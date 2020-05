Declararon dos testigos de la defensa de Villa en la causa por violencia de género que inició Daniela Cortés

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos testigos propuestos por la defensa de Sebastián Villa, jugador colombiano de Boca Juniors, declararon este viernes ante la fiscal Verónica Pérez, de la UFI de Esteban Echeverría, en la causa por violencia de género iniciada por la ex pareja del futbolista, Daniela Cortés, señalaron a Télam fuentes judiciales.

Brian Alexander Alvarez, primo del jugador Juan Fernando Quintero, de River Plate, dijo en su testimonio que vio a Cortés en la puerta de la casa que compartía con su ex pareja la noche del 27 de abril "sin marcas en la cara", minutos antes de que la mujer subiera a las redes sociales fotos de su rostro ensangrentado.

Alvarez, de 19 años y también colombiano, quien dijo ser asistente de su primo "Juanfer" Quintero, declaró en forma virtual desde Medellín, adonde regresó hace dos semanas.

"Alex", como dijo que lo llaman, es considerado un testigo clave por la defensa ("el único presencial"), ya que fue quien acompañó a Villa, de 24 años, esa noche a la casa que compartía con Cortés en el sector Sur-Norte del barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, "a buscar su pasaporte".

"Sebastián llegó a nuestra casa (en el mismo barrio cerrado, pero en el sector Este-Oeste) con sus maletas después de que llamara a Juanfer para decirle si podía estar con nosotros una noche, que se quería ir de su casa porque tenía problemas con Daniela", señaló el testigo.

Preguntado por el abogado de Cortés, Fernando Burlando, acerca de la distancia a la que había visto a la mujer sin marcas en la cara, Alex dijo: "No soy experto en medidas, pero sería a unos tres metros", al tiempo que detalló que tanto la parte exterior de la puerta de la casa de Villa, como así el interior, se veían "muy iluminados, con luz blanca".

"Hablaban en forma normal, no hubo gritos, Sebastián reclamaba por su pasaporte y Daniela decía que no lo tenía, eso habrá sido por unos 10 o 15 minutos, entre la espera para que ella abriera la puerta, que no quería abrir", dijo el testigo, quien relató que "después volvimos a la casa de 'Juanfer', en donde Sebastián se quedó hasta el día siguiente, cuando se fue".

También declaró su representante

El otro testigo que habló fue Rodrigo Sebastián Riep, representante de Villa, quien lo hizo desde su domicilio en Mendoza y relató que conoce desde hace tiempo al jugador "xeneize", desde cuando jugaba en Colombia.

El empresario detalló que "conocía los problemas de esta novia o no novia, pareja o no pareja, porque pareja es otra cosa" y que en los casi dos años que el futbolista del seleccionado colombiano lleva en la Argentina "han estado distanciados muchos meses, como cinco meses estuvieron alejados en 2019", afirmó.

Entre los problemas que dijo conocer de la relación entre Villa y Cortés, expresó que sabía que "Sebastián reclamaba un dinero, creo que 400.000 pesos".

El 27 de abril, dijo Riep, el jugador hizo una videollamada con él en la que vio que la mujer "lo insultaba, hacía mención a su condición de negro, y lo golpeaba", mientras Villa "decía que se quería ir de la casa, que no aguantaba más esa situación y que ella no lo dejaba salir".

"Daniela ha dormido en mi casa de Mendoza, en la habitación de mi hija, en ocasión cuando Sebastián jugó con Boca acá en marzo pasado, y la recibimos con mi esposa. Ella había llegado a fines de febrero, cuando Sebastián ya estaba viviendo solo en su casa del barrio privado, adonde se mudó a principio de ese mes", agregó Riep.

Detalles del caso

Daniela Cortés, de 25 años y también colombiana, denunció penalmente a Villa el 28 de abril, quien cuando fue indagado hace una semana fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas".

Es que según el informe del médico legista que consta en la causa, la joven presentaba varias heridas, entre ellas edemas y equimosis en cabeza, brazo y muslo.

Los abogados de la mujer apelaron esta semana la eximición de prisión que la justicia concedió al futbolista de Boca Juniors, en tanto que la defensa del jugador pidió que se revea la decisión de no dejarlo salir del país, al invocar el "derecho a trabajar de un jugador de fútbol internacional que por sus obligaciones laborales debe viajar seguido".

Ambas presentaciones deberán ser resueltas por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, tras ser elevadas por el juez de la causa, Javier Maffucci Moore.

Con información de Télam.