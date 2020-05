https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.05.2020

"Nadie habla de por qué se fue en medio de la cuarentena" Alberto le respondió a Susana por las críticas a su gobierno

El presidente Alberto Fernández le respondió hoy a la conductora televisiva Susana Giménez por las críticas a su gobierno y consideró que ‘dice todas estas cosas‘ para que no se hable ‘de por qué se fue en plena cuarentena‘ a Uruguay.



A la vez, el jefe de Estado defendió al productor Marcelo Tinelli, y dijo que ‘lo mataron porque se fue un día antes de la cuarentena‘ al interior.



‘Creo que Susana, sobre quien tengo todo el respeto de una persona a la que no conozco, dice todas estas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena... Al pobre Tinelli lo mataron porque se fue un día antes de la cuarentena‘, señaló el mandatario nacional.

En declaraciones a radio AM750, Fernández agregó: ‘Susana habla de todas estas cosas y nadie habla de por qué se fue en medio de la cuarentena‘.



La conductora televisiva viajó días atrás a Uruguay en un avión privado, tal como reveló NA, con autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de las autoridades del vecinos país, ya que se radicó en Punta del Este.



‘Cuando vi a una señora hacer una fila desde las 4:30 de la mañana para comprar huevos, vi a Venezuela y tengo terror de que nos quieran convertir en eso‘, afirmó Giménez, tras su viaje.

Y agregó: ‘La gente no puede estar encerrada 80 días, es ridículo. Nosotros tenemos todo para cuidarnos como agua, alcohol, lavandina. El problema es que en las villa no se puede hacer lo mismo porque están hacinados y tienen que laburar, si no, no comen. Es una cadena horrorosa‘.



Con información de Telam