Plantean la necesidad de retomar la construcción

Autoridades de la Cámara, junto a la UOCRA y el gobierno, analizaron la manera de volver a poner en marcha al sector, preservando las medidas de prevención.

El viernes 29 de mayo a primera hora de la mañana se realizó un importante encuentro en el Auditorio de la Delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, con la presencia de Juan Manuel Pusineri (secretario de Trabajo de la provincia), César Cassina y Gastón Pissini de la UOCRA Seccional Santa Fe. Por la Cámara participaron Renato Franzoni (presidente), Angel Stamati (vicepresidente 2°), María Elena Ghieto (prosecretaria) y los titulares de las empresas que conforman la Comisión de Desarrolladores Privados de la CAC.

El presidente de la Cámara, Renato Franzoni, expresó que se está trabajando con la UOCRA, el Ministerio de Trabajo de la provincia y la Municipalidad de Santa Fe, para encontrar una solución al problema que se les presenta a los desarrolladores privados, que se ven impedidos de trabajar con una dotación de personal que les permita llevar adelante sus obras.

Pusineri expresó que se está en un proceso en el que “seguramente en los próximos días tendremos un nuevo avance para la obra privada en Santa Fe”, pero que en el “mientras tanto” desde el Ministerio de Trabajo se establecerá la normativa que permita ir evolucionando en ese sentido.

Desde la UOCRA se solicitó evitar la precarización de los trabajadores, haciendo referencia a empresas que no se encuentran asociadas a la Cámara Argentina de la Construcción, sino a pequeños contratistas. Se destacó que se realizan periódicamente inspecciones para verificar si existe informalidad en la relación laboral.

Más adelante, el Secretario de Trabajo expresó que se tiene en cuenta la opinión de las autoridades sanitarias. Se acordó en extender el horario de trabajo de 7 a 22, para que se puedan organizar las tareas en las obras por turno. También destacó que es importante cumplir con los protocolos y condiciones establecidas por las autoridades, ya que esto permitirá avanzar en la incorporación de más operarios a las obras.

Desde la Cámara se manifestó que se han elaborado los protocolos correspondientes y que se trabaja junto a UOCRA en la verificación integrales en las obras, y que las empresas toman las medidas de prevención. También se planteó que no debería distinguirse la obra pública de la obra privada, en el sentido que hay obras públicas que se están ejecutando con 70 o más empleados; ya que en una obra privada de mediana escala, con 5 o 10 obreros, es inviable cualquier programa de trabajo.

Con respecto a los fundamentos esgrimidos a través de criterios epidemiológicos por las autoridades sanitarias para establecer el tope de cinco trabajadores por obra, desde la Cámara se remitió un documento para colaborar con las autoridades en perfeccionar la normativa.

Por último se conversó sobre la necesidad de conformar nuevamente la Comisión Tripartita de Trabajo Decente, integrada por la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Santa Fe, la UOCRA Seccional Santa Fe y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe.

Efecto

Luego de la reunión, el mismo día viernes, la Provincia acusa recibo del pedido de la Cámara Argentina de la Construcción, trasladado y gestionado por el propio Pusineri, y se emite el Decreto Nº 0456, por el cual se aprueba habilitar mayor cantidad de personal en obra y la incorporación de personal mayor a 10 personas para las obras de mediana y gran escala (para lo cual se deberá establecer previamente una tabla escalonada de cantidad de personal autorizada por la Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe).

