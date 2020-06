Máxima tensión en Estados Unidos: toque de queda y violencia

Las protestas por el asesinato de George Floyd. continuaron este domingo, por sexta noche consecutiva varias e importantes ciudades de Estados Unidos.

En Washington, la Casa Blanca terminó a oscuras, y la ciudad quedó sumida en la violencia, bajo un toque queda, luego de una protesta que comenzó por la tarde como una manifestación pacífica, pero al caer la noche devino en choques entre manifestantes y la policía, y destrozos por doquier en el centro de la ciudad.

En el centro de Washington, los saqueadores están atacando principalmente farmacias y licorerías esta noche. En varias calles ya he observado que dejan intactos el resto de comercios, pero no estos. #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter pic.twitter.com/AgozZvRgRt

Rompieron ventanas de edificios gubernamentales, un café, y varios edificios, incluida la sede de la agrupación sindical AFL-CIO (algo así como la CGT de Estados Unidos) y también prendieron fuego un automóvil.

Por su parte, en Nueva York vivió escenas de tensión en la noche del domingo. Miles de personas salieron a las calles, donde protagonizaron violentos cruces con la Policía. En las primeras horas, los grupos avanzaron de forma pacífica hacia las zonas céntricas de la ciudad. A su paso, incluso, algunos policías se sumaron a las expresiones de repudio contra el racismo

Hundreds of demonstrators move through Times Square, a hub that had been shocking empty just weeks ago. pic.twitter.com/VwniCHzKUX