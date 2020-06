https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.06.2020

19:59

“Muchas veces temí por mi vida", afirmó Daniela Cortés La ex novia de Villa dijo que el jugador le pegó en el estómago cuando ella estaba "embarazada"

Daniela Cortés, la ex pareja de Sebastián Villa, aseguró este lunes que, en alguna ocasión, el delantero de Boca le pegó en "en el estómago" cuando ella estaba "embarazada" y a raíz de eso ella perdió el mismo, y dijo que muchas veces "temí por mi vida".



"El embarazo existió y las pruebas de que lo perdí están en las clínicas. Nosotros sabíamos de la noticia, yo me hice muchas pruebas delante de él. Hasta él lo contó en Boca, estaba feliz", afirmó Cortés.

La modelo colombiana dijo que "en público era diferente" al hablar sobre la personalidad de Villa, e incluso agregó que "podíamos tener problemas y no los aparentaba".

"Era súper tranquilo y con alegría, pero en casa se mostraba como realmente es. Como amigo es un tipazo, pero como pareja es horrible, es otro tipo de hombre. Lo que él dice de la extorsión me parece demasiado ilógico. Temí muchas veces por mi vida".

En declaraciones a América TV, la joven que denunció a Villa por violencia de género, agregó que en una ocasión discutieron con el jugador y luego él "me dio puños, me tiró al piso y me dio patadas en el estómago".

"Yo estaba de casi de dos meses y a él no le importó. Cuando me encierro en el baño y me miro, estaba sangrando. Yo lloraba porque ya sabía que lo había perdido. Yo le decía que tuviera cuidado con el bebé, pero él se encarnizaba pegándome", sentenció.

La joven estuvo acompañada de su abogado, y relató los maltratos que sufrió de parte de Villa y los cuales fueron denunciados ante la Justicia, aunque el jugador también hizo una presentación judicial por extorsión.

Cortés recordó además que el jugador siempre la amenazaba, sobre todo si hablaba con su familia en Colombia, y aclaró que ella no dependía económicamente del futbolista.

"Si hablaba, podía recibirlas. El quiebre se dio el 27 de abril cuando involucró hasta a mi hija con amistades pesadas de Medellín. Yo tenía medios económicos para irme a Colombia, nunca dependí de él. Muchas veces le pedía favores a mi familia cuando pasaban los episodios de violencia. Sí o sí tenía que huir porque me encerraba y me decía que si salía, salía muerta", puntualizó.

Cortés recordó la primera vez en que Villa le pegó, y comentó que fue un día en que ella iba a salir con las esposas de Franco Armani y Rafael Santos Borré, los jugadores de River.

"La primera vez que me pegó fue un día que iba a salir con las esposas de (Franco) Armani y (Rafael Santos) Borré. A él no le gustaba porque era muy celoso, me decía que no podía hacerlo. Es que no le gustaba que tuviera otro ambiente, quería que me enfocara solamente en él", precisó.

Al hablar sobre la relación que tenía con el delantero boquense, Cortés indicó que los primeros insultos que le propinó a ella fueron "perra" y posteriormente "llegaba el maltrato".

"Yo quería dormir en otra habitación, pero me agarraba del pelo y me pegaba con el puño en el cuerpo, donde tengo muchísimas cicatrices", denunció.

Con información de NA