https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.06.2020 - Última actualización - 22:37

22:30

Fitrado. Luis Alberto "Changui" Cáceres le escribió una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole que cuide a la gente pero también a las instituciones.

Entretelones de la política provincial Señor presidente Fitrado. Luis Alberto "Changui" Cáceres le escribió una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole que cuide a la gente pero también a las instituciones. Fitrado. Luis Alberto "Changui" Cáceres le escribió una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole que cuide a la gente pero también a las instituciones.

Una extensa carta envió el ex diputado radical y ex convencional Luis Alberto Cáceres, al presidente de la Nación, Alberto Fernández enfocado en la crisis actual provocada por la pandemia donde insta a buscar acuerdos de unidad nacional recordando diferencias históricas y saldadas en la Argentina.

“Usted es el Presidente de todos los argentinos, por lo tanto es el mío y así lo asumo. Cuide a la gente, pero también a las instituciones, a la república, a la democracia, a las libertades, y no se enrede con la corrupción. Si ese es su camino tendrá muchos soldados que, aunque no lo votamos, estaremos dispuesto a acompañarlo. Yo soy lobo viejo, vengo de mil peleas y de una muerte que debe divertirse conmigo porque no me lleva. Me jugué tantas veces cuando tenía una vida que perder, que ahora que ya la viví, jugarme no cuesta nada. Prenda luces, defina posiciones para saber en qué trinchera nos ubicamos, señor presidente” remata la nota.

Tras la firma, agregó una posdata: “Si el 47 % busca exterminar al resto y el 41 % piensa que puede sólo, cuarenta y cinco millones de argentinos vamos a morir en el naufragio que usted puede y debe evitar”.