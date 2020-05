https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.05.2020

Víctor de la Fuente Los profesores hace mucho tiempo que están sin trabajo y los clubes se encuentran en una situación caótica

El presidente de la Federación Argentina de Padel —FAP— expuso la situación por la que atraviesan los clubes y los profesores que viven del deporte. “Se puede practicar sin riesgos, es imposible el contagio, si se tienen en cuenta las precauciones”.



“Estamos en un momento muy dificil, estamos agotando todas las instancias: administrativas, institucionales y políticas para la vuelta del deporte, que no es de contacto, a mi entender es una de las disciplinas que debería haber vuelto”.



—¿Ustedes consideran que se debería habilitar el regreso del Padel?



—En algunas provincias se abrió el singles, pero esa no es la esencia de nuestro deporte, entiendo que se puede jugar sin ningún tipo de riesgo de cuatro, hay distintos protocolos presentados por los clubes, hasta hemos hecho uno visual para que se vean las diferencias que hay entre los protagonistas, entre compañeros siempre existen 5 metros de distancia en todo momento y 10 con el rival. Es imposble el contagio, si se tienen en cuenta las precacuiones, como las pelotas desinfectadas, parar media hora entre turno y turno, no usar los vestuarios. Con resposabilidad, es un deporte que no tiene contacto y no veo inconvenientes para que vuelva, y en las clases menos todavía, el jugador ahí no toca la pelota, lo único que hace es devolver con la paleta, la pelota que le tira su profesor, con lo cual se tendría que habilitar esto, los profesores hace mucho tiempo que están sin trabajo y los clubes están en una situación caótica por todo esto, hay tres o cuatro clubes que debieron cerrar.



—El deporte es generador de empleo...



—Totalmente, el Padel volvió a surgir estamos muy cerca de ser el deporte mas practicado en la Argentina, hay mucha gente que vive del padel, los 90 fueron momentos hermosos del deporte, pero a nosotros nos tocó ser dirigentes en los 2000, practicamente donde vino casi la extinción del mismo, nos tocó una época muy dificil, pero hoy la realidad es muy distinta, hoy los referentes del deporte son argentinos, pero están afuera, este deporte creció en nuestro país sin los referentes y así es muy dificil. De todas formas acá lo importante es que se vuelva a jugar lo más rápido posible, por toda la gente que vive del deporte, que son muchos.



—Se trabaja en el futuro también...



—Estamos armando con los hermanos Capitani, Alejandro —en España—, con Marcelo —en Italia— y con Silvio González, un curso a nivel nacional con profesores de grado 1 y 2 que se denomina: Curso de Profesor de Padel Oficial de la Federación Argentina de Padel, esto es muy, pero muy importante que pronto se darán a conocer mayores detalles.



Se mantienen fechas



Por el momento los Nacionales siguen pactados para los días establecidos con antelación. El Nacional de Veteranos en Rosario los días 9, 10, 11 y 12 de Octubre. Nacional de Categorías Libres en Mar del Plata: 20, 21, 22 y 23 de Noviembre.