Línea directa

Domingo 31.05.2020

AMALIA ISSA

“Yo quiero opinar sobre la manifestación que hace unos días realizaron en la plaza 25 de Mayo. Yo creo que esas protestas son inapropiadas. Como persona que se está cuidando, hace casi 3 meses, digo que todos los sectores estamos mal; parece que no se entiende que estamos en medio de una pandemia. Estamos en una guerra contra un virus que mata, ni más ni menos. Esa gente al concentrarse en la plaza rompió la cuarentena. Muchos estamos rezando para que Santa Fe siga bien, pero no hay que descuidarse y observar lo que pasa a pocos kilómetros de nuestra ciudad y provincia. Es tremendo lo que pasa en Chaco, Córdoba, Buenos Aires. En esta última no saben cómo van a contener la situación. Digo: si se abre un Jardín que también abran las escuelas, entonces. ¿Qué madre va a mandar a su hijo a un Jardín, quién será el inconsciente que haga eso?, ¿y quién va a ir a un gimnasio? Yo creo que se niegan a reconocer la gravedad de lo que está pasando. Lo que no quiero que es por culpa de todo ese amontonamiento de gente, pueda haber casos en Santa Fe. No podemos hacer como si nada, porque significa un peligro latente y si en algún momento se dispara no se va a poder parar. A esa gente todavía le queda algo, pero hay otra humilde que no tiene nada en Santa Fe. Ojalá que el gobierno los ayude un poco. Entiendo que cuesta asimilar y resignarse a todo esto, yo estuve mal de los nervios por esa causa, pero tenemos que seguir así, hasta que pase la pandemia, para cuidar a la gente, a la vida”.

Anfiteatro del Parque del Sur

ANDRÉS

“Intendente Jatón: robaron en el anfiteatro del Parque del Sur un inodoro y destrozaron los sanitarios. Es una dependencia municipal totalmente olvidada. Ahora que se han permitido algunas actividades, sábado o domingo a la siesta, por ejemplo, ¿no se podrían hacer veladas de folklore o una actividad deportiva, como boxeo, cobrando entrada para mantenerlo? Si tiene una capacidad para 2.000 personas, que saquen a la venta 700 entradas, de modo que la gente esté bien distanciada”.

Vacunas

RAQUEL ALBERTO

“Me comunico por las vacunas del Pami: desde el mes de febrero nos anotamos mi esposo y yo (él es operado del corazón, yo soy hipertensa), en dos farmacias de Aristóbulo del Valle que tenemos cerca para ir caminando. Hasta el día de hoy, no nos llamaron, no hay vacunas... Quiero saber cuándo nos van a vacunar. Nos dicen: vayan al Cemafe, pero pasa que no hay colectivos y no tenemos auto... Dijeron que no iban a faltar las vacunas, que nos iban a vacunar a todos y desde el verano que estamos esperando. Muchas gracias por publicar mi mensaje”.

Delincuentes sin beneficios sociales

HÉCTOR RUIZ DÍAZ

“Para el Dr. Mario Pilo y su agrupación de la Oficina Anticorrupción: día 27/5, he leído en el diario El Litoral de la fecha sobre los disturbios en el barrio 9 de Julio, la jauría en Recreo; los robos en un comercio en avenida Cassanello, los motochorros, los destrozos y robo de inodoro en el Anfiteatro del Parque del Sur, los robos y destrozos a cantidad de escuelas en el último mes en el departamento La Capital; le solicito al Dr. Pilo -porque yo no tengo estudios- que vea qué se puede hacer para que sea una obligación para los fiscales, averiguar si los delincuentes a los que están por elevar a juicio, perciben alguna beca del Ministerio de Educación de la provincia o algún beneficio por parte del Estado, dígase el cobro de los $ 10.000, una beca estudiantil, una asignación por hijo, asignación como jefe de hogar, etc., de los tantos beneficios que se dan, sin el debido control. Porque no es posible que estemos dando beneficios, subsidios, etc., a delincuentes. Además los Fiscales deberían rápidamente comunicar al Correo o firmar un convenio con la Anses, para que se incluyan los antecedentes en la ficha de Antecedentes Penales y se les dé de baja el beneficio que tuviesen en 48 horas. Por eso apelo al Dr. Pilo y su integridad. Basta de estar pagando dispendios, tirándoles margaritas a los chanchos”.

Llegan cartas

Cuarenta y tres años de vida dedicados al Colegio Verna...

Comunidad del Colegio

Si dentro de nuestra escuela hablamos de una persona espiritual, que nos conoce a todos pero no sólo porque sabe nuestros nombres sino porque tiene la habilidad de leernos íntegramente; hacemos mención entonces a nuestra querida directora Silvia Azarloza.

Ingresó como alumna de su Jardín de Infantes hasta recibirse en su secundario. Luego estudió en Paraná en una época en la cual no era fácil llevar adelante una carrera y menos aún si se debía viajar para su cursado.

Ni bien se recibió ingresó a trabajar como Profesora al colegio que la vio crecer. Muchos fuimos sus alumnos, inclusive varios de quienes hoy somos sus compañeros de trabajo.

La Física y la Matemática son su pasión y así las enseñó toda su vida. Pero, quizás con un poco de contrariedad, es una persona sumamente cariñosa, siempre dispuesta a escucharte, a darte consejos, a colaborar, a abrazarte o estar pendiente de mensajearte o llamarte si algo te está pasando... un Ser de Luz.

Camina la escuela permanentemente, observa a sus alumnos porque “no hay mejor manera de saber cómo están que mirándolos en sus recreos o en sus actividades”. “Todo se soluciona con unas palabritas”, conversando te hace entender claramente si tus acciones no son las correctas.

A pesar de haber concursado y ganado 44 horas en la escuela oficial, cuando le ofrecieron trabajar en el equipo directivo, aceptó con el corazón. Fue Vicedirectora, Directora Reemplazante y finalmente Directora Titular. Y armó su equipo de trabajo... ¡qué gran labor desarrollan las tres juntas!

Y hoy... en medio de esta pandemia que nos toca atravesar, ¡le llega a ella su Jubilación!

Quienes somos cercanas sabemos que hubiera deseado vivir esta etapa rodeada de “su personal” y de “sus alumnos”; pero ésto no le quitó el que pueda recibir mucho afecto a través de mensajes, videollamadas, cartas, llamados, regalitos a domicilio, etc.

Ya volveremos a las aulas, al ruido del patio, al diario de la convivencia, y en ese momento podremos despedirla como ella se merece.

Por lo pronto, deseamos que disfrute de su merecido descanso y que recuerde que en la vida lo que a veces parece un final es realmente un Nuevo Comienzo.

¡Te vamos a extrañar un montón! ¡FELIZ JUBILEO!!