Se viene una cirugía mayor en Atlético de Rafaela

A pesar de que la disputa de las nueve fechas que le quedan a la Primera Nacional es un hecho y los rafaelinos mantienen chances de ascenso, todo indica que se desarma enteramente el plantel y la permanencia del técnico Walter Otta es una incógnita.

Juan Carlos Scalzo



Se sabe que las finanzas de la Crema venían arrastrando una situación sumamente delicada y el parate del fútbol complicó más severamente un panorama que comienza a mostrar signos de preocupación y alarma.

Esta carencia de recursos y la intención de encontrar lo antes posible un equilibrio no tiene otra salida que la de recortar gastos y erogaciones para nivelarlos con los ingresos genuinos de la institución, recorte que inexorablemente conlleva a resignar objetivos y ambiciones.



En ese marco, la dirigencia parece haber asumido que ya no están dadas las condiciones económicas, tampoco las deportivas porque este grupo de profesionales no mostró estar a la altura de los mejores, para ir en busca del tan anhelado retorno a la élite del fútbol y ya está tomada la decisión de desprenderse de los 16 futbolistas (todos titular y primeros cambios) cuyos contratos finalizan el 30 de junio. Como mucho se podrán quedar dos, a lo sumo tres, siempre y cuando reduzcan sus pretensiones salariales.



La nómina de jugadores cuya relación laboral con el club de barrio Alberdi caduca a mitad de año está compuesta por: el golero Nereo Fernández, los laterales Maximiliano Paredes y Ignacio Liporace; los zagueros centrales: Sergio Rodríguez, Alexis Niz, Franco Racca y Stéfano Brundo; los volantes: Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Junior Mendieta, Facundo Britos, Joaquín Quinteros; y los atacantes: Ijiel Protti, Leonardo Acosta, Alan Bonansea y Denis Stracqualursi.



Otro factor que respalda semejante depuración es la anulación de los descensos en la presente temporada y, sin este riesgo a la vista, la idea es jugar lo que resta del torneo con elementos juveniles más lo que se salven de la depuración para llegar a fin del torneo con una base importante de cara al torneo siguiente.



Manda señales



La otra cuestión a resolver por los responsables del fútbol de la Crema es la situación del técnico Walter Otta, cuyo trabajo es bien ponderado, más allá de que el funcionamiento del equipo nunca apareció y la cosecha de puntos no fue la esperada, en función de las expectativas que, de antemano, generó el armado del plantel que tuvo a su disposición.



Las charlas entre el DT y la CD son fluidas y días atrás se aseguraba que ya se le había hecho llegar un ofrecimiento económico para que siga al frente del equipo principal, pero no surgieron novedades al respecto.



El entrenador no ignora que el ajuste que se viene en las cuentas albicelestes repercutirá en sus haberes y que, de aquí en adelante, deberá arreglárselas con jugadores del club y un puñadito de otros con trayectoria.



La primera cuestión parece ser la más controvertida porque, de acuerdo a declaraciones efectuadas durante la última semana en distintos medios, dijo no tener problemas en asumir el compromiso de dirigir un plantel integrado en su mayor parte por juveniles, con algún refuerzo “no tan caro”, más allá de que como entrenador siempre le gustaría estar en los primeros puestos.



Está claro entonces que las negociaciones están centradas en el tema económico y habrá que ver hasta donde se “estiran” para las partes para llegar a un acuerdo, puja que no será nada sencilla cuando de un lado de la mesa están sentados dirigentes piamonteses en situación de apremio y convencidos de la necesidad de sanear la caja del club como paso previo a cualquier logro deportivo.



De todas maneras, Otta sabe que la situación post pandemia dejará a todos los clubes con los bolsillos flacos y no lloverán propuestas de dinero considerables para los técnicos de la división y por eso será mejor pájaro en manos que cien volando, aunque sea hasta que se termine el 2020.



Un delantero cotizado para la categoría de ascenso



Alan Bonansea, quien es parte del lote de delanteros de Atlético de Rafaela y que expresó sus sensaciones al sitio Solo Ascenso. “Tendría que volver a Lanús, pero todavía no sé que va a pasar conmigo. Todavía ni hablé con Walter Otta”. Por otra parte, el ex Almagro aseguró que en la Crema hay unanimidad para que la Primera Nacional se termina en cancha y no en un escritorio. “Queremos que el torneo continúe, pero hoy es muy complejo todo y habrá que ver qué deciden los dirigentes y mi deseo es que todo siga, beneficiándose tanto para jugadores como para los clubes”.



En cuanto a lo futbolístico, Bonansea analizó: “Es difícil hacer un balance porque faltó la mejor parte del torneo en la que los equipos están asentados. En el final todo se resuelve con planteles afianzados”. Finalmente, el atacante añadió: “Es bueno estar en zona de clasificación. El tema es que con todo esto no se sabe cómo se jugará, si nos van a extender los contratos o no, o si los clubes terminarán jugando con chicos de inferiores”.





Suspensión del Quilmecito



La Comisión Directiva del Club Atlético Argentino Quilmes de Rafaela informa que por los hechos de público conocimiento, ha decidido la suspensión del Torneo de Fútbol Infantil “Quilmecito”, el cual se iba a disputar durante el mes de junio en sus instalaciones. Teniendo en cuenta el avance de la pandemia del Coronavirus, y mientras los entes correspondientes trabajan para volver a la normalidad en el menor tiempo posible, el club anunció que “nos reencontraremos en el 2021, en lo que para nosotros será un año de grandes novedades. Muchas gracias a todos”.