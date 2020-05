https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol En Boca esperan un "permiso de trabajo" para Villa y así poder negociarlo

La dirigencia de Boca está a la espera de una decisión judicial para que Sebastián Villa pueda tener un permiso de trabajo y poder transferirlo al exterior, en el marco de la causa penal por violencia de género que afronta el jugador colombiano tras la denuncia de su ex novia, Daniela Cortés.





Así lo indicaron este viernes fuentes del club de la Ribera al explicar que aguardan que la Cámara de Garantías de Lomas de Zamora se expida sobre la apelación presentada por Martín Apolo, abogado defensor de Villa, tras la resolución del juez Javier Maffucci Moore, quien le concedió al futbolista la eximición de prisión pero le prohibió salir del país.



Rodrigo Riep, representante del jugador del seleccionado colombiano, sigue con atención la situación de Villa, quien hoy declaró como testigo propuesto por la defensa, aunque no tiene contacto directo por ahora con la secretaría de fútbol que encabeza Juan Román Riqelme, vicepresidente segundo de Boca.



Allegados al empresario informaron a Télam que el jugador no está bien anímicamente, no tiene comunicación con sus compañeros y le dolió que Boca no lo haya saludado por su cumpleaños, el 19 de mayo, en el Twitter oficial de la institución, como ocurre habitualmente con los futbolistas del club.



Villa, quien se entrenaba hasta este viernes en el departamento de Puerto Madero en donde vive desde que dejó su casa del barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, el 27 de abril.



El único que lo llamó a Villa en este último tiempo para ver sus trabajos físicos fue el entrenador Miguel Russo, junto con sus colaboradores.



Anoche, el abogado del jugador, mediante una orden judicial, pudo retirar de la vivienda del barrio Saint Thomas elementos que utiliza el jugador para sus trabajos físicos, como una sofisticada bicicleta fija, pelotas, mancuernas, tensores elásticos y ropa deportiva.



La dirigencia que preside Jorge Ameal, según pudo saber Télam, no piensa ceder a préstamo al extremo colombiano y tampoco en canje por otro jugador, a sabiendas de que ya hubo consultas de clubes de México y de Europa.



En ese contexto, la posición de Boca fue siempre "esperar lo que resuelva la justicia" para decidir el futuro de Villa, añadieron las fuentes.



Por ahora, explicaron, la idea es que más allá de la situación de la crisis económica producto de la pandemia y la causa penal, es "considerar que Villa fue una de las figuras del equipo en el último tramo de la Superliga que ganó Boca, y tiene una rescisión de 30 millones de dólares".





