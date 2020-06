https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.06.2020 - Última actualización - 17:45

17:44

Fernando Batista y una vieja polémica

"El jugador vale más al ir a la selección"

El director técnico de los combinados argentinos Sub 20 y Sub 23 sostuvo que no deben “ser hipócritas” aquellos que no ceden a sus jugadores juveniles porque alegan “estar jugando cosas importantes” con sus equipos.

Sergio Batista. Crédito: Archivo El Litoral



Sergio Batista. Crédito: Archivo El Litoral

Fernando Batista y una vieja polémica "El jugador vale más al ir a la selección" El director técnico de los combinados argentinos Sub 20 y Sub 23 sostuvo que no deben “ser hipócritas” aquellos que no ceden a sus jugadores juveniles porque alegan “estar jugando cosas importantes” con sus equipos. El director técnico de los combinados argentinos Sub 20 y Sub 23 sostuvo que no deben “ser hipócritas” aquellos que no ceden a sus jugadores juveniles porque alegan “estar jugando cosas importantes” con sus equipos.

“No tenemos que ser hipócritas, si el jugador vale 10 pesos, cuando va a la selección vale 15 o 20, y sin embargo muchos no los quieren ceder”, alegó Batista en declaraciones para el medio Cultura del Gol.

“Muchas veces está la bronca porque los clubes no ceden a sus jugadores y te dicen: ‘Nos estamos jugando cosas importantes’. Y la selección también. No los estoy citando para irme de vacaciones con los jugadores”, fustigó con ironía el entrenador.

Formuló una evaluación entre lo que es el fútbol europeo y el argentino, de acuerdo a su experiencia, en lo que respecta a los proyectos a nivel de juveniles. “No estamos lejos de los europeos. La diferencia está en la infraestructura, el estado de las canchas, pero a nivel metodología y jugadores no tenemos nada que envidiarle a nadie”, resaltó quien condujo a la selección Sub 23 a ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019.

“A los clubes europeos les gusta que te interiorices de los jugadores y que vayas en persona a pedirlos para la selección”, añadió a esa comparación.

Al continuar con las comparaciones no le esquivó a dar su opinión sobre Lautaro Martínez -ex Racing- hoy triunfando en el Inter, de Italia, y de Exequiel Palacios -ex River- con presente en el Bayer Leverkusen, de Alemania.

“Hay que pagar una adaptación cuando vas a Europa, otra cultura, otro idioma. No dudo de las condiciones de Exequiel Palacios, porque cuando esté bien preparado va a jugar tranquilamente”, comentó sobre quien lleva unos meses en el fútbol alemán y hoy es suplente sin minutos en el Bayer Leverkusen.

“A Lautaro Martínez, cuando fue a Italia, le había pasado lo mismo que a Exequiel. Recuerdo una vez que lo fui a ver y estaba con ganas de irse porque no jugaba mucho”, contó de quien hoy es figura del Inter y prioridad del Barcelona para adquirirlo.

El “Bocha” que supo ganarse el respeto como técnico de los juveniles porque, también, ganó el torneo preolímpico Sub 23 en febrero último, en Colombia, y llegó a la final del Sudamericano Sub 20, clasificando para el Mundial de Polonia, expresó consideraciones sobre el responsable táctico de la selección mayor, Lionel Scaloni, y el de River, Marcelo Gallardo.

“La veo muy bien a la selección con Scaloni, porque Lionel supo hacer un recambio de 14 jugadores para la última Copa América, que se tenía que hacer. Sabiendo que había muchos jugadores que habían estado en un momento muy bueno de Argentina. Aunque acá pareciera que si no sos campeón está todo mal, pero se ha llegado a tres finales. Y lo de Scaloni es una apuesta a futuro”, recalcó.

“Marcelo Gallardo es el mejor director técnico del fútbol argentino. La impronta que le da al grupo es muy buena. Da gusto ver jugar a River”, valoró posteriormente al “Muñeco”, el entrenador argentino más ganador en los últimos tiempos.

Sobre el final, Batista expuso una de sus cábalas, con tono risueño y de color, al detallar que cuando “hay una situación a favor del rival grita ‘Gol’ y todos me preguntan: ¿Estás festejando un gol del contrario? Entonces les respondo: Ustedes me dicen que si se grita antes de tiempo, no es gol”, bromeó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa