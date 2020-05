https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.05.2020 - Última actualización - 16:43

16:42

El diputado provincial y presidente de la comisión de Seguridad dejó entrever su preocupación por la situación actual. Además, Juan Cruz Cándido en sintonía con el resto de los legisladores presentó diversos proyectos vinculados a paliar los efectos de la pandemia Covid-19 que afecta al país y a nuestra provincia.

Para el diputado Juan Cruz Cándido "Este es un gobierno analógico en una era digital" El diputado provincial y presidente de la comisión de Seguridad dejó entrever su preocupación por la situación actual. Además, Juan Cruz Cándido en sintonía con el resto de los legisladores presentó diversos proyectos vinculados a paliar los efectos de la pandemia Covid-19 que afecta al país y a nuestra provincia. El diputado provincial y presidente de la comisión de Seguridad dejó entrever su preocupación por la situación actual. Además, Juan Cruz Cándido en sintonía con el resto de los legisladores presentó diversos proyectos vinculados a paliar los efectos de la pandemia Covid-19 que afecta al país y a nuestra provincia.

El diputado se explayó sobre alguno de sus proyectos, pero no escapó a su rol de presidir una de las comisiones más importantes como lo es la de Seguridad de la cámara baja de la Legislatura, “aún no conocemos cual es el plan de seguridad que tienen el gobernador y su ministro, lo único que se conoce son rumores de internas palaciegas”, se expidió Cándido quien anteriormente a asumir su banca ocupó diversos cargos en la órbita del Ministerio de Seguridad en la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz.



Con respecto al recrudecimiento de los homicidios durante la primera etapa del año, y con los datos de un informe que se analizó en la comisión de seguridad días atrás, explicó que “si uno mira los números de la gestión de seguridad anterior, excepto en 2018, hubo una tendencia que demostraba que los crímenes violentos iban a la baja. Eso tenía que ver con una política de prevención activa pero también con la desarticulación de bandas narcocriminales en Santa Fe, en Rosario y en toda la provincia. Hoy, nos encontramos con que al 10 de mayo llevamos el número más alto de homicidios en la provincia de los últimos 4 años, un total de 142 crímenes. Por otro lado, en el departamento La Capital, con respecto al 2019, aumentaron un 65% los homicidios”, graficó el diputado.



“Lo único que parece haber morigerado la gravedad de la situación fue el confinamiento de la sociedad. Si este gobierno fuera una comedia de enredos y no estuviéramos en la situación tan angustiosa en que está la provincia, podría llamarse: Salvado por la cuarentena”, prosiguió el legislador.



Además, Cándido expresó su preocupación por la escasa presencia policial en las calles: “Hace pocos días aseguraron que tenían solo 19 móviles para toda la ciudad de Santa Fe, cuando nosotros dejamos el gobierno en diciembre, ese número en promedio eran 50, quiere decir que en más de 180 días de gestión no se pudo garantizar ni el mantenimiento de móviles”.



Consultado sobre las leyes que anunció el gobernador en la apertura de sesiones, el radical afirmó: “Aun no sabemos cuál es el contenido de las leyes enunciadas. Lo único que sabemos es lo que la prensa publica. Estamos esperando hace un mes que el gobernador envíe los proyectos a la Legislatura”.



Respecto de los primeros seis meses de gobierno del PJ, el diputado declaró que ‘Esperemos que el Gobierno cambie, para el bien de la Provincia. Hasta ahora en muchas áreas aún no arrancó, parece un gobierno analógico en una era digital; y las pocas respuestas que ofrece son conservadoras, al contrario de lo que este momento de crisis reclama. Parece que quieren aprovechar la cuarentena para ahorrar‘



Bono para reemplazantes



En relación a la pandemia uno de los proyectos apunta a otorgar por ley un bono extraordinario a docentes y no docentes reemplazantes, de 10 mil pesos, “para quienes no estén cumpliendo licencias de larga duración” señaló el diputado, al tiempo que agregó “hoy vemos que, además de haber un malestar generalizado, salen a pedir bolsones de alimentos porque nadie los está asistiendo, en Santa Fe a ver docentes pidiendo comida”.



El proyecto, que se encuentra en la comisión de Educación, está dirigido a un sector que al ser trabajador del Estado no puede acceder a las ayudas de ANSeS pero al no haber clases no puede trabajar, representa “una erogación de un cuarto de lo previsto en el presupuesto si el ciclo lectivo se estuviera desarrollando de manera ordinaria, que tiene asignado unos 500 millones de pesos mensuales”.



Covid-19



Otras propuestas presentadas, están destinadas fundamentalmente a “llevar alivio para quienes quedaron dentro de las actividades no esenciales y no pudieron trabajar” señaló el diputado, al tiempo que agregó “proponemos la exención del mínimo Ingresos Brutos para quienes estén en el régimen común y el simplificado, para el programa MiPymes y la suspensión de medidas cautelares contra este sector productivo mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio”.



A su vez, en otro proyecto presentado, el legislador pidió al Ejecutivo Provincial que evalúe la posibilidad de otorgar avales por el monto de hasta $ 4.000.000.000 de pesos a las empresas incorporadas en el programa ‘MiPYME‘ a los fines de que estas puedan obtener crédito en el sistema bancario para hacer frente al pago de su nómina salarial.