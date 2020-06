https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Circo Unión Payasos varados en Santa Fe alegran las caminatas recreativas Por la pandemia, el circo debió suspender funciones y se encuentra en la capital desde enero. Parte de sus integrantes fueron convocados por la Municipalidad de Santa Fe para participar junto a artistas locales con espectáculos pensados para concientizar acerca de las medidas de prevención. Por la pandemia, el circo debió suspender funciones y se encuentra en la capital desde enero. Parte de sus integrantes fueron convocados por la Municipalidad de Santa Fe para participar junto a artistas locales con espectáculos pensados para concientizar acerca de las medidas de prevención.

En enero el Circo Unión llegó a Santa Fe Capital, con el objetivo de hacer la temporada de verano. Sin embargo, la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio por parte del Gobierno Nacional el 20 de marzo obligó a suspender funciones y, desde hace más de dos meses, parte de sus integrantes continúan en la ciudad.

“El domingo anterior a que decreten la cuarentena obligatoria habíamos hablado con toda la gente encargada del circo que no íbamos a dar más nuestros espectáculos por seguridad nuestra. Nos quedaban tres semanas más en Santa Fe y ya nos íbamos a otra localidad”, recuerda Alexander Almada Zuker, joven clown de 16 años que tiene a su cargo, junto a su compañero Johnny, la parte cómica del espectáculo que hasta hace unos meses ofrecían en el predio de La Rural.

Con la habilitación de las caminatas recreativas por parte del municipio, tanto Johnny (payaso Totín) como Alexander, conocido como “Cachete”, fueron convocados por la Municipalidad de Santa Fe para participar junto a artistas locales con intervenciones pensadas para concientizar acerca de las medidas de prevención y recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19.

De la primera experiencia como participante de las calles recreativas, Cachete compartió que “fue muy lindo porque la gente se divirtió y hacía caso a nuestras indicaciones de uso de barbijo y de distanciamiento social. La gente nos recibió muy bien y llevamos un poquito de alegría por las calles”.

La propuesta se la acercó su papá Ángel, quien es dueño de la empresa circense, y accedió porque le pareció una buena oportunidad “para cambiar un poco la rutina mía y no aburrirme tanto. Fue la primera y única vez que salí del predio de La Rural, respetamos la cuarentena a muerte. Salí con barbijo, alcohol en gel y toda la protección que hay que tener”, cuenta Cachete, que ingresó a los récords Guinness por ser el motociclista más joven en conducir en el interior de una esfera conocida como el globo de la muerte.

Los personajes del circo Unión forman parte de un grupo de payasos y clowns -algunos de distintas compañías y otros independientes-, que fueron contratados por la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad para que las caminatas recreativas se vuelvan más disfrutables y amigables, principalmente con los chicos pero también con los adultos. Este fin de semana vuelven a estar en los puntos informativos y calles petonalizadas que el municipio dispuso por toda la ciudad.

Santa Fe Solidaria

En el circo trabajan unas 60 personas, muchas de las cuales pudieron volverse a sus lugares de residencia. En Santa Fe se quedaron nueve que, por ser nómadas, no cuentan con un lugar fijo de residencia. Con el apoyo y donaciones de la ciudadanía, el municipio y distintas entidades, sobrellevan la cuarentena hasta que puedan volver a trabajar. “La gente de Santa Fe es muy solidaria, nos han traído alimentos, verduras y demás, todo para poder subsistir porque nosotros el único dinero que teníamos era el que entraba por boletería del circo y ya no podemos funcionar. Nosotros no tenemos palabras para agradecerles a todos”, valora Cachete.

Cuando comenzó a regir la cuarentena obligatoria en todo el país, Ángel recordó la ayuda recibida por parte del intendente Emilio Jatón y del municipio: “En este momento somos santafesinos”, afirma y vuelve a agradecer “a la gente que se arrima a traer mercadería y alimentos”.

Ángel comparte que el Circo Unión ya tiene 17 años de vida y su nombre nació gracias al refrán “la fe mueve montañas y la unión hace la fuerza”, dicho popular que hoy más que nunca, en este contexto de pandemia, no pierde vigencia.