Impactante video: Anonymous amenaza a la policia de EEUU con "exponer sus crímenes al mundo"

Con un impactante video subido a sus redes sociales, el grupo de hackers y ciberactivistas Anonymous reapareció para sumarse a la condena por el crimen de George Floyd en manos de agentes de policía blancos en Minneapolis y amenazó al cuerpo policial de esa ciudad de Estados Unidos con "exponer sus crímenes al mundo".

Las amenazas parecen haber cobrado vida este fin de semana, informó Forbes, ya que el sitio web de la Policía de Minneapolis se desconectó el sábado por la noche. Al acceder al sitio este domingo, se pidió a los usuarios que completaran un captcha para asegurarse de que no fueran robots automatizados que orquestaran un ataque DDoS, agregó el medio estadounidense.

If the police can't restrain themselves and are shooting reporters, kicking protesters, punching protesters, and engaging in violence - how can anyone expect the people to restrain themselves?

People are done being brutalized and murdered.