necesita prolegómenos ni presentaciones. Con el solo hecho de mencionar su nombre, se vienen a la mente todos los futbolistas que fueron eyectados a los primeros planos del fútbol nacional e internacional a partir de su ojo clínico para detectar talentos y su metodología de trabajo, que luego fue tomada en todas las instituciones formadoras de nuevos jugadores.

A los 85 años recién cumplidos, y con toda su experiencia y sabiduría a cuestas, disfruta del nuevo desafío que le ha propuesto su querido Newell’s.

“Siempre fantaseé con volver a Newell’s”, confió Griffa en diálogo con el programa Frecuencia Leprosa, que hacen los integrantes de la filial “leprosa” de la ciudad de Buenos Aires. Desde el año pasado, cuando fue convocado por el vicepresidente rojinegro Cristian D’Amico, se puso al frente del Área de Captación del club rosarino.

En realidad, la presencia del “Maestro” en el predio de Bella Vista apunta a lo simbólico, a lo místico, a lo emocional. A tal punto que el polideportivo y el nuevo hotel donado por Marcelo Bielsa ahora llevan el nombre de Jorge Bernardo Griffa.

“Después de estar mucho tiempo alejado de Newell’s, me encontré con un club que está funcionando muy bien, la verdad que me llevé una muy buena impresión”, comentó el veterano formador nacido en la ciudad de Casilda el 7 de mayo de 1935.

Griffa opinó que “los grupos tienen muy buena técnica y el centro de entrenamiento es uno de los mejores predios de Argentina”. Y destacó el gesto que tuvo el vicepresidente del club al ir a buscarlo para que se sume al proyecto de divisiones inferiores: “Cristian D’Amico fue quien me insistió para que vuelva, me vino a buscar y me llenó de satisfacción”, dijo.

Todo el recorrido de Jorge Griffa en el mundo del fútbol, tanto en su etapa de futbolista como en sus largos años de formador, se puede resumir en una frase: “Los chicos se tienen que preparar para el fútbol y para la vida. Lo que no se ha hecho en la Argentina lo vamos a hacer en Newell’s, preparar a los que preparan”, aseguró.

El histórico descubridor de nuevos talentos llevó su metodología a otros clubes, pero su mayores logros los desarrolló en la “Lepra”, sobre todo en las décadas de los 80 y 90. “Estuve a un paso de hacer este trabajo con Boca y no se pudo llevar a cabo, pero sí en Newell’s. Hay que tener los argumentos necesarios para dar respuestas adecuadas”, remarcó.

Estos últimos han sido años de mucha emoción y reconocimiento para Jorge Griffa. Además de su regreso a Newell’s, viajó a España para ser homenajeado como uno de los referentes históricos del Atlético Madrid.

“Tuve el gusto de estar hace unos meses en Madrid y pude encontrarme con muchos amigos que hice en el Atleti. Me dio una satisfacción muy grande ver cómo crecieron las instalaciones”, finalizó.

Central y un posible préstamo de Pereyra a Sporting de Lisboa

En las últimas horas, y luego de algunas desmentidas que tuvieron como objetivo desviar el tema, Rosario Central avanzó en las negociaciones con los dirigentes de Sporting Lisboa de Portugal, para transferir a préstamo al joven mediocampista Joaquín Pereyra, un jugador con mucho talento, pero que todavía no había logrado consolidarse en la primera división “canalla”.

Según trascendió desde el club de barrio Arroyito de Rosario, a Central le podrían ingresar unos 200 mil euros por la cesión a préstamo de Joaquín Pereyra. Al futbolista le ofrecen un importante contrato y una opción de compra definitiva de su pase, de 3,5 millones de euros.

Además, Sporting tiene la intención de incluir en la operación una antigua deuda que los canallas mantienen con ellos por el pase de Teófilo Gutiérrez. Sería una cuota superior a los 120 mil dólares.

Pereyra tiene tan solo 21 años y recién en los últimos partidos del torneo pasado logró algo de continuidad en el equipo dirigido por Diego Cocca. Sin embargo, las necesidades económicas que tiene Central, agravadas por el parate que demandó la pandemia, hicieron que las negociaciones se aceleraran en las últimas horas.