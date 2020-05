https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 30.05.2020 - Última actualización - 21:17

19:33

El Litoral visitó al artista en su “rancho,” para conversar sobre su vida y su obra.

Video: entrevista exclusiva con El Litoral Orlando Vera Cruz: "Déjenme ser útil o le tienen miedo a la palabra y a la guitarra de un pobre gaucho" El Litoral visitó al artista en su “rancho,” para conversar sobre su vida y su obra. El Litoral visitó al artista en su “rancho,” para conversar sobre su vida y su obra.

“Yo soy producto de lo que me enseñaron mis maestros de la escuela primaria, mi papá y mi mamá”, aseguró. Contó que su papá es entrerriano, “el menor de los 14 hermanos, de Rosario del Tala”; y su mamá es “santafesina pero también hija de entrerrianos”. “Mi papá hizo su casita en Santo Tomé - prosiguió-, ahí, mi niñez fue muy buena, porque yo conocí el río el caballo, la canoa, y...me sacaron de otra escuela donde se adoctrinaba a los niños a leer con un librito, a papá y a mamá no les gustó y entonces me mandaron a la escuela Juan de Garay”, recordó. Según Orlando, allí una maestra le hizo conocer la poesía del Julio Migno, y “teniendo semejantes poesías como la de Julio o la de Pedroni, no tengo por qué cantar chacareras santiagueñas, aunque son hermosas, ya están bien cantadas por ellos”, argumentó.



Además, el compositor narró sus épocas de repartidor de leche “en un carro”, y su convivencia con el teatro, la poesía y la música en su propio hogar: “mi mamá enseñaba teatro en mi casa, con obras propias...hacía poesía, me sacaban en todos los Pesebres en Santo Tomé a decir versos de mamá; mi papá era zurdo para tocar la guitarra, así que me mandaron al conservatorio más prestigioso de Santa Fe y una maestra de Santo Tomé me enseñó a leer música”, rememoró.

Foto: El Litoral



También habló de su adolescencia. “Formé un conjunto, nos llamábamos “Los Litoreños” pero tocábamos todo del norte porque no teníamos canciones para Santa Fe”, admitió, entre muchos otros recuerdos y experiencias que compartió con El Litoral.

Mirá la entrevista completa:

Nota: Gustavo Ocampo

Cámara y Edición: Fernando Nicola y Juan Vittori