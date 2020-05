Pichot habló sobre Los Pumas y Jaguares

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coincidió en que el Rugby Championship 2020 podría realizarse en Australia. Además, sostuvo que por la suspensión y reformulación del Super Rugby, es improbable que la franquicia argentina tenga actividad en lo que resta del año.

Tras haber perdido el comicio por la presidencia de World Rugby y haber dejado de cumplir funciones en el organismo, el argentino Agustín Pichot habló sobre diferentes temas de la actualidad de este deporte, afectado también por la pandemia de Covid-19.

En diálogo con Radio La Red, el ex capitán de Los Pumas, se refirió a las posibilidades de realización que posee el Rugby Championship 2020, certamen organizado por Sanzaar, que debía iniciarse en agosto y que cuenta con la participación de los Seleccionados de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

* “Hoy el único escenario posible sería jugar entre octubre y noviembre en la Costa Este de Australia (la Oeste aún continúa cerrada a las actividades deportivas), pero eso dependerá de la evolución de la crisis sanitaria. Si el virus lo permite, la idea es llevar a los tres planteles visitantes al territorio australiano; concretar un aislamiento de 14 días y luego comenzar a jugar”, indicó.

* “Lamentablemente, la pandemia resetea mucho todo, a nivel mundial y en todos los deportes; hoy hay una constante incertidumbre. Lo que se hizo en el rugby argentino para planificar y ordenar que arrancó en 2009, hoy está en reanálisis. Es como un GPS, se está recalculando. Es durísimo lo que estamos viviendo todos como deporte y como sociedad”, agregó el medio scrum formado en el Club Atlético de San Isidro.

Cuando fue consultado sobre la situación actual de Jaguares, no dudó en responder de acuerdo a lo que actualmente se maneja, teniendo en cuenta que el Super Rugby 2020 es improbable que se pueda completar con su estructura natural.

* “Hablar en este momento de lo que podría pasar, sería una locura; no lo sé y no lo saben nuestros socios de Sanzaar tampoco. Hoy se está analizando si se puede jugar algo, partiendo de las competencias locales programadas por Nueva Zelanda y Australia; mientras que Sudáfrica parece que intentaría hacer algo similar, pero por ahora no tienen nada decidido”, reflexionó.

* “Nosotros, por una cuestión de que tenemos un solo equipo, transforma en muy difícil que Jaguares vuelva a jugar este año en el Super Rugby, ya que deberíamos tener habilitada la frontera, ir a jugar a Sudáfrica contra todos sus equipos e internar al plantel allá por meses. No depende de la voluntad de la UAR, hay un tema de sanidad nacional que no manejamos”, afirmó.

En la continuidad de la entrevista radial, Agustín Pichot también se refirió al certamen que está programando la Unión de Rugby de Buenos Aires, sin la presencia de ascensos ni descensos para la presente temporada.

* “Creo que es algo solamente temporario, ya que va a ser muy difícil que se juegue este año un campeonato normal. Viendo el panorama y sin pertenecer a la URBA, puedo decir que la decisión que se toma es debido a la situación actual. No está en mí esa decisión y en el futuro sería en una locura, pero para el momento que estamos viviendo es algo lógico, porque va a ser difícil que se juegue un ida y vuelta en los próximos meses”, aclaró.

Por último, sobre su reciente candidatura a la presidencia de World Rugby, reiteró lo que ya había expresado en reiteradas oportunidades: “No me arrepiento; me encantó tener esa responsabilidad. Me encantó haber colaborado para que el rugby retorne a los Juegos Olímpicos; que Los Pumas ingresaran al Rugby Championship; Jaguares al Super Rugby y que haya rugby profesional en Argentina... A pesar de que haya cosas buenas y malas, es una opción para un montón de chicos que yo no las tuve cuando jugaba”, concluyó.

15 junio

Es el “Día D” para lo que podría ser una histórica modificación del calendario del rugby mundial. En la sede de World Rugby en Dublin, se reunirán representantes de Six Nations, Sanzaar, Premiership de Inglaterra, Top 14 de Francia y el Pro14, con el objetivo de intentar acordar una alineación más acorde entre las programaciones de los Hemisferios Norte y Sur.

Lions ante Japón

Noticias procedentes de Europa dan cuenta por estas horas que el Tour Sudáfrica 2021 de los British & Irish Lions podría tener un partido previo ante Japón, el 26 de junio en Murrayfield Park, según informa el Telegraph de Inglaterra. El principal estadio de Escocia se erigió en favorito para organizar este match de prueba, luego que la Rugby Football Union indicara que Twickenham no estaría disponible para la ocasión. Esto, básicamente obedece a que para ese mismo día, está programada la final de la Premiership de Inglaterra. Obviamente, este encuentro con el representativo nipón, se sumaría a los ocho que el mítico combinado de Gran Bretaña e Irlanda afrontará en la tierra de los Springboks.



Retorna la actividad en Sudáfrica

Con especial beneplácito, Sudáfrica recibió la noticia que los equipos deportivos profesionales podrían comenzar el proceso de retorno a los entrenamiento, bajo el Aislamiento de Nivel 3 que rige en toda la nación.

Nathi Mthethwa, Ministro de Deportes, Artes y Cultura, hizo el anuncio cuando informó sobre el fondo de ayuda sectorial Covid-19 de su área. Indicó que los equipos deportivos tenían 14 días para presentar al Departamento propuestas sobre cómo garantizarían la seguridad de los jugadores y los oficiales; mientras que también afirmó que los deportes sin contacto podrían volver a jugar si observaban todas las regulaciones necesarias.

* “Esta es la noticia que el deporte ha estado esperando escuchar, ya que nos permite comenzar con los preparativos para un eventual regreso al juego. Hace cinco semanas, enviamos un documento completo de protocolos de regreso por etapas al departamento y estamos listos para comenzar la evaluación médica de los jugadores de inmediato”, aseveró Jurie Roux, Ceo de South African Rugby Union.

* “Buscaremos más claridad del Departamento sobre la aplicación de las pautas a medida que se aplican a la capacitación por contacto. Pero sin dudas, esta es una gran oportunidad para que nuestros jugadores mejoren sus regímenes de entrenamiento de encierro al aumentar su trabajo físico para un eventual regreso al juego”, concluyó.

La totalidad de las competiciones sudafricanas habían sido suspendidas el 18 de marzo pasado, como consecuencia de la irrupción de la pandemia de coronavirus.