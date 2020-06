Agroactiva ya tiene fecha

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mega muestra del campo se desarrollará en Armstrong del 28 al 31 de octubre. Confían en brindar una gran oportunidad para poner en marcha la actividad económica.

AgroActiva 2020 se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre en el predio ubicado en la intersección de la Autopista Rosario-Córdoba y la ruta nacional Nº 178. Después de analizar la situación actual y entendiendo, según los especialistas, que la mayor curva de contagios de COVID19 se dará en los meses de invierno, las autoridades de la exposición decidieron poner fecha para el último trimestre del año. Se espera para esa fecha la cuarentena haya finalizado o esté ampliamente flexibilizada, principalmente en las zonas del interior del país como lo es Armstrong, donde se desarrollará la feria.

En su momento se determinó posponer la exposición, que iba a ser en junio, para proteger la salud de todos los actores del evento (expositores, armadores, público, staff, prensa) y tomar un tiempo prudencial, para analizar la evolución de la pandemia, antes de anunciar la nueva fecha.

La muestra tendrá características muy similares a las de cada año, con todas las medidas sanitarias y de protección correspondientes, y con algunos cambios que tienen que ver con la “nueva normalidad”. Para potenciar la exposición internacional de las empresas que participen de AgroActiva 2020, y para reforzar el contacto con potenciales clientes del país y del mundo, se llevará a cabo de manera simultánea con la feria una AgroActiva Virtual que replicará la mayoría de las actividades de la muestra presencial: expositores, stands, productos, charlas, ventas y contacto directo entre oferta y demanda.

Los organizadores de la muestra están convencidos que AgroActiva es una herramienta de real valía para la cadena agroindustrial de nuestro país, crearemos todos juntos una oportunidad para ponernos en marcha. Sin lugar a dudas AgroActiva 2020 será la muestra de siempre…pero como nunca.

Adaptarse y salir adelante

«Creemos que es una fecha coherente, por lo que elaboramos un protocolo, y deberíamos poder llevarlo a cabo, pero que no impediría que se hagan la mayoría de las actividades», afirmó Emanuel Antúnez Clerc, responsable de prensa del evento.

Claro que habrá cosas que no se podrán concretar. La ronda de negocios con gente del extranjero, o la cosecha de maíz, pero pero sí se podrá hacer la siembra y pulverización.

«Los auditorios serán al aire libre, ya que al hacer más calor será más fácil, y alguno será virtual también», agregó Antúnez Clerc.

«Creemos que la mayoría de las cosas se podrían llegar a hacer, lo que implica una Agroactiva manteniendo la mayor cantidad de actividades. A muchas de ellas las vamos a ir anunciando con el correr de los días».

Otro cambio sustancial de esta edición es que no habrá boletería. «Esto no quiere decir que sea gratis el ingreso, sino que la gente deberá acreditarse para poder ingresar», afirmó. «A lo mejor debamos limitar a un número de gente por día, veremos. En principio vamos a ir anunciando otras cosas, siempre pensando en ayudar a reactivar, no solo el sector sino la economía en general», adelantó.