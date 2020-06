https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Asistencia a sectores que no pudieron trabajar

El "IFE provincial" será de entre $ 10 y 50 mil, aproximadamente

Se trata de un aporte no reintegrable, en principio por única vez, pero ello dependerá de la evolución de la pandemia y de las actividades a habilitar. Los beneficiarios -alrededor de cinco mil- son todos aquellos rubros que no pudieron facturar desde que comenzó la cuarentena.

Por Ivana Fux SEGUIR La provincia anunció la constitución de un fondo de 200 millones de pesos para asistir a los sectores que desde el 20 de marzo -cuando comenzó la cuarentena- hasta la fecha, no han podido facturar. Muchos de esos rubros protagonizaron protestas semanas atrás en la Plaza 25 de Mayo porque además de no poder trabajar, tampoco recibieron ningún tipo de asistencia. Se trata de peloteros, jardines maternales, gimnasios, escuelas de danzas, academias de artes marciales, pilates, transportes escolares, salones privados de eventos y escuelas de conductores y “otros” que puedan encuadrarse en esa situación. Según pudo saber El Litoral, se trata de un universo estimado de “cinco mil contribuyentes” en todo el territorio. Para ellos, el Poder Ejecutivo habilitará un mecanismo de inscripción on line y un formulario, cuyos detalles estarán plasmados en el respectivo decreto.

Detalles

La asistencia será un aporte no reintegrable y se pagará, en principio, “por única vez”. Los montos a asignar tendrán un piso y un techo. Se partirá de un valor equivalente al Ingreso Familiar de Emergencia (diez mil pesos), con un tope aproximado a los 50 mil pesos, pero todo sujeto a evaluación. La definición del monto dependerá de una serie de variables: la categoría del contribuyente, su condición frente al IVA (si se es responsable inscripto o no), la facturación durante los meses previos a la pandemia y las características del local o servicio.

Asimismo, se trabajará de manera coordinada con municipios y comunas, con la confección de un diagnóstico sectorial y relevamiento de las actividades.

“Se trata de medidas dinámicas, no estáticas. Las tomamos y analizamos con el devenir de la pandemia y de las actividades que se van a autorizando”, aclaró a El Litoral Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior de la provincia. Otras medidas

La decisión de asistir a los sectores que hasta aquí no han podido retomar la actividad fue anunciada este lunes por los ministros Rubén Michlig -Gestión Pública-; Daniel Costamagna -Producción-; Silvina Frana -Obras, Servicios Públicos y Hábitat- y Danilo Capitani -Desarrollo Social. También participaron Aviano y el interventor de la EPE, Mauricio Caussi.

Michlig explicó que hoy en la provincia ha vuelto el 75% de la actividad económica y “ahora nos hacemos eco del reclamo de sectores que hasta el 31 de mayo no han tenido ningún tipo de actividad como también de los clubes con amplia tarea social y que serán ejes de la futura inclusión social que vamos a necesitar”.

Frana recordó que en la provincia se dispuso el congelamiento de tarifas de agua y electricidad hasta el 31 de julio y luego se resolvió el no corte de servicios para los sujetos comprendidos en el decreto 283 dictado oportunamente. Caussi explicó que los sectores incluidos en dicha norma y que hasta septiembre tendrán el no corte de servicios podrán elegir tres opciones para el pago: 12 cuotas mensuales con un interés del 15% anual; 6 cuotas con un 9% de recargo o pagar en octubre sin interés alguno. Además, anunció que quienes pagaron con recargos en esta etapa de pandemia les será devuelto el recargo en próximas facturas.

Por último, Capitani dijo que a la asistencia alimentaria que lleva adelante su cartera se agrega el trabajo de reconstrucción del tejido institucional donde ubicó a los clubes como herramienta fundamental. Prometió que habrá asistencia financiera directa con aportes no reintegrables y asistencia legal a aquellos que no cuenten con la documentación respectiva para acceder a la asistencia. También anunció que será cero la facturación de agua y electricidad.

Sobre el final, Michlig dijo que en días más habrá medidas para el sector turístico, esto es hoteles, cabañas y restaurantes que se están coordinando con el gobierno nacional. “El nivel de actividad ha crecido en la provincia; la idea es apoyar a aquellos que todavía no han podido volver”, concluyó. Controles La Agencia Provincial de Seguridad Vial llevó a cabo durante el mes de mayo 2.071 operativos de control para fiscalizar 54.042 vehículos y se labraron 3.732 actas en los 124 puestos sanitarios instalados en distintos puntos de la provincial que se encuentran funcionando desde el comienzo aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por autoridades del gobierno nacional.

"Los puestos de vigilancia están ubicados en las distintas rutas de la provincia funcionando las 24 horas, con el propósito de monitorear el cumplimiento del aislamiento social y para garantizar las condiciones de salud de las personas exceptuadas", detalló el subsecretario de la Agencia, Osvaldo Aymo. Subrayó que "también se reforzaron los controles en los límites interprovinciales para evitar la propagación comunitaria del Covid-19 desde otras regiones del país, donde hay casos de circulación del virus".

