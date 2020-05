https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.05.2020

Un mar de incertidumbres atraviesa a los diferentes estamentos de este deporte en nuestro país. Las dudas y/o complicaciones, subyacen principalmente en el ámbito profesional, pero también circundan al amateur.

Consecuencias de la pandemia... ¿Quo vadis rugby argentino?

En medio de las incertidumbres propias de una pandemia sobre la cual cuesta muchísimo encontrar precisiones, el rugby no es la excepción, por lo que en sus más diversos ámbitos continúa buscando eventuales soluciones, pensando en el modo más adecuado de ir reencontrándose con las actividades, cuando el Covid-19 así lo permita.



Tras las directivas emanadas de World Rugby, que se extienden a los cinco continentes respetando a rajatablas las directivas de la Organización Mundial de la Salud y los respectivos gobiernos nacionales, provinciales y municipales, la Unión Argentina de Rugby es una de la que está sumida en interrogantes que, por ahora, parecen no tener respuestas demasiado precisas.



Justamente, tras una reunión virtual de su consejo directivo, la UAR emitió un escueto comunicado, en el que no se observan precisiones: ni para el reducido y costoso ámbito del profesionalismo; ni tampoco para el enorme espectro del amateurismo en nuestro país.



* “Producto del dinamismo y la complejidad de la situación, la Unión Argentina de Rugby, junto a sus socios de Sanzaar, se encuentran analizando diferentes escenarios de competencias en vistas al 2021. La evolución de la pandemia nos sigue desafiando a buscar alternativas y cualquier decisión será tomada en conjunto con todos los miembros.



Es por eso que hemos conversado con nuestros jugadores y entrenadores para mantenerlos informados y ponerlos al tanto, ante cualquier avance. Mientras tanto, seguimos trabajando arduamente para lograr la mejor opción posible para nuestros equipos y preservar el desarrollo del juego en este contexto”.



Los profesionales



Tras la suspensión producida en marzo pasado, el Super Rugby 2020 fue la primera gran competición cancelada en el Hemisferio Sur, generando un sinnúmero de dudas que aún no terminan de dilucidarse. Lo único concreto es que Jaguares no tendrá actividades en el resto de la temporada, lo que obviamente requiere una readecuación de los contratos vigentes, sobre la cual aún no se informó absolutamente nada de manera oficial.



Vale recordar que tanto Australia como Nueva Zelanda, lanzarán próximamente sus competencias unívocas, con la participación de las franquicias que competían en el certamen de Sanzaar. La instancia inicial no tendrá ningún tipo de interrelación entre ambas; mientras que está en estudio la posibilidad de concretar un posterior tramo definitorio, con los mejores de cada nación.



Ahora, quien intente plantearse una idea de que pasará con el Super Rugby 2021, seguramente se encontrará con mucho más dudas que certezas. Aparentemente, todo se direccionaría hacia modificaciones notorias, si es que el torneo continúa. Los modelos que próximamente impondrán los dos países de Oceanía, podría replicarse -aún con modificaciones- el año próximo.



Algunos sueñan con un Super Rugby del Pacífico, al que se sumarían franquicias o seleccionados de Japón y del Pacífico Sur, como Samoa y Tonga, por ejemplo.



Por ende, si ello ocurre, porqué no pensar en un Super Rugby del Atlántico, con las franquicias sudafricanas, Jaguares y, eventualmente, alguna más americana. Lógicamente, esto podría facilitarse si se emula lo que otrora ocurrió con Pampas XV en la Vodacom Cup o con Jaguares XV en la First División de la Currie Cup; es decir, planteles foráneos radicados durante el lapso de duración del torneo en la tierra de los Springboks.



Con respecto a Los Pumas, la única precisión es la reciente designación de un plantel de 59 jugadores (45 con vínculos UAR y 14 que militan en el exterior), quienes serán virtualmente controlados en forma diaria por el staff que comanda Mario Ledesma.



La preparación -por ahora individual- está focalizada en el Rugby Championship 2020, que vale acotar, es bastante improbable que pueda concretarse a partir de agosto venidero, como estaba inicialmente previsto. Por ende, habrá que esperar hasta saber que decisión adopta Sanzaar, siendo oportuno recordar que Australia presentó un proyecto para concretarlo íntegramente en su territorio, entre octubre y noviembre próximos.



Los amateurs



En lo que respecta al rugby amateur en nuestro país, está sujeto a las disposiciones sanitarias gubernamentales y se regirá por las precisas directivas emanadas del Protocolo World Rugby (adoptado por la UAR); atendiendo a las diferencias existentes en las regiones que conforman el inmenso territorio argentino.



El caso más saliente es el de la provincia de Jujuy, donde la actividad ya está autorizada a reanudarse de manera reducida en las diferentes entidades que conforman la Unión Jujueña de Rugby. Ahora habrá que aguardar por el devenir en el resto de los estados provinciales.



En cuanto a las competiciones Regionales y/o Nacionales, las incógnitas se multiplican, a partir que hoy es imposible tener siquiera una fecha probable de reanudación de actividades mediamente normales, como para programar cualquier tipo de torneo.



El primer gran objetivo seguramente será propender al retorno a los clubes, cuando la pandemia lo permita y de ese modo prolongar lo que gran cantidad de entidades realizó desde marzo a la fecha: el contacto virtual prácticamente diario con la mayoría de sus jugadores.



Amén de esto, las instituciones santafesinas -por ejemplo- se han preocupado de mantener adecuadamente las instalaciones; e inclusive, en algunos casos las han mejorado, a través de obras que estaban programadas.



Esto realza los esfuerzos que han realizado, atendiendo a que la prologandísima inactividad genera un déficit económico muy importante, que lógicamente cobra mayor o menor dimensión, de acuerdo a las características de cada club.



En concreto, resulta muy difícil predecir que tipo de certámenes y a partir de cuando podrán realizarse esta temporada. Quizás lo que asoma como factible, sea competiciones internas en cada una de las Uniones de origen, desechando en principio los Regionales y sin margen para soñar con algún torneo de carácter nacional.