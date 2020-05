https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se cumplen casi 80 días desde que Leo se fue y todavía se analizan las posibilidades. El tiempo no apremia, pero tampoco hay una convicción. Si arregla Sanguinetti en Banfield, el Tate es el único club sin DT en Primera porque arregló Berti en Central Córdoba.

La difícil misión en Unión de reemplazar a Madelón ¿Habrá alguno que sea igual...? Se cumplen casi 80 días desde que Leo se fue y todavía se analizan las posibilidades. El tiempo no apremia, pero tampoco hay una convicción. Si arregla Sanguinetti en Banfield, el Tate es el único club sin DT en Primera porque arregló Berti en Central Córdoba.

Pasaron 80 días desde la salida de Madelón. Un poco por “especulación” económica, otro por “especulación” deportiva, estos casi tres meses sin técnico no afectan mayormente. Ayuda la gran incertidumbre que rodea la vuelta del fútbol en nuestro país. Mientras Uruguay sabe cuándo volverá, Paraguay también y ni qué hablar en Europa, acá no se sabe nada. No se sabe ni siquiera cuándo tienen planificado un posible retorno a los entrenamientos. Típico de un país en el que la planificación no existe, mucho menos lo habrá en tiempos inéditos como los que nos toca vivir con la pandemia.



Uno tiene la impresión —no lo digo por Unión— que nadie abre la boca esperando que se acerque el 30 de junio, fecha de vencimiento de los contratos. Lo único que se sabe es que no habrá descensos, que el fútbol que nos espera hasta diciembre será realmente intrascendente (sólo se jugará por un lugar para la Libertadores y reservada para el campeón) y que a Unión le quitarán un año de permanencia en el promedio de aquella campaña de la Superliga 2018-2019, con 36 puntos que le permitieron clasificar para esta Sudamericana.



Justamente, la continuidad confirmada por el presidente de la Conmebol de la Copa Sudamericana se ha convertido en el principal —o único quizás— factor de interés en Unión. El más movilizador. Está clasificado para la segunda fase y esperará rival. Primero habrá que terminar la primera fase de la Copa Libertadores y allí el panorama estará más claro.



Una de las cuestiones a evaluar es el proyecto deportivo. ¿Qué se quiere para los próximos tiempos?, ¿se puede aprovechar para intercalar sin tantas presiones a los chicos del club?, ¿se puede apostar a que aparezcan más Franco Calderón?. Es una linda posibilidad, tan inédita como casi ideal. Si no es ahora, al menos hasta fin de año, ¿cuándo será?



A partir de allí, de la elaboración del proyecto, vienen las evaluaciones en torno a quién debe ser el entrenador. O mejor dicho, cuál es el perfil. Spahn habló de tratar de encontrar a alguien que comulgue la idea futbolística de Madelón. Gorosito, a su Tigre, no lo hacía jugar igual que Leo a su Unión. Había diferencias. Quizás lo más parecido hubiese sido lo de Zielinski, pero lo del Ruso ya es historia desde hace muchísimo tiempo, casi días después de aquél 12 de marzo del adiós de Leo.



Si se busca a alguien que conozca a los jugadores del club, Eduardo Magnín es la persona indicada. Muchos opinan que “hoy en día, los técnicos manejan mucha información y cualquiera está al tanto de cualquier jugador. Los puede ver, hay material. Eso no es impedimento ni ayuda para ninguno”, le confiaron a El Litoral. Puede ser cierto. Pero es algo que se debe analizar.



Unión tiene un plantel que hace un largo tiempo que viene jugando igual. Desde el regreso al club de Madelón, en 2014, Unión se acostumbró a un determinado estilo de juego. Lo mantuvo prácticamente con Juan Pablo Pumpido y cuando Pablo Marini, de paso efímero por el club, quiso cambiarle cosas, se encontró con una confusión de la que no pudo salir.



Si bien los entrenadores saben que en un club como Unión —o como en la gran mayoría— hay que adaptarse a lo que hay, también sería bueno que se busque a alguien que no venga con un “librito” desconocido para el plantel. Es cierto también que deberá resolverse por la continuidad de varios jugadores y que algunos se irán de Unión (hablo de los que terminan su contrato y no tienen chances deportivas o económicas de quedarse), pero hay otros que seguramente continuarán. Y no creo que el club esté en condiciones de hacer, al menos por ahora, un desembolso económico para saciar las pretensiones del técnico que llegue en cuanto a refuerzos, máxime si lo que se viene, como se avizora, es un torneo de compromiso y como para que haya fútbol y se puedan generar recursos para los clubes.



Por eso, la alternativa de foguear juveniles no está mal. Y acá es donde también deben poner énfasis los dirigentes, dando en la tecla con el que pueda no sólo fijarse con un ojo clínico en lo que hay, sino incorporarle conocimientos para que un “descubrimiento” forzado, casi obligado, como fue el de Franco Calderón —titular por la salida a horas de la vuelta a la actividad de Yeimar Gómez Andrade— se multiplique con otros jugadores que esperan su oportunidad.

Claudio Vivas, Magnín, Coyette, Rudman, Gugnali, Burgos, Gorosito en una lista que todavía tiene otros integrantes cuyos nombres no trascendieron.

“Mi representante habló con Luis Spahn y Martín Zuccarelli, me pone muy contento que se me nombre para dirigir Unión. Me gustaba mucho cómo dirigía Luigi Simoni, estaba adelantado a la jugada, analizaba al rival en todo aspecto. Hoy me fijo en el modelo de Jürgen Klopp, actual técnico del Liverpool. Trabajé por 7 años en el Grupo Pachuca con resultados muy positivos. El fútbol argentino es una enorme vidriera para dirigir, este es un buen momento y me siento capacitado. Esto de que no haya descensos le dará lugar al chico del club”. Silvio Rudman, en declaraciones a Radio Eme

Bottinelli habló del hincha tatengue

“Uno no toma magnitud en este momento del cariño y la relación con la gente. Ahora, por ahí, que estamos lejos del fútbol, se siente un poco más. Cuando demostré que estaba a la altura y no de paso, me gané el cariño, después la gente me lo devolvió por lo que hice adentro de la cancha”, declaró Jonathan Bottinelli al equipo Diez en Deportes, en una entrevista en la que volvió a hablar de Madelón.



“Se lo dije, más o menos se venía viendo que se iba a parar el fútbol. Le dije que no se apure, que cuando pare todo iba a haber tiempo para pensar, pero me dijo que no estaba bien anímicamente”, señaló el capitán rojiblanco cuando se refirió al ex entrenador.