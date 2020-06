Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Felicitaciones y agradecimiento

MARÍA DE Bº EL POZO

“Quiero agradecer a la F.M. 103.7 del Barrio El Pozo, por brindar linda música y noticias a los vecinos de toda la costa este. Si bien hay otros medios radiales que son buenos también, es muy lindo escuchar esa radio local, que transmite noticias de aquí y también nos llena de nostalgia con la música del recuerdo. A todos los que la integran, vaya mi agradecimiento y el de mi familia, ya que durante el día solo escuchamos radio. Es una gran compañía. Gracias a El Litoral por el espacio”.

Inspectores

EVARISTO ACEVEDO

“Al intendente Jatón: tuve que ir a hacer un trámite al centro y vi unas cuantas personas en la peatonal y también varios inspectores municipales. Digo: en lugar de que estén ahí concentrados los inspectores, por qué no mandan una parte a la curva Roces, donde está el colegio Don Bosco, en la rotonda del Jockey Club, frente a la cancha de Colón, donde está esa oficina de turismo, que cada vez tiene menos gente. ¿Por qué no distribuyen un poco a los mencionados empleados del municipio? Como por ejemplo en la Costanera, en A. del Valle y Galicia, no todos concentrados en la zona céntrica”.

Barrenderos

ESTELA DIBURCI DE Bº SUR

“Quiero saber qué pasa con los barrenderos, que no hacen su trabajo. Aquí se están acumulando muchas hojas y si llega a llover se van a tapar las bocas de tormenta. Dígase un caos”.

Restricciones para trabajar

UN LECTOR

“El tema de la pandemia y las restricciones para trabajar, de algunos rubros, mueve a algunos comentarios. Por ejemplo, a los ciudadanos de la calle no nos termina de cerrar por qué la Justicia no está trabajando. ¿Cuál es el problema que vaya el personal de los diferentes tribunales y juzgados, analicen expedientes, hagan circular expedientes en esta Justicia tan lenta que tenemos en la Argentina, donde un juicio insignificante demanda 4 ó 5 años, o más de tramitación? ¿Cuál es el problema de que la Justicia esté trabajando?, ¿cuál es el problema que los empleados municipales estén atendiendo al público?, por lo menos en muchas delegaciones hasta la semana pasada no atendían, no había nadie, ni siquiera para atender el teléfono. ¿Cuál es el problema que la EPE estuvo sin atender al público hasta hace unos días?, al menos una persona que explique, que reimprima una factura... Las pobres cajeras y cajeros de los supermercados están firmes trabajando, al pie del cañón, todo el tiempo, exponiendo su salud, llegado el caso y están en contacto con miles de personas, acomodando objetos, tocando cosas, con muchas posibilidades de contagiarse. Entonces, por qué en otros rubros no se observa el mismo criterio. Si vamos a seguir dos meses más de cuarentena, yo creo que es urgente que esos rubros se pongan a trabajar. Discúlpenme señores del Poder Judicial: ustedes tienen sueldos que muchos quisiéramos tener, entonces me parece que un gestito de colaboración de la gente, agilizando trámites y juicios no vendrían mal”.

Garrafas sociales

YOLI CAPDEVILA DE Bº MAYORAZ

“Llamo al diario, porque me quiero comunicar con Anses para ver si nos pueden dar la garrafa y no he podido, pero no atienden, cortan. Somos jubilados y ganamos una miseria. ¿Cómo puedo hacer para que me atiendan? Esto no puede ser: no nos podemos mover de casa porque somos gente grande, para ir personalmente a Anses, entonces me quería comunicar por teléfono para que me digan qué puedo hacer. Gracias”.

Falta federalismo

OSCAR ACUÑA

“Al gobernador Perotti, a los senadores y diputados nacionales por Santa Fe, que ya deberían estar trabajando, y para toda la Legislatura provincial: federalismo es lo que hace falta. Necesito ir al Anses, tengo que hacer urgente un cambio de banco, soy una persona de 82 años, y el Anses está cerrado. Nietas mías necesitan hacer un trámite en Anses para presentar los certificados de escolaridad y las libretas del año pasado. He ido al Anses de Facundo Zuviría y del centro: no hay nadie, y dicen que están trabajando adentro... Los bancos, ¿cuándo van a abrir?, sobran empleados allí... Cuando Anses daba turnos, ya que de esa manera atiende, era hasta las 12, ¿y qué hacen después, de 12 a 15? La Municipalidad: la fumigación, el corte de yuyos, el arreglo de las luminarias (muchas partes de la ciudad están a oscuras) ¿cuándo lo van a hacer? Las cajas recaudadoras ¿para cuándo? Esta es la cuarentena más larga de la historia del mundo. Uruguay ya empezó con las clases; acá hasta tenemos escuelas rurales que no tienen luz, nada... ¡Estuvimos tres semanas sin transporte en Santa Fe! Federalismo se necesita”.

Actividades religiosas

UNA LECTORA

“En la información que publicaron en El Litoral online sobre la autorización para actividades religiosas individuales en iglesias, templos, locales de culto, hay un cartel enorme (en esa iglesia de la fotografía) que indica que guarden la distancia de un metro. Tengo entendido que lo establecido es un metro y medio a dos. Gracias si publican este comentario”.



Pandemia y cuarentena

MARIO PILO

“Con el diario del lunes 25 podemos predecir que ya la intervención del Estado en cuarentena continuará por lo menos hasta el mes de agosto. Es decir, se volverá la cuarentena más larga que haya tomado cualquier país del mundo. En todos los países se han tomado medidas similares, eso es cierto: ante una pandemia, a mi juicio, disparada por dolo o culpa, por eso muchos países piden explicaciones a China. Se ha aprendido de la gripe española, la Gripe A, que mató, entre 1917-18, a alrededor de 50 millones de personas, según estadísticas de la OMS. La Gripe A se disparará nuevamente en un mes, junto con el coronavirus, como ocurrió en el 2019, para que recordemos, solo que es mucho menos contagiosa que el coronavirus y tiene vacunas anticipatorias y tratamientos reconocidos”.



El mundo al revés

MARTÍN GÓMEZ

“El 29/5 tenía turno en el banco. Concurrí. Dentro de la entidad bancaria estábamos perdidos en la inmensidad. Éramos 10 personas con todo un edificio a nuestra disposición. Afuera, unas 30 personas se disputaban 2 m2 en los cajeros automáticos. El mundo al revés o no quieren trabajar los bancarios. El mundo al revés: bajante histórica se da cada 50 años del río Paraná, el Colastiné, la Setúbal, el Salado, en nuestra zona. El Instituto Nacional del Agua no trabaja, Hidráulica provincial, no trabaja, Hidráulica municipal, tampoco; Vialidad, lo mismo. Así con un montón de cuestiones más en la ciudad...”.