EL 12 DE JUNIO EN NETFLIX Cine de autor: se estrena el nuevo film de Spike Lee "5 sangres" revisa las secuelas de la guerra de Vietnam desde la óptica de un grupo de ex combatientes. Al igual que el resto de los trabajos de Lee, analiza y denuncia la situación de los afroamericanos en Estados Unidos.

Las secuelas de la Guerra de Vietnam en los excombatientes fue abordada muchísimas veces en el cine norteamericano, ya desde fines de los ‘70. “El francotirador”, “Regreso sin gloria” y más adelante “Pelotón” y “Nacido el 4 de Julio”, de Oliver Stone, son algunos ejemplos, que analizan diversas dimensiones de la misma problemática. Sin embargo, ningún film había puesto el ojo sobre el drama bien específico de los soldados afroamericanos que lucharon en ese mismo conflicto bélico y no sólo debieron afrontar los traumas de la guerra, sino la discrimación racial y el confinamiento como ciudadanos de segunda clase. Deuda que quedará saldada en el nuevo film de Spike Lee, que se estrenará el próximo 12 de junio a través de la plataforma Netflix.

A Lee se lo conoce (y reconoce) por un cine que pone el dedo en la llaga. Y en “5 sangres”, al parecer, lo hará de nuevo. Rodado por su productora y con la distribución de Netflix, el film está focalizado en cuatro excombatientes afroamericanos que regresan a Vietnam en busca de los restos del jefe de su escuadrón, caído en combate y atraídos por la promesa de un tesoro escondido. En el camino, deberán afrontar obstáculos naturales y humanos, pero sobre todo -y así lo adelantan los distintos sitios especializados- constatarán los estragos causados por la guerra. El elenco está integrado por Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr. y Chadwick Boseman.

Obra militante

La filmografía de Spike Lee, con excepciones como “Plan perfecto” y “La hora 25” que derivaron hacia otros rumbos, se hace eco de la militancia conocida y profunda del director respecto a los movimientos de resistencia de los afroamericanos. En esta línea está precisamente inscripta “5 sangres”.

El trabajo más acabado del director hasta el momento es “Haz lo correcto” (1989) dónde explora el drama de la discriminación (no sólo hacia los negros, sino hacia todas las minorías étnicas) en una agobiante jornada en un sector humilde de Brooklyn, donde las diferencias terminan en un violento choque que tiene foco en una pizzería.

En “Malcolm X”, que se basa en la figura del carismático líder del movimiento de liberación de la comunidad negra norteamericana en los ‘60 intenta, desde la lógica de un film convencional, exponer los distintos carriles sobre los cuales transitó la lucha de los negros por sus derechos. Lo mismo hace, desde la comedia satírica, en “Bamboozled”, donde expone hasta que punto el cine comercial confinó a los afroamericanos durante muchos años a un rol caricaturesco.

Pero la exposición de la negritud no se limita solo a sus problemáticas, sino también a sus particularidades culturales, tal como queda a la luz en “She’s Gotta Have It”, un triángulo amoroso en un barrio popular, “He Got Game” vinculada con el mundo del deporte o la más reciente y difícil de clasificar “El infiltrado del KKKlan”, que mixtura drama, comedia y biopic para dialogar con los años ‘70.

Serie

“5 sangres” es la primera película que Lee produce junto a Netflix. Pero en esa misma plataforma se ha estrenado ya “She’s Gotta Have It”, adaptación a serie de su primer largometraje que también está disponible en streaming.