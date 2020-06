"En Unión no tengo reconocimiento"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Turco también se refirió a su relación con Nery Pumpido: “No es de la mejor forma posible, pero sí de mucho respeto y saludo. Nos debemos un café. Pasamos muchas cosas juntos”, señaló uno de los ídolos rojiblancos.

Hace unos días El Litoral recordaba aquella gira que Unión realizó en 1981 por Europa. Disputó un torneo en España y luego hizo un entrenamiento en el Santiago Bernabeu. En aquella oportunidad, el Turco Alí no participó pero fue porque justo en ese momento había sido transferido al Valladolid. Y a fuerza de ser sinceros y bien viene la aclaración, aquella venta del Turco propició la realización de esa gira histórica por el Viejo Continente que hizo el plantel que, por entonces, dirigía Carmelo Faraone.



El Turco Alí, máximo goleador de la historia de Unión, fue entrevistado por el colega Emiliano Nunia en Villa Trinidad y puso de manifiesto toda su sinceridad sobre algunos temas que tienen que ver con la historia tatengue. Protagonista de la final de 1979, cuando Unión empató los dos partidos con River pero fue segundo porque River marcó un gol de visitante en el 15 de Abril, entiende que ese partido fue el más importante de la historia de Unión, colocándolo por encima de la final de 1989 ante Colón por el ascenso a Primera.



Al igual que lo que declaró Víctor Alfredo Bottaniz a El Litoral, Alí también se refirió a la falta de reconocimiento. “No tengo el reconocimiento que a lo mejor se le hace a otros ex jugadores en otros clubes. No somos consultados como deberíamos ser y tampoco tenemos ese ‘mimo’ que deberíamos tener”, dijo el hombre que, con sus 89 goles, es el máximo artillero de la historia rojiblanca.



Fernando Husef Alí (65 años) fue sinónimo de gol. Esa raza privilegiada que posee en sus pies el pasaporte a la efímera felicidad. Gol de Unión, gol de Alí. Siempre era así y es un privilegio que ostenta y que parece muy difícil que alguien en lo inmediato lo pueda superar.



Ali, es palabra autorizada para hablar del mundo tatengue y cuando lo hace, lo hace con el corazón y con mucha sinceridad. Esta charla no fue la excepción. A la hora de posicionar los mejores momentos del fútbol santafesino y de Unión, el Turco priorizó la final con River, del año 1979, antes del ascenso ante Colón en el año 1989 y dio sus motivos.



“El ascenso de 1989 tuvo trascendencia porque fue ante el clásico rival, pero creo que hubo varios ascensos en el club. Resalta el hecho de haberle ganado la final a Colón. ¿Fue el suceso más importante del fútbol santafesino?, para mí no. Creo que un suceso más importante, cuando se llega a una final ante River y sin perder ambos partidos, no fuimos campeones por un tema reglamentario y de escritorio. Para mí, ocupa un lugar más importante que el ascenso del ‘89. Es lo que pienso y creo. El año ‘78, ‘79 y ‘80 y peleamos todos los campeonatos. Eramos un equipo que estábamos para llegar a las finales. Nos dolió mucho, porque no perdimos ningún partido y se definió por goles de visitante”,señaló.



En otro trato de la entrevista, se refirió a la actual relación que lo une a Luis Spahn, el presidente del club que este 1 de junio cumplió un aniversario de su victoria electoral del año pasado. “Nosotros hemos tenido un reconocimiento de los 40 años, la última vez que vino River, te estoy hablando de manera general y no particular. En forma individual, no tengo el reconocimiento que a lo mejor se le hace a otros ex jugadores en distintos clubes. Soy consciente de eso, pero siempre estoy dispuesto a apoyar al club por los hinchas, tenemos buena relación con peñas y filiales, estamos siempre cerca del club, pero precisamente en tu pregunta, no somos consultados como deberíamos ser y tampoco tenemos ese ‘mimo’ que deberíamos tener por ser parte de la historia del club, no lo tenemos. El reconocimiento de la gente es lo mejor y lo fundamental y gracias a Dios no me faltó nunca”.



En cuanto al futuro entrenador, el Turco dijo que “no voy a dar nombres, pero podríamos colaborar de distintas formas para acercar nombres o acercar la perspectiva de uno, para que se puede llegar a un nombre de un entrenador. Se podría opinar entre diferentes ex jugadores y llegar por consenso a elegir un entrenador. Hay que ver, el que venga, si es del estilo de Unión, porque si viene un técnico va a querer imponer su estilo. Hay que aceptar en la elección, que sea un técnico con el estilo de Unión. Por ahí, si tenés que traer a alguien, tiene que ser de experiencia y si no estás en condiciones de armar un equipo competitivo para pelear arriba, con figuras, mas vale apuntá a los chicos y posiblemente tengas un entrenador del medio local para trabajar con ellos”.



También el Turco se refirió a su relación con Nery Pumpido. Trabajaron juntos durante muchísimos años pero luego dejaron de hacerlo. La última vez fue en 2009, cuando Nery era manager y el Turco entrenador en Unión. “Pasamos muchísimas cosas juntos, desde que llegué a Santa Fe y no solamente en una cancha de fútbol, después estuvimos en Paraguay, ganamos la Libertadores, fuimos a México y hasta a Arabia Saudita, desde ahora tenemos una relación no de la mejor forma posible, pero sí de respeto y saludo. Creo que con Nery, y después de haber compartido tantas cosas juntos, nos merecemos ese respeto. Uno siempre esta abierto para tomar un café cuando sea necesario y ojalá que se dé en cualquier momento, porque se trata de una relación de muchísimo tiempo juntos y momentos compartidos”.



Por último, recordó la posibilidad que tuvo de jugar en la selección. “Tuve chances de ir al Mundial de 1982, estuve en una preselección y la verdad que estuve cerca, es lo que me faltó, haber estado en ese Mundial”, señaló el Turco.



“Para mí, la final del Nacional de 1979 que jugamos contra River y ‘perdimos’ por el reglamento fue más importante que la final que se le ganó a Colón por el ascenso en el ‘89”. Fernando Alí, goleador histórico de Unión