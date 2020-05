El aguinaldo no se discute

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Se tiene que pagar”, dijo Héctor Daer tras enterarse de los reclamos empresarios ante la imposibilidad de hacerlo sin ayuda. El secretario general de la central obrera se quejó por despidos y suspensiones.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, lamentó que “se están dando despidos y suspensiones en algunas actividades” en medio de la crisis por la pandemia, mientras que advirtió que pese a esa complicada situación, el próximo aguinaldo “no está en debate” y “se tiene que pagar”.



Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, manifestó que en la central obrera están “preocupados por la desocupación que se viene y por el nivel de empleo” de cara a la postpandemia. “Se están dando despidos y suspensiones en algunas actividades. No sabemos cuántos despidos hay, la foto de hoy la vamos a ver en un mes”, planteó Daer al ser consultado sobre la crisis provocada por el coronavirus.



No obstante, a pesar de la dura situación económica que atraviesa el país por esta situación, el referente del sindicato de Sanidad advirtió: “El aguinaldo es el aguinaldo, no está en debate. Eso se tiene que pagar”. A la vez, Daer volvió a reivindicar la cuarentena como estrategia sanitaria para prevenir los contagios de Covid-19, al afirmar que “si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo estaríamos como Estados Unidos o Brasil”.



“A los (países) que priorizaron la economía les fue mucho peor que a los que priorizaron la salud”, consideró el titular de la CGT en declaraciones radiales. En tanto, Andrés Rodríguez manifestó la preocupación del a CGT por el “desempleo que se viene”.



“Por supuesto estamos preocupados por la desocupación que se viene y por el nivel de empleo”, remarcó el titular de UPCN, quien al respecto volvió a defender el pacto con la UIA para el pago de al menos el 70 por ciento de los sueldos para trabajadores suspendidos por la pandemia, al afirmar que “fue para proteger el empleo”.



Sobre la reunión que mantuvo el día anterior un grupo de dirigentes de la CGT con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que allí se analizó “la necesidad de construir un espacio más permanente de decisión para ver cómo se va a responder cuando empiece a terminar la pandemia”.



“Es importante crear un comité postpandemia aparte del Consejo Económico y Social”, consideró el estatal en declaraciones radiales. Por último, se refirió a los directivos de empresas que cobraron el programa ATP, de ayuda financiera estatal para trabajadores de empresas que están complicadas para afrontar los pagos de salarios.



“El ATP va directo a los trabajadores, es bienvenido para cualquier empresa. Si los CEOs cobraron ATP no correspondería, porque personas de ese nivel económico no lo necesitan”, señaló Rodríguez.



Mejores salarios pre pandemia



Los salarios mostraron en marzo un incremento de 3% y acumularon desde diciembre una mejora del 13,4%, según informó el Indec. El aumento del Indice Total de Salarios de marzo se debió a la la suba de los sueldos registrados de 3% y un incremento en los del sector privado no registrado de 3,5%. En los últimos doce meses el indicador muestra una mejora del 45,3%, por debajo de la inflación registrada en ese período del 48,4%.



La UIA pide auxilio para pagar aguinaldos



La Unión Industrial Argentina (UIA) le solicitó formalmente al Gobierno que extienda el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta junio, contemplando no solo el pago de hasta el 50% del salario sino también todo el medio Sueldo Anual Complementario que se paga durante el sexto mes del año.



Según confirmaron fuentes de la central fabril a la agencia NA, el pedido fue expresado por las autoridades de la entidad en una videoconferencia a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, quienes se comprometieron a analizar la situación.



Kulfas y Moroni tienen previsto analizar la situación junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una reunión que se llevará adelante la semana que viene tras consultas previas con el presidente Alberto Fernández, según dijeron a NA fuentes oficiales.



El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, fueron los encargados de expresarles las inquietudes del sector empresarial a Moroni y Kulfas en una videollamada realizada el jueves.



Una de las alternativas que se sondeará es la posibilidad de que el medio aguinaldo se pague hasta en cuatro cuotas durante el segundo semestre para que las empresas a medida que las empresas van teniendo mejor margen de facturación por la vuelta de la actividad.