El Chelsea se une a la lucha contra el racismo

El Chelsea de Inglaterra se sumó a la lucha contra al racismo y al igual que hizo el Liverpool envió un mensaje previo a comenzar el entrenamiento de este martes.

La muerte de George Floyd ha provocado la reacción de muchos deportistas que han querido mencionar su compromiso contra la causa y el conjunto inglés formó una "H" para representar la palabra humano.

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement. pic.twitter.com/yI6kAywa93