Entrevista a Fernando Burlando

El abogado repasó sus más resonantes causas actuales: el crimen de Fernando Báez Sosa, “El robo del siglo”, Maradona vs Villafañe y el futuro de Sebastián Villa tras las acusaciones de Daniela Cortés. También reflexionó sobre la pandemia y apuntó contra el Poder Judicial: “cerraron las valijas y se fueron a casa”.

Por Fabián Tavella

(Fabián Tavella): Fernando, vino la pandemia y nos estamos olvidando un poco del caso Fernando Báez Sosa. Conmocionó como nunca; yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía una conmoción por un asesinato, que cualquier asesinato merece, en cualquier lugar del país, pero evidentemente este pegó muy fuerte. ¿Cuál es la situación actual, Fernando?

(Fernando Burlando): bueno, mirá, se siguió trabajando. Hoy la situación es que hay ocho rugbiers detenidos con prisión preventiva firme. Eso ocurrió durante la pandemia y, si bien tenemos un Poder Judicial que no está a la altura de las condiciones de la pandemia, que son los únicos que se tomaron vacaciones, porque el Poder Legislativo sigue trabajando a través de medios digitales, el Poder Ejecutivo está poniendo la cara y exponiéndose todo….pero el Poder Judicial cerró las valijas, dejó los expedientes y se fue a la casa. Fue así.



(Fabián Tavella): ¿Cuándo va a haber un cambio en la justicia -en todo sentido-, Fernando? Es una materia muy pendiente que tiene el país...

(Fernando Burlando): muy pendiente, muy pendiente y fijate que acá lo tenés, es un claro ejemplo, ¿no? O sea, quien te puede garantizar seguridad jurídica -que es lo más importante de un Estado republicano- es el Poder Judicial, que controla los otros poderes., en un pie de equidad, de igualdad en donde todos los poderes tienen la misma potencia, la misma fuerza, pero lo único que los puede controlar es el Poder Judicial. Y acá el Poder Judicial se fue. La pandemia, para el Poder Judicial, no genera consecuencias, ni económicas ni comerciales ni personales ni familiares ni penales ni nada…



(Fabián Tavella): y, además, es un momento donde uno siente que el Poder Judicial es parte de la sociedad también; la sociedad cambió, hay una cuestión de igualdad en todos los ambientes de la vida, el trabajo... y el Poder Judicial como que no entiende eso

(Fernando Burlando): y es uno de los poderes establecido constitucionalmente, reitero, en un pie de igualdad y de equidad respecto del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero, bueno, más allá de eso, aunque se atrasó, se decidieron cosas muy importantes, como el tema de la prisión preventiva. El día 29 hay una pericia scopométrica. Vos sabés que a Fernando le quedaron huellas frontales de huellas de zapatos, tanto en el cuello como en su rostro, en el maxilar; entonces, ahora se va a hacer el cotejo entre los distintos calzados de los detenidos. Y falta una pericia de ADN que es muy importante para cotejar las manchas hemáticas que tenían cada uno de los detenidos en sus prendas, más que nada para generar un rol específico en lo que es el hecho. Pero creo que estamos a muy corto plazo de que sea algo funcional. Va a ser una causa -como muchas de las que pasaron por la historia judicial argentina, “bisagra”, ¿no?



(Fabián Tavella): ¿Dónde están los ocho rugbiers en estos momentos, específicamente?

(Fernando Burlando): están en la unidad carcelaria Melchor Romero, alojados en celdas de a dos. Gradualmente, se están integrando con la población… eso está bien, porque en algún momento se habló de que la población carcelaria quería dañarlos, vejarlos, violarlos, etcétera, y eso no lo compartimos. Es un acto que realmente repudiamos, que nos repugna, aunque, obviamente, nos repugna muchísimo más lo que le pasó a Fernando.

Foto: Imagen ilustrativa



(Fabián Tavella): Fernando, ¿viste El Robo del Siglo? La película...

(Fernando Burlando): sí, sí, la vi, la vi…

(Fabián Tavella): Sé que participaste, obviamente, judicialmente en este tema, ¿qué podés decir de la película? ¿Coincidís? Ves la historia de Pablo Escobar y la gente que vivió en su momento te dice “mirá, esto era así”, “esto no”... ¿Fernando Burlando qué dice de El Robo del Siglo?

(Fernando Burlando): y, mí me parece que le faltó una vueltita de rosca con datos, obviamente. Tal vez, se limitaron a lo que había en el expediente, pero fuera del expediente pasaron muchas cosas. Aparte, cinematográficamente era para hacer realmente muchísimo, el despecho de quien era la hermana de Pepita “La Pistolera”, que no figura, pero ella cobró una recompensa por haber dado los datos que dio… se los trata muy livianamente.



(Fabián Tavella): Si fueras crítico de cine ¿qué puntaje le ponés?

(Fernando Burlando): no...¡no me hagas poner! Yo a Pablito Rago lo quiero mucho. Sabés que tuvo un problemita, estuvimos mucho tiempo juntos antes de la pandemia. Por suerte, está solucionado, pero imagínate, verlo a Pablito, ir a verlo a Francella, para mí ya es un gusto. La película tene la suerte de que tiene tremendos actores que te da placer verlos. Desde ese costado realmente… son brillantes. Ahora, a la trama, a mí me hubiese gustado hacerle unos cuantos retoques que tienen que ver con lo que a la gente le encanta ver de estas situaciones, las situaciones penales. Hay un cierto morbo en todo, en el despecho, en el castigo…. Realmente, si vos te enterás porqué esta chica fue a delatar al marido -que después se fue con una chica más joven- no le importaba que se haya ido con una piba más joven, no le importaba que no le quiso dar un solo mango, un solo mango para pagar el alquiler donde se planeó todo el hecho y donde fue quien aportó tal vez ideas muy importantes, sobre todo, vinculadas a imágenes de un canal muy conocido de la Argentina, que es Crónica. Cuando ve otro hecho para decir “acá se tiene que hacer esto”… no fueron los varones, fue ella. Eso, por lo menos, es lo que me relató a mí y es algo que no sabe nadie, una cosa fantástica, ¿no?

​

"El robo del siglo"Foto: Gentileza

(Fabián Tavella): increíble… Fernando, es imposible habla con vos y no preguntarte cómo están la historia Diego y Claudia Villafañe. Estás del otro lado de Diego, ¿cómo juega eso? Porque, digo, siempre estar del otro lado de Diego no debe ser cómodo

(Fernando Burlando): no, olvídate (risas). Más con el pico que tiene este caballero ¿no? Este muchachito... Mirá, todas las causas judiciales, sobre todo las penales, y denuncias que se le hicieron a Claudia tratando de acreditar que era una estafadora, que le había robado, todas están archivadas con una claridad meridiana. Ella cumplió perfectamente su papel, su rol, no solamente de empresaria, sino también de madre, ¿no?, y de constructora de una familia que -en cualquier otro caso- se hubiese destrozado. Así que estamos tranquilos. Diego está con un par de bozales legales que le aplicamos porque era incontenible e imparable, y también entendió la justicia por un pedido nuestro que todas las cosas que se habían dicho de Claudia eran también situaciones de violencia de género. Fijate que presente este tema en nuestra sociedad…



(Fabián Tavella): Encima lo tenés a Diego en Gimnasia ahora...Digo, por Estudiantes.

(Fernando Burlando): mirá, yo creo que lo salvó la pandemia, ¿no? Ni Diego pudo haber zafado a Gimnasia, peo, más allá de eso, todo esto le da un color tan lindo a la vida. A mí me gusta el fútbol, pero soy criterioso. Soy fanático, pero no soy un idiota. A veces, pierdo la razón, pero trato de estar, dentro de todo, bastante razonable. Por eso, cuando te vi jugar al fútbol me di cuenta que has aprendido hace escasos meses, eso pasó hace poco tiempo…



(Fabián Tavella): sí, sí, hay que intentarlo…

(Fernando Burlando): lo bueno es la actitud



(Fabián Tavella): vos viste la actitud que tengo, vos conocés mi actitud, das fe de ello

(Fernando Burlando): tenés una actitud…



(Fabián Tavella): y la actitud muchas veces le gana a la técnica, Fernando. ¿Vos seguís jugando al fútbol?

(Fernando Burlando): es una pregunta prácticamente innecesaria en esta charla…



(Fabián Tavella): bueno, porque te voy a invitar un día a venir a jugar acá a Santa Fe a ver, para un poco…, viste, porque los muchachos dicen Fernando, Fernando… y yo le digo, mirá, este, no sé cómo será su actualidad

(Fernando Burlando): sí, bueno, mirá, vos sabés que mi actualidad siempre va en ascenso respecto al fútbol, a pesar de mi edad, entendés, a pesar de que tengo 55 años…y todavía darme esos lujos y ese gusto con el fútbol, no quiero entrar en el terreno de las comparaciones, Fabián



(Fabián Tavella): no, por favor

(Fernando Burlando): estamos en tu programa y no sería justo y no quiero tampoco que se me censure (se ríe)



(Fabián Tavella): no, jamás, micrófono libre, me extraña, amigo, me extraña

(Fernando Burlando): pero, justo, como estoy hablando de vos y el fútbol y ahí veo también una situación muy tuya del fanatismo, pero, bueno…

​

Foto: Archivo



(Fabián Tavella): Fuera de la situación económica, fuera de la situación sanitaria que todos estamos tratando de pasar ¿Cómo te imaginas el mundo que viene? Porque cuesta entender un mundo que se va a empezar a no tener tanta comunicación, ¿Cómo lo ves?

(Fernando Burlando): bueno, yo creo que la situación en el futuro de alguna manera se va a rearmar, vamos a volver a una normalidad, de todos estos golpes y este trance que sufrimos los seres humanos seguramente algunas cosas buenas queden. Yo el otro día, no me acuerdo en que medio, me decía “che Fernando, de que te arrepentís de lo hecho antes de la cuarentena, durante la cuarentena”, y vos sabes que mucha veces, por el cúmulo de trabajo, por un poco la falta de tiempo que en realidad no era falta de tiempo sino que era dedicarle tiempo, en más de una oportunidad a algún amigo cuando me invitaba a cenar o a tomar un café le decía “che, mira estoy hasta la cabeza…”, “no puedo”.

(Fabián Tavella): ¿Cómo está la situación de Daniela Cortes? De este escándalo con Sebastián Villa...hay muchas repercusiones, qué va a pasar con este caso que quizás pone a una de las mayores promesas que tenía Boca...

(Fernando Burlando): bueno, mira realmente está pasando por una situación muy difícil, desde el punto de vista social y judicial es algo muy feo lo que ha pasado. Daniela denuncio, ni más ni menos, diferentes actos de violencia de género, el corolario de todo esto tuvo que ver con delito muy grave. A veces los hombres cometemos graves imprudencias con la mujer, grandes irresponsabilidades o injusticias. Él, cuando termina de amenazar y de golpear por última vez -espero-a Daniela, la compele a su casa bajo amenaza, este ya es un delito muy grave. Si la justicia lo interpreta como sucedió, seguramente Villa tenga que estar detenido durante todo el proceso y sea condenado de cinco a seis años de prisión



(Fabián Tavella): Escuche por ahí que las declaraciones de Sebastián Villa fueron un poco contradictorias en su declaración, que no sé si ya se conoce o vos tuviste acceso

(Fernando Burlando): las declaraciones fueron contradictorias, fueron muy infantiles, fueron un papelón. Incluso la declaración en las redes sociales hoy juega para la justicia, uno va aportando todos los elementos que puede a la investigación: cuando ocurrió esto, Villa salió a decir -entre otras cosas-, que tenía hermana y madre, no es ningún justificativo, realmente dio una explicación que fue tan infantil como la de un niño de tres o cuatro años, una cosamuy este… realmente muy inexplicable. Yesde el punto de vista judicial, en todo lo que es violencia de género la Justicia también cuida los actos de revictimización, que la pongan en una situación nuevamente de agresión a quien ya sufrió durante mucho tiempo la violencia de género.



(Fabián Tavella): Y ¿qué es lo que puede pasar en este proceso, hasta que eso se aclare?

(Fernando Burlando): bueno, el denunció a Daniela por extorsión, después salió a decir que le había robado plata, después a decirle que no era la pareja, después a decir directamente que nunca había quedado embarazada, hay audios de él pero, por ejemplo, dijo “ese teléfono no era mío”, “desconozco el número” y todos los audios hablan del embarazo y los golpes y es la voz de Villa.

(Fabián Tavella): Eso, con un cruce telefónico con los sistemas de hoy debe ser fácil de comprobar, digo…

(Fernando Burlando): Pero igual ya tenemos muchas pruebas, realmente si piensa que esto ha sido bueno para él yo ya le digo desde mi carácter técnico eso ha sido pésimo, pésimo. Yo no digo que reconozca el hecho, porque yo no pretendo que él vaya y confiese las barbaridades que hacía, pero sí reconocer “mirá me equivoqué, te pido disculpas si hice algo mal”...Hay muchas formas,sobre todo en una relación donde hubo amor. Daniela es una chica que estuvo más de dos años y pico con él, siendo sometida a violencia, y seguía con él



(Fabián Tavella): Entonces ella lo acompaño prácticamente desde su llegada a Boca si estamos hablando de este grado de convivencia dos años y medio...

(Fernando Burlando): sí, sí, viajó con él a Europa, estuvo en muchos partidos, la dirigencia la conocía, él la presentaba como su señora más allá de que después lo negó en las declaraciones. Hay infinidad de videos donde le dedica el partido a ella, “a mi mujer”, “a mi señora”.



(Fabián Tavella): ,¿Cómo ves vos, como abogado defensor de Daniela, la actuación de Boca en esta causa? Y cuándo va haber una determinación que vos crees, qué tiempo faltaría para que esto tenga digamos, no digo un final, o por lo menos una decisión del Juez

(Fernando Burlando): bueno, decisiones se han tomado muchas; empiezo por el final: se le prohibió acercarse, lo excluyó del hogar, hoy pidiendo unas medidas cautelares que tienen que ver con que la justicia penal le embargue el sueldo y se lo dé a Daniela, entre otras cosas; es inédito en la justicia, es algo muy nuevo realmente, después restricción de acercamiento y prohibición de salida del país. Es un tipo que durante el término de todo el proceso, si está jugando como titular en el Club de Boca Junior, tiene que necesariamente tener esa libertad prácticamente asegurada. Decirte como actuó Boca...es muy difícil tener millones en la mano y no poder usarlos, esto es como tener un reloj único en el mundo, de mucho valor y no poder usarlo porque es robado. Boca en principio dijo que no hay protocolo para las personas que incurren en violencia de género en los clubes de fútbol, pero yo tengo un razonamiento muy sencillo: como me gusta solucionar las cosas en las causas y en las cosas que defiendo y en mi casa, todo tiene que ver con lo mismo, es cierto no hay un protocolo, pero una institución, un club de esta de estas características culturales y educativas, donde no solo se forma gente del sexo masculino, sino que también se forma gente del sexo femenino y querés solucionar un tema así y no tenes protocolos o no sabes cómo hacerlo... y.. solucionalo como lo solucionarías en tu casa, ponete el mismo ejemplo, pensá que a la mujer que la castigan es tu hija, un familiar muy cercano, y te vas a dar cuenta cuál es la solución. Es muy sencillo.



(Fabián Tavella): Aparte, con la implicancia que tiene hoy la mujer en el fútbol y la que va a tener en lo que se viene, obviamente...

(Fernando Burlando): Claro, fijate el diario Olé, fijate en todos los diarios que nosotros pensábamos que eran diarios de los hombres exclusivamente: las tapas que están sacando respecto de este tema y respecto al tratamiento que le dan a Villa hacen un análisis muy serio, muy actual, muy concreto y categórico en cuanto a que acá esto no va más.

Daniela Cortes, ex pareja de Sebastián VillaFoto: Instagram Daniela Cortes