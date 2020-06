Orciani reclamó al gobierno que se reabran las paritarias docentes de manera urgente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.06.2020 - Última actualización - 17:07

17:05

La diputada de la Unión Cívica Radical (FPCyS), insistió en el reclamo para que el gobierno provincial reabra las paritarias docentes de manera “urgente”.

Luego de la aprobación del proyecto de comunicación presentado este mes en la Cámara de Diputados con el apoyo de sus pares de bancada, Georgina Orciani manifestó que “el Ejecutivo aún no dio respuestas a un pedido que involucra a miles de trabajadores”.

Ante la paralización de las negociaciones con los gremios docentes debido a la pandemia del Covid-19, la legisladora alertó que “ante la propuesta insuficiente, los salarios quedaron regulados por la paritaria de 2019, con el agravante de discontinuidad de la cláusula gatillo”. “No vemos una justificación clara y contundente para que el gobierno no reabra las paritarias. Hace más de dos meses que comenzó el aislamiento por la pandemia y pareciera que el Estado la utilizó para demorar estas negociaciones que ataca el bolsillo de todos los docentes”, dijo Orciani.

Según el proyecto ingresado a la Legislatura por parte de la diputada oriunda de Santa Isabel, los docentes continuaron trabajando desde sus casas para que sus alumnos pudieran seguir estudiando, brindando contención. “Durante los últimos años hubo avances inéditos en la historia de la educación santafesina. Hoy, estamos frente a una situación de gravedad mundial, que pone al descubierto todas las necesidades de nuestra sociedad, por lo que tanto la educación como el salario digno deben tener prioridad en el armado gubernamental. Existe una enorme preocupación desde el bloque de la UCR y por eso reafirmamos este pedido”, enfatizó.

Preocupación

En las últimas horas, desde el Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT), se reclamó por las cuatro provincias que aún no reabrieron las paritarias, entre ellas Santa Fe (junto a Chubut, San Juan y Catamarca). Manifestaron que “la paritaria es una herramienta creada para sostener la paz social, y es elemental en la construcción democrática de las relaciones laborales modernas”.

Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, indicó: “Los docentes hemos sostenido el sistema educativo en cada jurisdicción, incluso, con ausencia marcada de los Estados y con las condiciones de trabajo totalmente cambiadas de sus caracteres esenciales. Hoy los docentes tienen que adquirir de su bolsillo recursos y herramientas que, en muchos casos, no poseían antes de la pandemia”. Asimismo, remarcó que “Santa Fe usó la declaración de pandemia” para suspender repentinamente la paritaria y no la convocó más. “Para el gobierno santafesino, con Covid-19 podemos trabajar, pero no negociar salarios y condiciones laborales”.

Durante los últimos días, los diputados del bloque radical reafirmaron el reclamo de la reapertura de las paritarias, más allá del caso de los docentes, que continúan con un salario que no está ajustado ya que aumentó la inflación. “La crisis económica se profundizó con la llegada de la pandemia en todo el territorio nacional, afectó a todas las actividades y a todos los sectores; y ante esto, el Poder Ejecutivo provincial aún no convocó a ningún gremio para que presentar una propuesta digna”, subrayó Orciani.

Tras la asunción de la nueva gestión del gobernador Omar Perotti, la diputada calificó como “polémica” la decisión de cerrar la administración pública durante enero. A lo que siguió enumerando “la insistencia por parte del Ejecutivo de la aprobación de la Ley de Necesidad Pública, en donde se le otorgó al Estado provincial la posibilidad de tomar deuda por 39 mil millones de pesos. Incluso los fondos ingresados superaron los 50 mil millones ya que recibió un refuerzo aprobado por la Cámara de Diputados de Santa Fe para combatir el Covid-19 y otra partida puntual para la pandemia de parte del gobierno nacional”, detallo la legisladora quien sobre la Ley de Necesidad Pública, destacó que “la UCR y el Frente Progresista Cívico y Social se manifestaron en contra de otorgarle superpoderes o facultades discrecionales al gobernador de la provincia, porque ni la ley ni la Constitución lo contemplan”.

“Perotti asumió a mediados de diciembre. En enero se cerró el Estado con la administración pública y en marzo el coronavirus acaparó la agenda. Insistieron con la Ley de Necesidad Pública como si hubiesen recibido una gestión devastada, totalmente contrario a la realidad. Y encima ahora, con todas las herramientas demoran los procesos administrativos de cual reclamo se efectúe”.