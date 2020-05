El ecuatoriano Cazares, ex Banfield y River, positivo de coronavirus

El jugador ecuatoriano Juan Cazares, que integró los planteles de Banfield y River Plate en la Argentina, dio este domingo positivo de coronavirus, confirmó su actual club, Atlético Mineiro, de Brasil, en su cuenta oficial de Twitter.

"Este sábado se realizó otra batería de pruebas de Covid-19 sobre los atletas, entrenadores y empleados de Atlético. Fue la tercera ronda de exámenes semanales y solo uno arrojó resultado positivo: el de (Juan) Cazares", confirmó el club de Belo Horizonte.

