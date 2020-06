Cándido: "Sería mejor que el gobernador deje de mirar por el espejo retrovisor y empiece a gestionar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por las declaraciones respecto del servicio penitenciario que realizó el primer mandatario el fin de semana.

El legislador radical y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Juan Cruz “Cacu” Cándido, cruzó al gobernador Omar Perotti luego de qué, en una conferencia de prensa realizada el sábado, afirmara que durante la gestión del Frente Progresista nada se había hecho en relación al Servicio Penitenciario provincial. “Cuando a Perotti le preguntaron por el sainete entre los Ministros de Gobierno y de Seguridad por el tema detenidos, prefirió evadir el tema y desconocer lo hecho por las gestiones anteriores” afirmó Cándido.



El pasado sábado, el gobernador Omar Perotti brindó una conferencia de prensa donde, entre otros temas, fue consultado por las declaraciones de su Ministro de Seguridad contra los Senadores provinciales. El gobernador eligió no contestar, y en lugar de eso eligió ir por el tema de los detenidos como responsabilidad del Servicio Penitenciario y no alojarlos en Comisarías. “La desinformación del Gobernador, quizá producto de su decisión de non hacer la transición de gobierno, preocupa” declaró el legislador.



“Entre 1983 y 2007, 24 años de gobierno del PJ y de los cuales el actual gobernador formó parte, se crearon 500 plazas penitenciarias; durante los 12 años del Frente Progresista se construyeron 2765 plazas, es decir que por cada año del Pj se sumaron 20 plazas y por cada año del Frente Progresista se hicieron unas 230” destacó el legislador Cándido, frente a las declaraciones de Perotti donde afirmaba que el gobierno anterior no había realizado inversiones en materia penitenciaria.



Por otro lado, Cándido apunto al gobierno y fue categórico: “Sería mejor que el gobernador deje de mirar por el espejo retrovisor y empiece a gestionar como hizo el Frente Progresista en materia de detenidos. En 2007 recibimos el Gobierno con un 52% de detenidos en comisarías y terminó su gestión con el 93% en el Servicio Penitenciario”.



Para cerrar, sentenció: “En materia penitenciaria, Omar Perotti recibió un sistema con más y mejor personal, una infraestructura 10 veces mayor y regímenes como el detenidos de alto perfil. A lo hecho no hay que negarlo sino mejorarlo: para eso hacen falta planes. Queremos conocerlos y colaborar”.