La Liga Nacional quiere emular a España

Sábado 30.05.2020

Mediante una videoconferencia, los dirigentes de la AdC tratarán el modo de finalización de la temporada, con la mira puesta en la Liga ACB, que se jugará en una sede única y en dos grupos.

La Liga Nacional de Básquetbol se reúne este fin de semana en videoconferencia, con la mira puesta en el modelo de la Liga ACB de España, que se jugará en una sede única y en dos grupos, por la pandemia de Covid-19.



El objetivo de la Asociación de Clubes de Básquetbol, que dirige el santiagueño Gerardo Montenegro, es terminar la temporada de la LNB que se suspendió a mediados de marzo a diferencia de lo sucedido con tras competiciones, ya que la Liga Argentina (segunda categoría) se dio por finalizada al igual que el Torneo Federal, en coordinación con la Confederación Argentina de Básquetbol.



La principal alternativa de sede para la definición es la provincia de Corrientes, ya en fase 5 del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno nacional y con dos equipos entre los ocho mejores: San Martín (7mo.) y Regatas (8vo.). El proyecto consiste en copiar a España, más allá de que la ciudad aún no se definió y que la fecha probable de disputa sería septiembre, mes previo al comienzo de la nueva temporada, según informaron fuentes dirigenciales.



Al respecto, el manager de Quimsa de Santiago del Estero, Diego Lo Grippo, expresó: “Nosotros estamos expectantes, con ganas de terminar. Que los dirigentes quieran continuar nos da tranquilidad. Llegamos al 70 por ciento de la temporada y darla por finalizada sería una lástima. Estamos hablando en el aire pero alguna luz al final del camino se va viendo. Era una utopía hace meses atrás poder continuarla. La AdC tomó una decisión correcta y nadie va a hacer una locura. Se seguirá en línea con todo lo que determine el gobierno”, aseguró.



Sin embargo, Lo Grippo, con pasado en el seleccionado argentino y campeón de la LNB con Atenas (02-03), reconoció que la idea de su equipo, líder en la competición, es “terminarla con los extranjeros”, algo que condicionó a “la situación económica en el momento”.



En contraposición a ello, el presidente de Argentino de Junín, Horacio Masino, le aclaró a Télam que en caso de terminarse la temporada lo harán sin sus dos extranjeros, debido a que el objetivo de la permanencia resultó cumplido: “Con los jugadores tenemos una gran relación. Presentamos el libre deuda parcial el pasado viernes. Venimos bastante bien con los pagos. Los jugadores comprendieron la situación del club, que es de barrio y no tiene apoyos políticos. Encontramos mucha comprensión por el lado de los jugadores y cuerpo técnico, saben de nuestro esfuerzo para cumplir cada compromiso”, explicó sobre la realidad económica de la institución.



Por su lado, Ferro Carril Oeste, sexto puesto al momento de la suspensión, también presentó el libre deuda parcial y está “arreglando” algunas complicaciones salariales que se dieron en los últimos meses, contó Pablo Bastide, secretario general del club: “La postura de Ferro es terminar la temporada en la cancha”, afirmó el directivo, que más allá de su idea comentó que lo harán sin foráneos. “El caso de Ferro es como el de muchos: tenemos muchas actividades, los sponsors muchas veces se acercan al club viendo las actividades profesionales y por suerte siguen aunque algunos continúan pagando menos”, detalló.



La relación entre jugadores y directivos tiene la intermediación de la Asociación de Jugadores (AdJ), en la que Diego Prego (ex River) es vocal titular e informó: “Todas las partes trabajan para regresar a la actividad y perder lo menos posible”. Prego destacó que los clubes presentaron “en general” el libre deuda parcial en los últimos días, en los que se abonaron los salarios hasta el 31 de marzo, y en el caso de la LNB “seguirán cobrando”, mientras que en las categorías del ascenso se “pactarán formas de pago por los tres meses restantes”.



La situación varía entre los equipos de la Liga Nacional y los 98 que componen la Liga Argentina y el Torneo Federal, por lo que el ex jugador reconoció que “puede haber alguno con problemas para abonar aunque la prioridad también es cuidar las fuentes de trabajo”.



Los ocho equipos que jugarían, en caso de votarse el formato, son Quimsa (1ro.), San Lorenzo (2do.), Gimnasia (3ro.), Instituto de Córdoba (4to.), Comunicaciones (5to.), Ferro (6to.), San Martín de Corrientes (7mo.) y Regatas Corrientes (8vo.). En caso de ampliarse hasta el 12do. lugar ingresarían Boca, Olímpico de La Banda, Bahía Basket e Hispano Americano.



En la Liga Argentina



La Liga Argentina de Básquetbol, segunda categoría a nivel nacional, alcanzó el 94 por ciento en el cumplimiento del libre deuda parcial requerido por Asociación de Clubes sobre el salario de los jugadores.



Diego Prego, integrante de la Asociación de Jugadores, destacó el esfuerzo de las instituciones y precisó que la regularidad de pago abarcó a 26 de los 28 clubes que compitieron en la temporada finalizada a fines de abril por la pandemia de coronavirus.



* “Vimos un gran esfuerzo de todos los clubes y por suerte conseguimos un alto cumplimiento. Entendemos a quienes no pudieron hacerlo y trataremos de arreglar de la mejor manera posible en el corto plazo”, explicó.



La temporada se suspendió con Central Entrerriano de Gualeguaychú como líder de la Conferencia Sur y Oberá Tennis Club en la Norte, pero la decisión de concluir la temporada determinó que fueran suspendidos los ascensos y descensos de la categoría.



Opinión femenina



La basquetbolista de Berazategui, Agustina García, formuló declaraciones frente a la cancelación de la temporada por el coronavirus y mientras se aguarda por la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol masculina.



* “La Liga Femenina de Básquetbol refleja la desigualdad machista de la sociedad. Lo cierto es que las desigualdades continúan; a nosotras nos cancelaron directamente la temporada”, afirmó.



La deportista que el año pasado sufrió una lesión por estrés, contó que durante la anterior edición jugó en el club, cursó, trabajó en un gimnasio y colegios, y además se entrenó con el seleccionado argentino, lo que casi no le dejó tiempo en su vida.



* “Cuando me lesioné, el doctor me dijo que fue por estrés, al estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Ahora zafo porque vivo con mis padres, ¿te imaginás a un jugador de básquetbol del seleccionado así? No pasa”, enfatizó la jugadora de 23 años.