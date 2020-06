https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Patea en contra.El volante central de All Boys, Darío Stefanatto, está en desacuerdo con las decisiones de la AFA respecto a la supresión de los descensos durante dos años. Crédito: Twitter Club All Boys

Darío Stefanatto "Es inentendible competir dos años sin descensos" El mediocampista de All Boys criticó la medida que adoptó la AFA expresando que “20 meses sin descensos es demasiado tiempo”, y que “los jugadores somos los más perjudicados”.

Darío Stefanatto, capitán de All Boys, se sumó a las voces críticas que cuestionan la decisión tomada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y expresó que resulta “inentendible competir dos años sin descensos. Uno puede comprender que este año se supriman, por la pandemia, pero de acá a 20 meses me parece demasiado”, consideró el mediocampista central de la entidad de Floresta.

Los dirigentes del fútbol argentino resolvieron, hace un mes y medio, suspender los descensos en todas las categorías, ante la imposibilidad de jugar por el brote de coronavirus. “Se dice que se hace para sanear las economías de los clubes. en realidad creo que se trata de una medida para cubrir los errores que se cometieron en los últimos ocho, diez años, en materia de contrataciones”, sostuvo el jugador del “Albo’.

Stefanatto manifestó que la postura enarbolada por los dirigentes del fútbol local exhiben “un montón de grises”: “Esta decisión de AFA golpea fortísimo a los jugadores”, consideró el volante, de 35 años, al programa partidario “Locos por All Boys” (AM 1400). El jugador recalcó que “sin dudas” el futbolista será “el más perjudicado” con la prolongada inactividad que tendrá el fútbol, a raíz de la Covid-19.

“Con la crisis económica que se generará, el futbolista será el más perjudicado, porque habrá 2 mil, 2 mil quinientos que se quedarán sin trabajo”, opinó. “Creo que todos se verán perjudicados; los clubes, la AFA y las empresas de televisión. Pero ninguno como los jugadores”, resaltó.

“Los empleados de las instituciones, a través del sindicato (Utedyc), tendrán sus paritarias. Los jugadores terminan sus contratos en junio próximo y muchos de ellos se quedarán sin respaldo” amplió el también ex mediocampista de Estudiantes de La Plata, campeón de la Copa Libertadores 2009. De cara al futuro, Stefanatto puntualizó que espera “un fútbol más austero”, sobre todo, en “las categorías de ascenso”.

“Habrá un fútbol más austero, más económico. Pero no habrá un fútbol de puros juveniles. Eso es muy difícil que pase. Son pocos los casos de poner únicamente pibes. Te tiene que tocar un plantel como el de Newell’s de Fernando Gamboa o Mauricio Pochettino. O como el último proyecto del Vélez de Gabriel Heinze”, ejemplificó.

Stefanatto advirtió que “aún resta mucho tiempo” para saber “cuándo volverá el fútbol”: “Hablamos con la gente del gremio (FAA) y no hay muchas precisiones aún. Tal vez antes del 15 de junio tengamos un avance, pero no se sospecha que el fútbol pueda volver pronto. Sería irresponsable”, apuntó.

“No vamos a contratar un DT para que dé indicaciones por computadora”

Jorge Barrios, presidente de Estudiantes de Buenos Aires, desalentó una inmediata contratación de un entrenador, mientras no se reanude la actividad a causa del coronavirus, admitiendo que no hay intención de pagarle a una persona “para que dé indicaciones por la computadora. No nos parece adecuado”, expresó el principal directivo de la entidad de Caseros, que milita en la Primera Nacional.

La referencia fue efectuada por el hecho de que la cuarentena no permite todavía entrenamientos de los jugadores en el propio campo y las instrucciones se ejercen, a través de plataformas virtuales tipo Zoom u otras. Estudiantes se quedó sin director técnico mientras dura el aislamiento social y obligatorio, ya que Diego Martínez y su cuerpo de colaboradores cerró su incorporación a Godoy Cruz de Mendoza, en la Primera División.

“Nos tomaremos nuestro tiempo para decidir al reemplazante. Ahora no nos parece serio designar al nuevo entrenador”, dijo Barrios al programa “Mundo Ascenso” (AM 910). El titular del “Pincha” de Caseros también se refirió a la partida de Martínez, a quien elogió y agradeció “por todo lo que hizo en el club. Desde lo profesional a Diego se le presentó una oportunidad inmejorable y no la quiso desaprovechar. Estudiantes le agradece todo lo que él y su cuerpo técnico se brindaron al cabo de dos años”, manifestó.