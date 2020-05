https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ya cruzan cartas documentos con el “Pincha”

La estrategia de Colón por el conflicto con Zuqui

Estudiantes de La Plata le notifica a Colón que debe comprar el 50 por ciento en dos millones de dólares. Los sabaleros dicen que el porcentaje no se cumplió “porque la temporada no terminó por la pandemia”.

Todo en el aire Fernando Zuqui hace la pirueta del salto para el festejo de gol con la camiseta de Colón. Ahora, a muy pocos días del fina de su vínculo con el sabalero, comienza el tironeo administrativo de los clubes por la compra de su ficha. Estudiantes reclama que Colón lo compre, pero desde Santa Fe le contestaron de manera negativa vía carta-documento. Crédito: El Litoral

En lo que asoma como una nueva “batalla legal”, Colón y Estudiantes de La Plata comenzaron —en medio de la pandemia por el Covid-19— a cruzar de manera virtual cartas-documento por un posible conflicto de intereses que vinculan al todocampista Fernando Zuqui. ¿Qué hay en disputa?: dos millones de dólares y tres clubes involucrados: Colón, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. En principio, los derechos económicos son 50 por ciento del “Pincharrata” y 50 por ciento del “Xeneize”. Cuando hace un año, Fernando Zuqui llega a préstamo a Colón, quien le cede al sabalero los derechos federativos es el cub de la “Bruja” Verón desde 1 y 57 de La Plata. Más allá que Colón se hace cargo del salario del futbolista, la vinculación tenía un apartado contractual “especial”: si entre el 1/7/2019 y el 30/6/2020 Zuqui jugaba el 70 por ciento de los partidos oficiales de Colón, la entidad del barrio Centenario estaba “obligada automáticamente” a comprar el 50 por ciento del pase en 2 millones de dólares, a repartir en partes iguales entre Estudiantes de La Plata y Boca. El punto en cuestión pasa por saber qué se va a tomar como base de partidos para calcular ese 70 por ciento de las planillas. Estudiantes argumenta que se cumplió; Colón dice lo contrario. El sitio La Plata Sports afirma: “Estudiantes ya notificó a Colón que debe hacer uso de la opción de 2 millones de dólares por el 5 por ciento del pase del jugador. Fernando Zuqui ya cumplió con la cantidad de partidos jugados estipulados en su contrato. El mediocampista dispuesto 44 partidos con la camiseta del Sabalero. Hasta el momento se dice que Colón no haría uso de la opción de compra pero el conjunto santafesino todavía no contesto el comunicado enviado por la dirigencia pincharrata”. Incluso, el mismo manager pincharrata, Agustín Alayes, dijo en diálogo con Radio La Red: “Colón está obligado a comprar el 100% de Zuqui, 50% a Boca y el restante porcentaje a Estudiantes”. La estrategia legal de Colón es una sola: “Si Fernando Zuqui alcanzó el 70 por ciento de los paertidos en Colón es porque la temporada se terminó antes por una pandemia, por lo que se suspendieron un mínimo de diez (10) partidos que estaban pendientes de la Copa Superliga, donde sólo se jugó la primera fecha” (N.de R.: Colón goleó 3-0 de visitante a Rosario Central). Lo que está claro es que tanto Estudiantes como Boca quieren cobrar esos 2 millones de dólares por Zuqui, mientras Colón ya empezó a contestar cada carta-documento. Lo cierto es que este 30 de junio, el vínculo del mediocampista con Colón estará terminado. Luego, seguirá todo por vía judicial. Consejo Federal: título de ATFA La Asociación del Fútbol Argentino anunció que los directores técnicos no podrán dirigir en el marco de las competencias del Consejo Federal sin tener título habilitante de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). A través de una resolución subida a la página oficial, la AFA dispuso que ‘ninguna persona podrá ejercer la profesión de director técnico en fútbol —sea ello en forma rentada o bien honoraria— sin haber realizado la carrera completa y poseer el correspondiente título habilitante oficial, extendido y/o reconocido por la “ATFA”, debidamente legalizado y registrado en Federal “A”, Regional Federal Amateur y “todas aquellas competencias de divisiones menores, futsal y fútbol femenino” que se organicen en el marco del Consejo Federal. La medida se anuncia en el marco de que AFA, por medio de su presidente Claudio Tapia, y ATFA, a través de su apoderado Salvador Pasini, asumieran el compromiso de garantizar la aplicación del art. 5o del CCT. Hay que recordar que el presidente de AFA suscribió un acuerdo macro “para prorrogar los contratos de directores técnicos que vencían el 31 de junio del corriente”, según aclara la resolución. “Estoy al tanto de la posibilidad que se extiendan todos los contratos hasta el mes de diciembre. Por el momento no hay nada oficial y nadie habló con mi representante para saber qué hacer. Yo tengo contrato con Colón hasta el 30 de junio, así que cuando termine tengo que volver a Estudiantes de La Plata” Fernando Zuqui, Jugador de Colón El “Pulga” dice que se queda acá “Tengo contrato con Colón y por eso sigo trabajado para el volver a Santa Fe. Tengo hasta junio del año que viene, así que tranquilo siguiendo las órdenes del profesor (Pablo) Santella. No se habla de transferencia ni nada. Solo se piensa en aquellos que se quedan sin club. Ojalá que primero pase la pandemia, todo lo del virus, y después normalizar la historia”, reconoció el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez en diálogo con TNT Sports. Pulga siempre fue una persona de perfil bajo y le esquivó las estridencias. Por eso es normal que nunca hayan trascendido noticias de cruce con la gente por el simple folclore del deporte. Y él mismo dijo el porqué: “Contra Unión dentro del campo de juego es normal que te insulten, pero después en Santa Fe durante este año y medio jamás tuve problemas con los hinchas. Todo lo contrario, me trataron muy bien. Hasta fotos con la gente de Unión con la camiseta puesta me saqué. Nunca fue un problema. Gracias a Dios uno se ganó el respeto en el fútbol y es algo que valoro mucho”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

