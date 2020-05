https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del Bicentenario de Catamarca, que surgió como posibilidad si prospera la idea de que el fútbol se juegue en provincias sin casos de coronavirus.

A 10 años de su inauguración El estadio "abandonado" que buscan recuperar para la vuelta del fútbol

La pandemia de coronavirus paralizó la práctica del fútbol en todo el país, ya que la disposición de AFA fue suspender los campeonatos de todas las categorías. Y en el marco de diferentes propuestas e ideas para reanudar la competencia, se pensó en trasladar los partidos de Primera División a ciudades o provincias que no tengan Covid-19. Esto provocó que en Catamarca se pusiera en el centro de la escena la situación que atraviesa el Estadio Bicentenario, que llevaba un largo tiempo en el olvido, y con claras señales de deterioro.



Esperanza



En este 2020, el gobernador Raúl Jalil encaminó la recuperación del mismo y puso al Ministerio de Infraestructura de dicha provincia a trabajar en ese sentido, ya que había sido una de sus promesas de campaña. En febrero de este año se indicó que en 60 días iniciarían las obras, que demandarían 113 millones de pesos, el hecho concreto es que se necesitan reparaciones estructurales, para poder habilitar las tres tribunas del estadio. Obviamente, ante la pandemia estas obras quedarán detenidas.



El estadio de fútbol Ciudad de Catamarca, se encuentra en la zona norte de la capital provincial y cuenta con capacidad para 18.500 personas sentadas, en su momento demandó una inversión total de 37 millones de pesos y fue inaugurado hace una década, el 30 de noviembre de 2010.



El 23 de junio de 2016 el Bicentenario fue clausurado por “faltas estructurales de la empresa que lo construyó”, según el informe de la Universidad Tecnológica de Tucumán que publicó el diario catamarqueño El Esquiú. En este estadio supieron hacer las veces de local los equipos Club Atlético Policial, San Lorenzo de Alem y el Club Sportivo Villa Cubas en sus partidos por torneos de AFA, además, en 2012 Boca Juniors disputó allí un encuentro de Copa Argentina ante Arsenal de Sarandí.



Encuentro clausura



En 2016 se jugó el último partido oficial (Unión de Aconquija ante San Lorenzo de Alem, por Copa Argentina) y luego, llegó el abandono, las tribunas se agrietaron por aquellas fallas estructurales que alertaron a todos.



Según el informe de la Universidad de Tucumán, el material de relleno de las tribunas se encuentra indebidamente compactado y el mismo está elaborado con una mezcla de granulometría, por arena y limos no plásticos (material de poca resistencia), de todas maneras, en el último tiempo se iniciaron trabajos para mejorar el terreno de juego y se sigue haciendo el mantenimiento interno del estadio.



“Nosotros estamos, como casi toda la región del Norte, sin casos de Covid, pero somos muy respetuosos y cuidadosos en el sentido que es una pandemia y puede afectar en cualquier momento. Si seguimos en esta situación, y llegado el caso algunos partidos de la Superliga se puedan jugar, no tendríamos inconveniente. Nos entusiasma la posibilidad de que se pueda en Catamarca, sería muy buena noticia si AFA lo considera”, dijo Hernán Martel, Ministro de Seguridad de Catamarca, proponiendo el Estadio Bicentenario que, claro, no deberá albergar hinchas ya que los partidos serían sin público.



Está claro que la esperanza de tener fútbol en Catamarca está... y sobre todo, en poder recuperar el Estadio Bicentenario.

Talleres revivirá el triunfo 3-0 sobre Belgrano

Con los dos goles de Nahuel Bustos en el Kempes, el Matador transmitirá el #Tallerazo; este domingo a las 16.30 hs a través de los canales oficiales de Talleres en Youtube y Facebook, se transmitirá el triunfo 3-0 sobre Belgrano en la Superliga de 2018, con los goles de Nahuel Bustos y Juan Ramírez.

En el segmento Domingo de Cancha, los hinchas que se conecten podrán vivir toda la gran previa al partido, que se disputó aquel 7 de octubre en el Mario Alberto Kempes; habrá una gran previa repleta de música, sorteos, humor, entrevistas, mensajes especiales y muchas sorpresas más. Todos los sorteos, espacios musicales y de entretenimiento serán durante la previa.

Además, durante la transmisión del partido los hinchas podrán participar por una camiseta autografiada por Nahuel Bustos.

Román Martínez se va de “La Feliz”

El talentoso volante Román Martínez no seguirá en Aldosivi, reveló que la dirigencia decidió no renovarle el contrato, pero asimismo a sus 37 años quiere seguir jugando.

El ex Tigre confirmó que su vínculo con Aldosivi terminará el 30 de junio porque el club decidió no renovarle el contrato. “Es una decisión del club, no sabía nada, me enteré hace unos días y seré un desocupado a partir de esa fecha”, dijo el volante.

“Como no voy a seguir, no creo que quieran que vaya a entrenar hasta el 30 de junio. Si es que sucede, por si me llegara a pasar algo”, agregó el experimentado jugador.

Además explicó: “Tenía contrato por un año más, pero las lesiones me jugaron en contra en la letra chica”. Y argumentó: “Tenía una cláusula de jugar automáticamente el segundo año si cumplía una cantidad de partidos. La diferencia era mínima pero decidieron agarrarse de eso y está muy bien”.

“Quiero retirarme dentro de una cancha, ésa es mi intención”. Pero aclaró sobre el Tiburón: “Acá se portaron muy bien conmigo y me bancaron con el tema de las lesiones, que para mí fueron golpes duros porque a la mínima uno quiere tirar todo por la edad”.

Román apenas jugó siete partidos en la Superliga para Aldosivi. En Argentina jugó en Deportivo Morón, San Lorenzo, Estudiantes, Arsenal y Tigre. En España: en Tenerife y en Espanyol.