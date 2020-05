https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No son los vectores del dengue

Parque del Sur: la gran cantidad de mosquitos preocupa a los vecinos

Los insectos se encuentran no sólo en el espacio verde, sino reproduciéndose en el lago artificial. La Municipalidad explicó por qué no se puede vaciar dicho lugar.

Lago Artificial. Así se encuentra actualmente el espejo de agua del lago principal del Parque. Crédito: Guillermo Di Salvatore



Durante la última semana llegaron a la redacción de El Litoral varios mensajes de vecinos de barrio Sur, preocupados (como ocurre en muchos otros puntos de la ciudad) por la gran cantidad de mosquitos existentes en la zona. El Parque del Sur era el foco de críticas, debido al agua estancada del lugar, un escenario ideal para la reproducción de los mosquitos, aunque no de los que transmiten la enfermedad del dengue (aedes aegypti). La consulta que derivaba de esta problemática era concreta: ¿Por qué no vaciar piletones y lago artificial para evitar esa cría? Tras la consulta de este diario, desde la Municipalidad —por intermedio de Griselda Bertoni, secretaria de Obras y Espacios Públicos— dieron una explicación de lo que pasa en ese importante pulmón verde del sur de esta capital. 1: El sistema de piletones y chorros del Parque Belgrano se encuentra actualmente seco y en tareas de limpieza (que consisten en el rasqueteo de paredes y fondo) desde hace algo más de un mes. 2: Lo que actualmente tiene agua es el lago artificial central entre piletones, que tiene aproximadamente 1,20 metros de profundidad y 400 metros de perímetro. Es un espejo de agua análogo en características al lago mayor del parque al que de paso desemboca. 3: Es un ecosistema con peces, algas, barros de sedimentación en el fondo de mas de 30 centímetros, y toda una ictofauna asociada a la dinámica del lago mayor y en oportunidades independiente, todo lo cual lo lleva a ser un hábitat completamente incompatible con el que requiere el mosquito aedes aegypti (el vector del dengue) para reproducirse. 4: El eedes aegypti no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares se crían otras especies que no transmiten las enfermedades de riesgo que atendemos con las políticas públicas. En oportunidades, durante el transcurso de un año, las aguas de ambos lagos se mezclan. Este evento sólo renueva los componentes de vida biótica, ya que el lago menor los conserva aún independizado del mayor. En la escala del espejo de agua al que nos referimos: el lago artificial, que desemboca en el lago mayor del parque del sur, tiene mas de 300 metros de largo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

