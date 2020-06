https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 31.05.2020

Ficciones aisladas preventivamente Te de-texto A partir de este momento tu tiempo, tu atención, tu respiración y tu cuerpo tienen nuevo dueño, y si persistes en tu tozudez de lector, tendrás tu recompensa literaria.

Has entrado en un texto donde se juega la vida y la muerte. Se juegan “tu” vida o “tu” muerte. A partir de este momento tu tiempo, tu atención, tu respiración y tu cuerpo tienen nuevo dueño. Si dejas de leer, si apartas tus ojos de esta hoja por un momento -sólo un momento- antes de llegar al final, morirás estrangulado por tu corbata o tu corazón se detendrá repentina e inexplicablemente como si te hubieran desconectado o desenchufado de tu fuente energética de alimentación.

Si paras de leer estas letras, tal vez se desprenda un ventilador de techo y aterrice en tu cabeza. Tal vez estallen los vidrios de la ventana de esta habitación, tal vez se te claven en la espalda y te desangren a chorros hasta tu última gota.

Si interrumpes esta lectura, la silla que te sostiene aflojará sus patas, caerás abruptamente al piso y te desnucarás.

Si cierras este texto, la cama donde reposas habrá de enredarte con sus sábanas, habrá de maniatarte con sus frazadas y te asfixiará con su almohada.

Si callas este escrito, el piso se abrirá de par en par como en un terremoto y te tragará, quedarás sepultado en vida.

Si se te ocurre girar las hojas, ellas te amputarán los dedos con su filo.

Si pretendes pasar las páginas, ellas se quedarán adheridas a tu mano... si pretendes abandonarlas, habrá que arrancarte la piel para arrancarte este texto.

Si haces a un lado estas líneas, las letras saltarán como dardos venenosos desde el papel hasta tus pupilas, te dejarán ciego: tu maldición será no poder leer jamás, ése será el precio de tu desprecio.

Si nos abandonas, serás un hombre - texto incomprendido, intraducible, ilegible... un texto - hombre invisible perdido en un anaquel de la biblioteca de Babel... sin lector modelo que lo ame... que lo habite... que lo ponga a funcionar...

¡Ah! Pero... como todavía estás aquí... como todavía no te has movido por curiosidad o por miedo o por aburrimiento o por osadía o por incrédulo... como persistes en tu tozudez de lector, he aquí tu premio, he aquí tu recompensa literaria:

“Que vivas mil y una noches de placer... que no sufras cien años de soledad... que te lluevan las risas como en una divina comedia... que doblen por ti las campanas donde quiera que vayas... que halles a tu Romeo o a tu Julieta y puedas amar sin final de tragedia... que estés libre de orgullo y prejuicio... que vivas a pleno esta libertad bajo palabra...”