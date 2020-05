https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bajante histórica

Otro leve repunte del río, mientras advierten que la "perspectiva meteorológica no es favorable"

El puerto de Santa Fe, la altura llegó a 1,27 mts. Desde el INA expresaron que “la tendencia climática no permite esperar una recuperación significativa en los próximos tres meses”. Por tal motivo, continúan las gestiones con países vecinos.

En la ciudad de Santa Fe se registró otro leve repunte del Río Paraná. Las últimas mediciones en el hidrómetro del puerto local indican un nivel de 1,27 mts, es decir dos centímetros más que la noche del jueves. De esta manera, el cauce completa una semana de crecimiento en la región. El 22 de mayo, el río estaba en 48 cm, récord en los últimos 50 años en la ciudad capital. El primer “salto” fue el 23 de este mes cuando llegó a 54 cm; luego el martes 26 subió hasta los 83 cm. Al día siguiente creció hasta al 1,03 mts, volviendo al metro después de más de un mes; posteriormente, alcanzó el 1,19 mts y después 1,25 mts. Como se suponía la liberación de agua por parte de la represa Itaipú (Brasil y Paraguay) traería un poco de alivio para la región del litoral; esto sumado a las últimas precipitaciones que se registraron río arriba del puerto santafesino. Qué dice el INA El Instituto Nacional del Agua actualizó este viernes su reporte semanal y proyecta que la altura del río se mantendría en los niveles actuales, oscilando entre 1,24 mts y 1,25 mts. Sin embargo, el organismo advierte que “la perspectiva meteorológica no es favorable. Se espera la persistencia de días con lluvias acotadas o escasas”. En ese sentido, desde el INA expresaron que “la futura evolución de los niveles en este tramo del río dependerá fuertemente de la distribución espacial y montos de las lluvias. La tendencia climática no permite esperar una recuperación significativa en los próximos tres meses”. Por tal motivo, desde el instituto aseguran que “las conversaciones formales con los países vecinos se mantendrán en las próximas semanas, concentrando la atención en el caudal entrante al tramo argentino del río Paraná”.