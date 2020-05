https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.05.2020 - Última actualización - 16:49

El defensor presenta un panorama más complicado ya que el club lo demandaría por haber rescindido sin causa, mientras que al arquero se le estaría depositando lo adeudado para llegar a un acuerdo, según manifestaron desde la institución.

Horas decisivas Se define en Independiente el futuro de Silva y Campaña

Las próximas 72 horas serán decisivas en Independiente con respecto al futuro del defensor Gastón Silva, quien reclama pagos adeudados y su libertad de contratación, y del arquero Martín Campaña, quien espera cobrar el lunes para no quedar libre, en litigios que mantienen ambos uruguayos con la entidad.

“Al estar cerrado el club, Silva decidió ir por otra vía, enviando un carta desde Uruguay y un mail. Reclamó sin el proceso gremial correspondiente un monto más elevado y una forma de pago que no establece el convenio”, expuso ayer Ariel Reck, asesor legal de Independiente, en diálogo con Radio La Red.

“El club lo va a demandar por haber rescindido su contrato sin causa. El club que lo contrate puede tener que pagar la indemnización. Después del modo que reclamó el jugador, no es fácil volver hacia atrás para un probable arreglo, pero no es imposible”, alertó el abogado. Independiente y Silva se hallan en conflicto desde que el martes último el defensor se considerara libre por falta de pago.

La entidad de Avellaneda contestó que el ex jugador de Torino de Italia incurrió en “incumplimiento de contrato” por reclamar montos de una deuda que no correspondían y lo formuló de un modo “que no está contemplado en el convenio gremial”. “Teniendo en cuenta los antecedentes de Silva —por conflictos anteriores con otros clubes—, podría llegar a influir en una decisión final y tener sanciones deportivas desde FIFA, que van de 4 a 6 meses de suspensión para competir”, avisó Reck.

Sobre la situación de Campaña, una fuente cercana a la directiva “roja” le aseveró a Télam que “la institución ya cuenta con el dinero correspondiente para pagarle al arquero”, por lo que el lunes debería estar depositado el monto en la cuenta bancaria del uruguayo. Caso contrario, Campaña estaría en condición de quedar con el pase en su poder desde el martes venidero, debido a que no firmó el acuerdo con la dirigencia para diferir el cobro para el 10 de junio, acuerdo al que sí arribaron días atrás once de sus compañeros.

Con información de Télam