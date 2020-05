https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Columna de Neurociencias Producto: "¡Pero si me acuerdo exacto como fue!". Advertencia: puede fallar

Dr. Hugo D. Valderrama (*)

¿Cómo dos personas pueden recordar de forma tan distinta un mismo evento? Es más, ¿cómo puede ser que incluso lleguemos a recordar cosas que jamás han sucedido?

Para responder a este tipo de preguntas, primero debemos comprender: los recuerdos son un producto, “una película basada en hechos reales” y el productor es nuestro cerebro. Requieren un proceso elaboración muy complejo; la mayoría son documentales muy fehacientes de lo que vemos o sentimos, pero algunos pueden fallar. A éstos se los denomina “falsos recuerdos” y terminan siendo ciencia ficción. Siguiendo con esta metáfora para explicarlo, las siguientes serían algunas de las fallas en la línea de producción:

Fallas en las escenas: sucede cuando tomamos o interpretamos diferentes estímulos de manera errónea, que distorsionan el recuerdo de la realidad. La Dra. Elizabeth Loftus, una reconocida psicóloga norteamericana que investiga desde hace cuatro décadas la memoria humana y cómo ésta puede ser modificada, aseveró: “Tus recuerdos son como Wikipedia, pues se pueden modificar”.



Fallas en el compaginado: las zonas del cerebro que utilizamos para percibir o imaginar algunas veces se superponen de tal forma, que un hecho únicamente imaginado puede dejar en nuestra memoria la misma marca que un hecho realmente ocurrido. Las emociones y los detalles sensoriales son la materia prima de los recuerdos. Cuando a una historia se agregan estímulos relativos al tacto, gusto, olfato y audición, las posibilidades de que sea considerada real aumenta considerablemente.

James Coan, un alumno de la Dra. Loftus, experimentó entregando a sus familiares copias de un diario con recuerdos de su infancia. Pero agregó una situación falsa, en la que relataba de manera muy descriptiva haberse perdido dentro de un centro comercial en una salida familiar, y que un policía lo había encontrado. Luego le preguntó a sus familiares acerca de lo que recordaban, de las historias que narró. Cuando llegó el turno del hermano de Coan, narró lo sucedido en el centro comercial, dando por buena esa historia inventada, e incluso añadió nuevos detalles conforme la contaba, sin ser consciente de que era una historia falsa que estaba alimentando.

Fallas en la post-producción: cuando intentamos recuperar un recuerdo, los estímulos actuales influyen sobre lo almacenado en nuestros cerebros. Entre otros muchos experimentos que diseñó la Dra. Loftus, a unos sujetos se les mostraba un video de un choque de autos y luego se les preguntaba si habían visto cristales rotos tras el accidente. A los que se les incluía en la pregunta la palabra “estrelló” (verbo que sugiere gravedad), en su mayoría recordaban haber visto cristales rotos; en cambio, a los que se les incluía la palabra “golpeó” (verbo que sugiere algo más leve), decían no haberlos visto.

Factores como éstos pueden provocar que la persona esté diciendo “su verdad”, aún recordando algo que no sucedió. La mayoría de los recuerdos falsos no tienen mayor implicancia, pero algunos cobran importancia no sólo porque pueden afectar nuestra forma de ver el mundo y tomar decisiones, sino el destino de otros al prestar testimonio relevante, como sucede en un juicio. Por ello, la memoria humana es y seguirá siendo uno de los motivos principales de estudio en las neurociencias, con repercusiones sobre múltiple áreas, desde la legal hasta la filosofía.

(*) Médico Neurólogo - Máster en Neurociencias (Mat. 5010)