La investigación “La determinación de la muerte en el debate neuroético actual”, le valió a Sergio Götte, docente en la Facultad de Ciencias de la Salud, la versión 2020 de la distinción que otorga la prestigiosa Universidad de Friburgo, Alemania.

Reconocimiento internacional Docente de la UCSF obtuvo el premio "Erasmus de Artes y Ciencias Liberales" La investigación "La determinación de la muerte en el debate neuroético actual", le valió a Sergio Götte, docente en la Facultad de Ciencias de la Salud, la versión 2020 de la distinción que otorga la prestigiosa Universidad de Friburgo, Alemania.

Desde la antigüedad, el hombre se ha preguntado sobre el misterio de la muerte. En su búsqueda por descubrir el significado de su muerte, esperaba descubrir la explicación de su vida. Así nos introduce el Dr. Sergio Götte a su investigación “La determinación de la muerte en el debate neuroético actual”, que se convirtió en el premio “Erasmus Prize for the Liberal Arts and Sciences 2020”.

Götte, sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná y docente de la Universidad Católica de Santa Fe, recibió el reconocimiento por parte de la Albert Ludwigs Universität Freiburg de Alemania. El premio Erasmus de Artes y Ciencias Liberales, otorgado desde 2013, distingue los trabajos científicos que son ejemplares en su perspectiva interdisciplinaria y que contribuyen de manera sustancial a unir las disciplinas académicas, como las ciencias naturales y las humanidades.

“Es una gran alegría recibir un premio de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Friburgo en Alemania -resalta Götte- donde han estado grandes figuras del pensamiento del siglo 20 como Edith Stein, Martin Heidegger, Hannah Arendt. Realmente, haber podido estudiar allí y sumarme a esa a esa gran tradición es una gran alegría. Significa realmente la conclusión de un tiempo sumamente positivo y rico en experiencia de estudio en Alemania”.

La muerte en el debate neuroético

Como resumen de la principales conclusiones de su investigación, Götte señala que “la muerte cerebral indica la muerte humana... La muerte cerebral no se basa en una concepción dualista del ser humano, sino en una imagen integral del hombre como una unidad alma-cuerpo centrada en sí misma, una totalidad, en la que el cerebro juega un papel inalienable. Aunque diferentes órganos contribuyen a mantener el organismo como un todo, estos órganos forman un todo integrado sólo por la actividad del cerebro. Por lo tanto, la muerte cerebral puede verse como el cese de la instancia central de conducción sin cuyo funcionamiento ya no hay existencia humana. Esa unidad no puede ser restaurada en el cuerpo de un hombre con muerte cerebral ni por la acción integradora rudimentaria de otros órganos en ese estado ni por medio del soporte mecánico del exterior”.

Desde allí, sostiene que “la muerte encefálica es un criterio médico válido para establecer el fin de la vida del organismo y respalda efectivamente una teoría moral compatible como marco para prácticas clínicas admisibles y políticas públicas sobre cuándo declarar la muerte. En consecuencia, la muerte cerebral no es solo un criterio para la extracción de órganos, sino también y sobre todo para la verificación de la muerte.”

En este sentido, sostiene que “el término ‘muerte cerebral’ puede ser engañoso, porque puede implicar erróneamente que solo el cerebro ha muerto y no el ser humano o que existe más de un tipo de muerte, más bien que más de una forma de determinar la muerte. Sin embargo, los intentos de reemplazar la ‘muerte cerebral’ con otros nombres pueden ser insatisfactorios y generar más confusión pública sobre su significado. Para un uso correcto, la educación pública sobre las diferencias entre la muerte cerebral total y condiciones tal como ‘coma’ o ‘estado vegetativo persistente’; es esencial (sobre todo, en el contexto de la donación de órganos) para aumentar el conocimiento público sobre la definición y el diagnóstico de muerte”, concluyó.

Nuevos desafíos

Junto con el cierre de un ciclo, comienzan a abrirse nuevos desafíos. “Un primer sí siempre es un aliento a seguir profundizando. Cuando uno hace una investigación va abriendo muchas puertas, quedan muchas preguntas planteadas para futuras investigaciones, y seguir pensando las preguntas que van surgiendo un poco en esa línea”, señala Götte.

En este sentido, el desarrollo de los estudios en Argentina todavía representan un desafío: “Aquí entre nosotros uno siempre se encuentra con la expresión está todo por hacer, las posibilidades son infinitas. Y es muy positivo porque hay realmente una gran apertura, un gran deseo de generar algo nuevo, de establecer nuevos puentes”.

Bajo esa perspectiva, desde el Instituto de Bioética de la UCSF se realizó un seminario para comenzar a alentar en la investigación en esta línea, con gran aceptación e interés. Y es que si todo está por hacerse “estamos todavía muy al comienzo, y entonces hay realmente un largo camino por recorrer. Creo que aquí la conciencia ética ha crecido muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer, en distintos ámbitos.

Perfil

Sergio Götte es sacerdote del clero diocesano de la Arquidiócesis de Paraná. Se doctoró en Filosofía con especialización en Bioética en la Universidad Albert Ludwig Freiburger (Alemania) en 2019. También, cuenta con los títulos de Diplomatura en Bioética Clínica Integral de la Universidad Caece (2015); Maestría en Ética Biomédica por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (2014); Bachillerato en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (2008); y de Profesorado en Ciencias Sagradas por el Instituto Superior de Formación Docente D104 “Nuestra Señora del Cenáculo” de la Arquidiócesis de Paraná (2008).

