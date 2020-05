https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para afrontar el déficit hídrico

Itaipú aprobó liberar más agua en junio, pero menos de lo previsto por Argentina

Lo esperado era que las erogaciones no bajen de 7.000 metros cúbicos por segundo. Desde la represa binacional autorizaron solo 6.500 m3/seg y argumentaron que no acumulará agua para recuperar los niveles de su embalse hasta tanto no mejoren las condiciones hidrológicas. El 5 de junio habrá un nuevo encuentro.

Las erogaciones de la represa Itaipú serán equivalentes a los caudales que reciba. Si no llueve en la cuenca alta del Paraná, la situación se complicará. Crédito: Gentileza Ever Portillo / Represa Itaipú



Por Tomás Rico SEGUIR “Son negociaciones complicadísimas porque el problema en el mundo es que no hay muchos acuerdos interpaíses para la gestión del agua”, había admitido Gustavo Villa Uría, subsecretario de Obras Hidráulicas en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en una nota con El Litoral. Así lo demuestran los resultados de la última reunión entre la delegación brasilera y argentina llevada adelante el pasado miércoles por videoconferencia. El motivo del encuentro era acordar las erogaciones de caudal desde las represas de Itaipú —para el río Paraná— y de la central Baixo Iguaçú —de importancia para el río Iguazú—, ya que el acuerdo al que habían llegado en la última reunión (el 13 de mayo) enmarcaba la liberación de agua hasta el 31 de mayo, por eso era menester una nueva charla para establecer cuántos metros cúbicos saldrían de los embalses para atender a la situación del déficit hídrico de los ríos Paraná e Iguazú. Tenés que leer Video: abrieron las compuertas de Itaipú

Entre los participantes argentinos hubo representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Energía y de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. Por su parte, la delegación brasilera estuvo integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Minas y Energía, del Operador Nacional del Sistema Eléctrico y de la Agencia Nacional de Aguas. Foto: Gentileza Ever Portillo / Represa Itaipú A filo de agua Respecto al río Paraná —que en los últimos días creció considerablemente en las costas de Santa Fe, pero por las lluvias locales y no por las liberaciones desde la represa brasilera-paraguaya que aún no llegaron—, los representantes de Brasil informaron que la represa de Itaipú operará a filo de agua con la cota correspondiente al final de la operación en curso, es decir que no acumulará agua para recuperar los niveles de su embalse hasta tanto no mejoren las condiciones hidrológicas, y que las erogaciones de la represa serán equivalentes a los caudales que reciba. Ante esta respuesta, desde la delegación Argentina reiteraron su solicitud de que las erogaciones de Itaipú no desciendan de los 7.000 metros cúbicos por segundo (m3/seg) e hicieron énfasis en la necesidad de administrar el recurso hídrico de manera conservadora. En este sentido, los representantes nacionales manifestaron la posibilidad de que, “en caso que los caudales que ingresen a Itaipú superen los 7.000 m3/seg, éstos sean acumulados como reservas para que las erogaciones no desciendan de los 7.000 m3/seg”.Por el momento los brasileros aceptaron erogar por día —desde el 1 de junio— hasta 6.500 m3/seg de caudal, al menos hasta la próxima reunión que será el próximo viernes. Ambas delegaciones volvieron a resaltar “el excelente clima de diálogo constructivo, la predisposición y el espíritu de cooperación en el ámbito fluvial para encontrar soluciones conjuntas que atiendan a la situación extraordinaria de falta de lluvias que afecta a toda la región”, valoraron los participantes de la videoconferencia, e informaron que “se renovó el compromiso de mantener el presente mecanismo de reuniones periódicas entre los organismos intervinientes para intercambiar información, darle seguimiento al fenómeno regional de estiaje y adoptar nuevas medidas conjuntas de manera oportuna en caso de que sea necesario. Al consultar a Villa Uría sobre su balance y la expectativa que tiene de la situación hídrica para la región, estimó: “Vamos a seguir con aguas bajas por algún tiempo”. Río Iguazú En los últimos días se volvieron a observar a las Cataratas del Iguazú con un nivel casi normal, alimentadas por las erogaciones desde la central hidroeléctrica Baixo Iguaçú y algunas lluvias acontecidas en la región. Sobre el río Iguazú, la delegación brasilera manifestó que las lluvias no pudieron ser almacenadas en los reservorios, por lo tanto una vez pasado el pico generado por las lluvias, las erogaciones de la central Baixo Iguaçú se mantendrán en el mismo nivel indicado en la reunión del 30 de abril pasado. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

